Skanska sprzedała budynek kompleksu biurowego Stark w Warszawie za 70 mln euro

"W tych niepewnych czasach zaufanie i partnerstwo stanowią cenny kapitał. Bardzo nas cieszy, że Stena wchodzi na rynek Europy Środkowo-Wschodniej, zawierając transakcję z tak długoletnim partnerem, jak Skanska. Naszym niezmiennym celem jest dostarczanie bezpiecznych, ponadczasowych, zdrowych, zrównoważonych i innowa­cyjnych miejsc pracy. Taki też jest kompleks biurowy Spark. To już drugi biurowiec w War­sza­wie, który sprzedaliśmy w tym roku. Pierwszym był Generation Park Z sprzedany w marcu do Deka Immobilien. Druga połowa roku pokazała ożywienie na rynku i wzrost zainteresowania najlepszymi projektami biurowymi. Uważam, że jakość i bezpieczeństwo są teraz najważniejsze z punktu widzenia najemców i inwestorów. Skanska udowadnia, że potrafi zapewnić jedno i drugie" - powiedział wiceprezes ds. wynajmu i sprzedaży w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej Arkadiusz Rudzki, cytowany w komunikacie.

Spark to kompleks biurowy zlokalizowany na warszawskiej Woli. Całkowita powierzchnia najmu w sprzedanym budynku to ok. 19 tys. m2 oraz 144 podziemne miejsca parkingowe. Nieruchomość posiada międzynarodowych i krajowych najemców, w tym m.in. UPC Polska, PCF Group, PKO Faktoring i INC Research (Syneos), wskazano również.