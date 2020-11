Skarbiec Holding miał 24,19 mln zł zysku netto w I kw. r. obr. 2020/2021

"Skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych w III kwartale 2020 r. [ I kw. r. obr. 2020/2021] wyniosły ok. 17,7 mln zł wobec ok. 17,4 mln zł w 2019 r. Natomiast skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie wyniosły ok. 27 mln zł wobec ok. 1,6 mln zł w III kwartale roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.