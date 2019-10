Skarbiec TFI: W rynkowym stresie pojawiają się najlepsze okazje inwestycyjne

"W tym roku materializują się w zasadzie wszystkie scenariusze negatywne, które na początku roku miały doprowadzić do załamania koniunktury na giełdach i w gospodarce. Eskalacja napięć handlowych na linii USA-Chiny, igranie ze standardami sprawowania władzy przez prezydenta Donalda Trumpa, a za sterami rządu Wielkiej Brytanii premier Boris Johnson, brnący w kierunku twardego Brexitu. Do tego eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie, bankructwo Argentyny, upolitycznienie tureckiego banku centralnego. Jakie są tego konsekwencje? Scenariusz Armagedon się nie zdarzył, sytuację ratuje oczekiwanie na drastyczne cięcie stóp przez FED" - powiedział Sobolewski w rozmowie z ISBnews.

Według niego, dla inwestorów powinien to być wyraźny sygnał do redukcji ryzyka w portfelach.

"Co ciekawe, nasz dłużny Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu, który różni się od porównywalnych funduszy zamiarem uczestniczenia w rynku bardziej na wzrostach niż na spadkach, zarobił w tym roku ponad 5%, choć jest aktualnie defensywnie spozycjonowany na ryzyko koniunktury. Defensywne pozycjonowanie na tle grupy funduszy całkowicie zainwestowanych w obligacje high yield amerykańskich przedsiębiorstw, a co za tym idzie - dużo mniejsza zmienność, 'kosztowały' za ostatnie 12 miesięcy niecałe 0,8% na wyniku" - dodał.

"Po pierwsze, preferencji płynności. Mimo, że są to fundusze uniwersalne konkurujące w środowisku, gdzie udział polskich papierów korporacyjnych może sięgać 50% aktywów, ich pozycje w złotowych dłużnych papierach nieskarbowych są ograniczone do 10-15%. Jeśli wyceny polskiego długu korporacyjnego nie są atrakcyjne, a płynność jest bardzo ograniczona, po co trzymać to ryzyko?" - powiedział.