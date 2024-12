Skok akcji Warner Bros. Discovery po przełomowej decyzji. Polski biznes w tle

Notowania Warner Bros. Discovery , spółki, która jest właścicielem stacji TVN, odnotowały znaczący wzrost. Kurs akcji skoczył z poziomu około 6,64 dolarów do obecnych 12,49 dolarów. Dane pokazują też gwałtowny wzrost wolumenu obrotu w ostatnich sesjach, co świadczy o dużym zainteresowaniu inwestorów.

Obecne notowania spółki są najwyższe od roku. Potwierdza to analiza ostatnich 12 miesięcy notowań - od początku grudnia 2023 roku trwał trend spadkowy, który zatrzymał się na poziomie około 7 dolarów dopiero w sierpniu 2024. Od tego momentu rozpoczęła się seria wzrostów prowadząca do obecnego poziomu, który ostatecznie przebił poziom sprzed roku.

Warner Bros. Discovery ogłasza reorganizację

Spółka planuje zakończyć proces reorganizacji do połowy 2025 roku. David Zaslav, prezes Warner Bros. Discovery, podkreśla w komunikacie prasowym, że nowa struktura ma zwiększyć elastyczność firmy w kontekście przyszłych możliwości strategicznych w dynamicznie ewoluującym krajobrazie mediowym. Eksperci rynkowi interpretują to jako sygnał gotowości do potencjalnych fuzji i przejęć.