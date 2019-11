Sky Ranking: Najwięcej zakłóceń na polskich lotniskach w III kw. - we Wrocławiu

"Kluczem do sukcesu gospodarczego, a także sukcesu w branży lotniczej Polski, jest jej stabilność. Dyspozycyjność na lotniskach i brak strajków pomogły utrzymać tę równowagę. Zwiększona liczba lotów, wsparta liczną diasporą pracowników w Europie, miały mały wpływ na zakłócenia lotów między trzecim kwartałem 2018 r. a analogicznym okresem roku 2019. Wszystkie duże polskie porty lotnicze doświadczyły średnio o 44% mniej zakłóceń. Wyjątkiem jest lotnisko w Szczecinie, gdzie wzrost zakłóceń spowodowany był głównie opóźnieniami na lotniskach w Londynie, które stanowią 20% wszystkich lotów pasażerskich" - czytamy w komunikacie.

Port Lotniczy we Wrocławiu odnotował 1,44% zakłóceń w III kw. br. (wobec 2,02% rok wcześniej), Lotnisko Chopina - 1,2% (wobec odpowiednio 1,71%), a Szczecin-Goleniów - 1,16% (wobec 0,85%).

"W Polsce 77% lotów obsługują 3 linie: Ryanair, LOT i Wizz Air. PLL LOT, obsługujące w większości loty krajowe, zmniejszyły liczbę zakłóceń o jedną trzecią. Ryanair, tak jak Norwegian, KLM, easyJet i Lufthansa, też mogą się pochwalić większą punktualnością. Najgorszy wynik, bo ponad 80% wzrost zakłóceń, ma Wizz Air - to konsekwencja sytuacji, które występują na lotniskach w Londynie. Mimo to, 0,7-procentowe wystąpienie zakłóceń nadal plasuje się o wiele lepiej w porównaniu do innych linii lotniczych" - czytamy dalej w materiale.