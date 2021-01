SoftBlue rozpoczyna ofertę publiczną do 46,8 mln akcji po cenie 0,22 zł/ szt.

"Dziś rozpoczęła się oferta publiczna akcji SoftBlue, z której chcemy pozyskać ponad 10 mln zł. Zapisy będą prowadzone do 12 lutego. Kilka dni później nastąpi przydział akcji oferowanych w ramach emisji. Liczymy, że kampania będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, a pozyskane z niej środki posłużą nam w celu dalszego, dynamicznego rozwoju naszej spółki, w tym przede wszystkim wzmocnieniu oferty IoT dedykowanej klientom przemysłowym. Znaczącą część kwoty zamierzamy przeznaczyć na rozwój i promocję naszego najnowszego produktu Autonomous Data Controler" - powiedział prezes Michał Kierul, cytowany w komunikacie.

Najnowszym rozwiązaniem SoftBlue z dziedziny automatyki przemysłowej jest system do racjonalnego zarządzania produkcją i energią - Autonomous Data Controler. Nowoczesny rejestrator służy do lokalnego zbierania, rejestracji i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednej maszyny, instalacji lub rozdzielni. Urządzenie umożliwia akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych oraz prezentację wyników analizy. Cechy tego urządzenia mają za zadanie realnie wpłynąć na obniżenie kosztów przedsiębiorstw, a tym samym wpłynąć na ich konkurencyjność, podano w materiale.