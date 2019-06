Software Development Academy rozpoczyna działalność w Finlandii

Spółka ruszyła z programem przekwalifikowania do branży IT dla klientów indywidualnych w stolicy Finlandii Helsinkach. Jest już także skompletowana kadra trenerska - pracownicy czołowych firm technologicznych w Helsinkach. Kurs potrwa 7 miesięcy, a po jego zakończeniu absolwenci będą mieli zorganizowane spotkania z firmami, potencjalnymi pracodawcami. Są już pierwsze zainteresowane firmy, które chciałyby zapoznać się z profilami przyszłych absolwentów, podano także.

"Software Development Academy od ponad roku działa też w Estonii, która otworzyła spółce drogę do krajów skandynawskich. SDA przygotowuje się do działań na rzecz partnerów biznesowych w ramach których będzie rekrutowało, szkoliło i wdrażało całe grupy specjalistów IT do skandynawskich firm, z którymi były już realizowane podobne projekty w innych krajach" - czytamy dalej.