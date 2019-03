Solaris dostarczy 17 eko-autobusów na Wyspy Kanaryjskie za 3,9 mln euro

"Dostawy pierwszych pojazdów rozpoczną się już wkrótce, a cały kontrakt o łącznej wartości 3,9 mln euro zrealizowany będzie do końca maja 2019" - czytamy w komunikacie.

Zamówione przez Guaguas Municipales autobusy to dwunastometrowe Solarisy Urbino 12 napędzane ekologicznym, spełniającym rygorystyczne normy czystości spalin silnikiem o mocy 220 kW. Będą one zblokowane z automatycznymi skrzyniami biegów, które charakteryzować się będą programem Power oraz aktywnym "kickdownem", zapewniające optymalne obroty silnika w każdych warunkach

12 miejsc dostępnych będzie z poziomu niskiej podłogi. Polski producent przewidział także dwa miejsca do bezpiecznego przewozu wózków inwalidzkich. Ich wjazd na pokład autobusów możliwy będzie dzięki elektrycznej rampie zamontowanej w drugim wejściu.

Ze względu na warunki atmosferyczne panujące w Las Palmas, w zamówionych pojazdach Solaris Urbino 12 nie zabraknie wydajnej klimatyzacji całopojazdowej. Ponadto, w obszarach wszystkich drzwi znajdą się tzw. kurtyny powietrzne, zapobiegające dostawaniu się do wnętrza pojazdu gorącego powietrza podczas wymiany pasażerów na przystankach. Przewoźnik zrezygnował natomiast z wyposażenia zamówionych pojazdów w system ogrzewania. Zamiast niego zastosowano w nich dodatkowy pakiet izolacji termicznej, którą forma

Firma Solaris Bus & Coach współpracuje z Guaguas Municipales od 2016 roku kiedy to na Wyspy Kanaryjskie trafiło 9 przegubowych Urbino 18. Łącznie do klientów w Hiszpanii trafiło już blisko 200 autobusów z logo Solarisa.

Solaris Bus & Coach S.A. to czołowy w Europie, polski producent pojazdów komunikacji miejskiej. Do tej pory firma dostarczyła do 32 państw na świecie blisko 17 000 pojazdów. Spółka zatrudnia ponad 2 300 osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach.