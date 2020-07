S&P prognozuje 4-procentowy spadek PKB. Bezrobocie szacuje na 9 procent

Czytaj więcej : Banki stają się przechowalniami pieniędzy. Coraz częściej odsetki to luksus

Recesji towarzyszyć będzie wyraźny wzrost liczby osób bez pracy. Prognozy zakładają, że bezrobocie wzrośnie w tym roku do 9 proc. A w ubiegłym kształtowało się na poziomie średnio 5,4 proc. W latach 2021-2022 ma wrócić do niskich poziomów sprzed epidemii, czyli odpowiednio 5 proc. i 4,5 proc.

Według S&P kryzys w Polsce nie powstrzyma wyraźnego wzrostu cen. Inflacja w tym roku ma być wyższa niż w poprzednim. Może wzrosnąć do 3 proc. z 2,2 proc. poprzednio. Będzie powoli hamować w kolejnych latach, ale tylko do 2,6 proc. i 2,5 proc.

Ekonomiści odnieśli się też do kwestii rekordowo niskich stóp procentowych w naszym kraju. Przypomnijmy, że główna stawka jest obecnie na poziomie zaledwie 0,1 proc. To skutkuje m.in. stosunkowo niskimi ratami wcześniej zaciągniętych kredytów.

S&P oczekuje, że w tym roku oprocentowanie się już nie zmieni, za to na koniec 2021 roku główna stopa procentowa może wzrosnąć do 0,75 proc. Dopiero na koniec 2022 ma dobić do 1 proc.