Spadki na GPW w ślad za realizacją zysków w Europie

W ostatnich godzinach nie pojawiły się żadne informacje, które uzasadniałyby takie ruchy na parkietach, dlatego można wyciągnąć wniosek, że mamy obecnie do czynienia z realizacją zysków po serii wzrostów. W praktyce bowiem obawy, które wcześniej żywili inwestorzy, powinny częściowo złagodnieć - oczekiwania dotyczące V-kształtnego wychodzenia z epidemii wzrastają wraz z danymi na temat mniejszej ilości zachorowań oraz przypadków śmiertelnych, a to dotychczas stanowiło główny pretekst dla inwestorów. Ponadto w dalszym ciągu pozostaje silna wiara w to, że niezależnie od rozwoju sytuacji epidemiologicznej na świecie, rządy nie zdecydują się na ponowne wprowadzenie restrykcji, które tak mocno uderzyły w gospodarkę w ostatnich miesiącach.

Z perspektywy analizy technicznej kluczowe dla indeksu WIG20 jest obecnie wsparcie na poziomie 1800 punktów, do którego dziś indeks ponownie się zbliżył. Jego przełamanie mogłoby otworzyć drogę do stanowiącego lokalne, czerwcowe minimum poziomu 1740 punktów. Patrząc na nastroje w Europie nie można takiego scenariusza wykluczyć - giełda warszawska pozostaje bowiem w dalszym ciągu w korelacji z globalnym sentymentem. Patrząc na to przez pryzmat pozycji inwestorów przeprowadzających transakcje na platformie CMC Markets można jednak zauważyć mieszane nastroje. 59% pozycji na kontraktach CFD na DAX stanowią pozycje krótkie, czyli zakładające spadki, ale już w przypadku kontraktów CFD na francuski CAC40 czy brytyjski FTSE100 sytuacja jest zgoła odmienna - ponad 60% pozycji stanowią te wzrostowe. Dokładnie taka sama statystyka dotyczy kontraktów CFD na WIG20 - pozycje długie stanowią 61%, krótkie 39%. Widać więc, że znaczna grupa inwestorów spodziewa się, że realizacja zysków i korekta nie będzie miała charakteru

długotrwałego i rynek wkrótce powróci do wzrostów.