SPAR dostarcza wypieki medykom, mundurowym zaangażowanym w walkę z koronawirusem

"Jako Wasz Sklep SPAR stawiamy na wzajemną pomoc, współpracę, wyrozumiałość i odpowiedzialność. W obliczu tego poważnego wyzwania, jakim jest pandemia koronawirusa musimy wszyscy wykazywać się niezwykłą dojrzałością i troską o nas samych, jak i o innych. Wraz z firmą Vandemoortele postanowiliśmy znaleźć kolejny sposób na wsparcie bardzo ciężko pracujących załóg szpitali, ale też pogotowia opiekuńczego i straży pożarnej. Wiemy, że nie mają oni teraz czasu, by stać w kolejkach po świeże pieczywo czy słodkości, dlatego dostarczymy im je my - by chociaż w ten sposób podziękować za ich ciężką pracę" - powiedział dyrektor zarządzający, członek zarządu Wasz Sklep SPAR Tomasz Syller, cytowany w komunikacie.