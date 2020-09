Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 58 tys. ton w sierpniu, wzrost o 12% r/r

"Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 58 tys. ton i była wyższa o 6,1 tys. ton (+12%) w porównaniu do sprzedaży miedzi z sierpnia 2019 roku. Głównym powodem wzrostu była wyższa sprzedaż miedzi zrealizowana przez kopalnię Sierra Gorda. Wzrost sprzedaży miedzi odnotowano również w KGHM International Ltd. (o ok. 1,5 tys. ton). Wyniki sprzedażowe miedzi pozostałych aktywów produkcyjnych osiągnęły poziom zbliżony do sierpnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie.