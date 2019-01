Stelmet ocenia, że jest dobrze przygotowany na br., kontynuuje działania w UK

"Reorganizacja rozpoczęła się w trzecim kwartale ubiegłego roku i będzie miała miejsce do końca tego roku. Krokiem milowym była implementacja SAP i zmiana na wielu elementach działalności operacyjnej. Drugim krokiem było przygotowanie się na sezon, ponieważ jest to biznes sezonowy. Musieliśmy tu zmniejszyć działania reorganizacyjne w czasie sezonu, by być gotowymi dla naszych klientów. Dlatego powrócimy do ostatniego etapu reorganizacji po skończonym sezonie. Tu mowa o tym, by był większy fokus na handel. Chodzi o zwiększenie przychodów u istniejących klientów i szukanie nowych klientów i nowych form sprzedaży. Jest duże pole do popisu" - powiedziała Bieńkowska podczas konferencji prasowej.