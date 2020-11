STOPP apeluje o tymczasową legalizację sprzedaży e-papierosów online

Jak podaje STOPP, od ośmiu miesięcy branża mierzy się z poważnymi skutkami pandemii COVID-19. E-papierosy sprzedawane są w przeważającej mierze w galeriach i pasażach handlowych, więc ograniczenia w handlu doprowadziły albo do zamknięcia niektórych punktów sprzedaży albo drastycznego spadku ich obrotów, co zagroziło ich funkcjonowaniu. Dodatkowo od 1 października płyny do e-papierosów zostały objęte akcyzą, co spowodowało drastyczny wzrost cen tych produktów.