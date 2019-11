System car sharingu innogy go! wprowadza elektryczne samochody dostawcze

"Usługa innogy go! uruchomiona w kwietniu br. przez innogy Polska, spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem warszawiaków. Możliwość wynajmu aut elektrycznych na minuty, korzystanie z buspasów, brak konieczności opłacania parkowania oraz ekologiczny wymiar tej usługi są zaletami, które najczęściej wymieniają użytkownicy car sharingu innogy. Dlatego chcemy zaproponować mieszkańcom stolicy również pojazdy typu van. Oferta jest odpowiedzią na potrzeby transportowe związane z przewożeniem towarów o większych gabarytach, przy zachowaniu ekologicznego charakteru usługi innogy go!" - powiedział członek zarządu ds. handlu w innogy Polska Janusz Moroz, cytowany w komunikacie.

Aby wypożyczyć elektrycznego vana, wystarczy skorzystać z tej samej aplikacji innogy go!, która jest dedykowana dla dostępnych obecnie w Warszawie BMW i3. W pilotażowej fazie projektu do użytku oddanych zostało 5 elektrycznych vanów, które będą czekały na klientów w trzech lokalizacjach: IKEA Targówek, IKEA Janki oraz Towarowa 22. Użytkownicy, po skorzystaniu z usługi, będą mogli oddać auto do jednej z tych stref, tak by było od razu dostępne dla kolejnego użytkownika, podkreślono.