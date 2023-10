Takiej bessy na rynku obligacji USA inwestorzy jeszcze nigdy nie widzieli

Wielkie straty na amerykańskich obligacjach skarbowych

Pokazany na wykresie indeks, gromadzący "długie" obligacje o zapadalności powyżej 10 lat, przeżywa prawdziwą bessę, która rozmiarami przypomina największe przeceny na rynku… akcji. Indeks jest już 44 proc. poniżej szczytu z połowy 2020 roku. Z czymś takim amerykańscy inwestorzy nie mieli do czynienia jeszcze nigdy w obejmującej już pół wieku historii tego benchmarku. Do tej pory nawet największe spadki indeksu nie przekraczały 20 proc.

Skąd wzięły się tak ogromne straty? Przede wszystkim z tego, że amerykańskie obligacje to głównie papiery o stałym oprocentowaniu (u nas jest to tylko jeden z segmentów). A im niższe jest to oprocentowanie (obecnie średnio 2,8 proc. w przypadku "długich" papierów w USA), zazwyczaj ustalone jeszcze w dobie ultra niskich stóp procentowych, tym boleśniejsze jest dostosowanie takich instrumentów do rosnących stóp.