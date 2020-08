Tauron rozpoczął budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie

"Na działce ma stanąć ponad 12 tysięcy paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 5MWp. Ich powierzchnia wyniesie ok. 22 tys. m2, co odpowiada powierzchni 3 boisk do piłki nożnej. Farma będzie składała się z 19 inwerterów oraz 3 stacji transformatorowych SN (średniego napięcia)" - powiedział rzecznik prasowy Taurona Łukasz Zimnoch, cytowany w komunikacie.

Program Tauron PV to program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach Grupy Tauron. Obejmuje on pięć lokalizacji o różnym stopniu zaawansowania i mocy. Same farmy także będą oddawane do eksploatacji w różnych terminach. Najwcześniej, bo już w 2021 roku, energia elektryczna ze słońca zostanie dostarczona do sieci z instalacji w Jaworznie. Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji na skutek długotrwałej działalności przemysłowej - są to głównie tereny po byłych elektrowniach lub składowiskach odpadów paleniskowych.