Taurus: Przez pandemię będziemy mieć w 2020 stratę, ale obyło się bez zwolnień

"Strat, jakie spółka poniosła i ponosi w wyniku pandemii nie uda się odrobić w tym roku z całą pewnością. Właściwie, jak wiele firm z naszej branży, ale i innych sektorów zamkniętych rozporządzeniem ministra zdrowia, pogodziliśmy się z ujemnym wynikiem finansowym na koniec roku bilansowego. Ostateczny wynik trudny jest do oszacowania, ponieważ ciągle nie znamy czasu zakończenia pandemii COVID-19 i co równie istotne, nie wiemy jak długo nasza gospodarka wracać będzie na normalne tory" - powiedział Jarosz w rozmowie z ISBnews.

"W chwili obecnej najpoważniejszym wyzwaniem dla firm z naszego sektora pozostaje utrzymanie płynności finansowej . W wyniku zamknięcia sieci restauracji Bar Taurus, spółka Taurus utraciła przychody sięgające kilku milionów złotych. Zmniejszyła się także produkcja wyrobów mięsnych i garmażeryjnych. Przypomnę, że cały czas terminowo wypłacamy wynagrodzenia dla wszystkich pracowników oraz regulujemy bieżące zobowiązania firmy. Wszystko to dzieje się jednak kosztem drastycznego zmniejszenia się poziomu środków własnych, to jest środków, które miały być przeznczone na rozwój spółki - otwieranie nowych barów Taurus oraz wdrażanie nowych produktów, rozbudowę linii technologicznych i parku maszynowego. Pod tym względem epidemia koronawirusa, w sposób dramatyczny zmieniła realia prowadzenia działalności gospodarczej " - wskazał prezes.

"Specyfika Barów Taurus musi zostać dopasowana do nowych przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Zniknie zatem samoobsługa, a każdy z naszych barów będzie mógł przyjąć bardzo ograniczoną liczbę klientów. Ale mogę zapewnić, że pozostanie to co najważniejsze - domowe, tradycyjne jedzenie, przygotowywane ze świeżych produktów oraz sprawna i miła obsługa. Bardzo się cieszymy, że przynajmniej częściowo uda się wreszcie uruchomić restauracje, a nasi pracownicy wrócą do niemal normalnych zajęć i obowiązków" - powiedział Jarosz.