Techland zapowiada premierę gry 'Dying Light 2' na wiosnę 2020 r.

Jeszcze przed targami E3 Techland poinformował, że za dystrybucję gry Dying Light 2 na rynkach obu Ameryk odpowiedzialny będzie Square Enix. Firma ta jest częścią globalnej sieci wiodących studiów produkujących gry, do której należą m.in. Crystal Dynamics i Eidos Montreal. Portfolio grupy Square Enix obejmuje m.in. prawa do serii Final Fantasy, która sprzedała się na świecie w ponad 144 milionach egzemplarzy, kultowego cyklu Tomb Raider czy legendarnego Space Invaders.

Grę napędza C-Engine - nowa generacja autorskiego silnika graficznego Techlandu. Dying Light 2 trafi na PC, konsole z rodziny Xbox One (w tym Xbox One X) i PlayStation 4 wiosną 2020 r.

Techland, niezależny producent gier, dystrybutor i globalny wydawca, powstał w 1991 roku. Firma zatrudnia ponad 400 osób w biurach w Warszawie, Wrocławiu i Ostrowie Wielkopolskim. Polska firma znana jest najbardziej z gier "Dead Island", "Call of Juarez" oraz "Dying Light" i dodatku "Dying Light: The Following". Łącznie marka "Dying Light" przyciągnęła ponad 16 mln graczy.