Rosja znów grozi konfliktem w Arktyce. "Przypomina Donbas"

– Arktyka dla Rosjan jest istotna z dwóch powodów. To obszar, gdzie wciąż są bardzo duże zasoby surowców naturalnych gazu i ropy. A dla kraju, który opiera budżet w 40 proc. z ich sprzedaży i wydobycia, długofalowe zagospodarowanie surowców jest kluczowe – mówił w maju ubiegłego roku dla money.pl Jakub Wiech , redaktor portalu Defence24.pl i specjalista od energetyki.

Już wtedy Rosja groziła konfliktem w Arktyce, była to bezpośrednia reakcja na zapowiedzi Szwecji oraz Finlandii o dołączeniu do NATO, co wydarzyło się już w przypadku Helsinek. W Sojuszu jeszcze nie ma Sztokholmu, gdyż proces opóźniają Węgry i rząd Viktora Orbana. Nie ukrywał tego człowiek z rosyjskiego MSZ - Nikołaj Korczunow, który wspominał o możliwym nowym miejscu konfliktu.