Tenczynek Bezalkoholowe J. Palikota rozpoczyna kampanię crowdfundingową

"Kwota ma pokryć następujące cele: zakup aparatu do dealkoholizacji - 1,9 mln zł, aromatyzatora - 140 tys. zł, wirówki do piwa - 750 tys. zł, karbonizatora - 130 tys. zł, a także analizatorów, generatora wody odtlenionej i zbiornika ciśnieniowy na piwo, Hop Gun za kwotę 900 tys. zł. Spółka planuje także prowadzić intensywne działania marketingowe (ok. 400 tys. zł)" - powiedział Palikot podczas konferencji prasowej.

"Na tle Europy Polska jest w czołówce, jeśli chodzi o tempo rozwoju segmentu piwa bezalkoholowego. Według danych opublikowanych przez Nielsena w ubiegłym roku, piwo poniżej 0,5% to już wartość 513 mln zł i 3,1% udziału w rynku alkoholi ogółem. Obecnie mamy ogromny wybór piw rzemieślniczych i myślę, że często przywoływana 'piwna rewolucja', doczeka się kolejnego etapu. Zaobserwowaliśmy popyt, więc zadbamy o podaż. Co więcej, umożliwimy także innym browarom na rynku wejście w ten perspektywiczny segment" - dodał inwestor.

W ramach poszerzania portfolio Palikota powołana została spółka Tenczynek Bezalkoholowe, która jest "spółką-wnuczką" Browaru Tenczynek (należącego do Manufaktura Piwa, Wódki i Wina). Jej głównym celem jest wprowadzanie na rynek regionalnych i rzemieślniczych piw o zawartości alkoholu 0%. Będą to pierwsze tego typu pozycje na polskim rynku, wyprodukowane w sposób utrzymujący pełnię aromatów i smaku piwa alkoholowego. Spółka zamierza zaoferować usługę dealkoholizacji piwa dla browarów kraftowych.

Spółka planuje rozpocząć procesy inwestycyjne do końca III kw. 2020. Uruchomienie maszyny do dealkoholizacji zaplanowano na I kw.2021 roku. W tym okresie ma nastąpić też premiera serii piw bezalkoholowych na rynku, co zbiegnie się ze startem sezonu piwnego. Do 2024 roku Tenczynek Bezalkoholowe planuje osiągnąć pułap sprzedanych 40 tys. hektolitrów, a zysk netto ma wynieść około 4,5 mln zł. Zgodnie z planem, pierwsza dywidenda będzie wypłacona w 2022 roku.

Inwestor powierzył promocję swojej zbiórki platformie Crowdway.pl, która wspierała jego kampanię crowdfundingu udziałowego dla spółki Tenczyńska Okovita (zebrane 4,18 mln zł).

"Nasza ubiegłoroczna kampania pokazała, że inwestorzy poszukują okazji, za którą stoją doświadczenie twórcy spółki, wiedza i przede wszystkim dobrze opracowany biznes. My mamy to wszystko w pakiecie, a zakończenie kampanii Okovity przed czasem tylko potwierdza tę opinię. Za tego typu inwestycjami często idą też emocje i sympatia do danej branży - ludzie, którzy kupują akcje firmy, chcą się stać jej częścią. Tak też będzie i teraz, kupując akcje, tworzymy społeczność skupionej wokół Browaru Tenczynek, a co za tym idzie także Tenczyńskiej Okovity i Bezalkoholowego" - dodał inwestor.

Tagi: finanse, bankowość, rynek spożywczy, giełda , wiadomości , giełda na żywo

