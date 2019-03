The Dust rozmawia z inwestorami o finansowaniu gry na podstawie książek Piekary

"Jesteśmy w trakcie przygotowań do rozpoczęcia prac nad największym projektem w historii naszej spółki . Powieści Jacka Piekary cieszą się bardzo dużą popularnością, jesteśmy przekonani, że świat stworzony przez pisarza pozwoli osiągnąć grze międzynarodowy sukces. Na budżet projektu złożą się środki własne oraz finansowanie zewnętrzne, które chcemy pozyskać. Aktualnie prowadzimy negocjacje z inwestorami, którzy dostrzegli potencjał projektu i są zainteresowani jego finansowaniem. Rozmowy są na początkowym etapie, ale wierzę, że uda nam się je sfinalizować w ciągu kilku tygodni "- skomentował prezes Jakub Wolff, cytowany w komunikacie.

The Dust podpisała umowę z Jackiem Piekarą, polskim pisarzem fantasy oraz autorem Cyklu Inkwizytorskiego. Na podstawie umowy wrocławskie studio zakupiło prawa do wyprodukowania gry na PC oraz konsole, a także gry mobilnej. Obie produkcje będą osadzone w świecie Cyklu Inkwizytorskiego, stworzonym przez Jacka Piekarę.

W liście do swoich czytelników, Jacek Piekara podkreśla, że fabuła gry, nad którą będzie pracować razem ze studiem The Dust, będzie w pełni oddawać mroczny i ponury klimat pierwowzoru. Zgodnie z zapowiedzią pisarza, będzie on uczestniczył w działaniach zespołu, gdzie wykorzysta zarówno doświadczenie literackie, jak i zdobyte podczas kilkunastu lat pracy w pismach poświęconych grom komputerowym. Szczegóły związane z powstawaniem produkcji mają być ujawnione w czerwcu br.