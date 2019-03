The Dust zawarł umowę z Jackiem Piekarą dot. wykorzystania jego powieści w grach

Przedmiotowa umowa dotyczy dodatkowo udzielenia spółce przez twórcę licencji uprawniającej The Dust do wykorzystania autorskich praw majątkowych w zakresie produkcji, dystrybucji i sprzedaży gry planszowej bazującej na powieściach, z zastrzeżeniem, że licencja taka do końca 2024 r. przysługuje innej osobie. W związku z tym The Dust licencja została udzielona na wypadek chęci stworzenia przez The Dust gry planszowej po tym okresie, a jeśli wcześniej, to w ramach porozumienia z ww. licencjobiorcą. Spółka informuje przy tym, że aktualnie gra planszowa ma dla niego znaczenie drugorzędne w stosunku do gier elektronicznych, dlatego na najbliższą przyszłość nie planuje działań ukierunkowanych na jej produkcję, podano także.