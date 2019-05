The Heart w ramach partnerstwa wyszuka startupy dla PKO BP

W ramach nowego etapu partnerstwa The Heart będzie odpowiedzialny za cykliczne poszukiwanie innowacyjnych spółek specjalizujących się w konkretnym zagadnieniu. Głównym zadaniem będzie analiza startupów i selekcja tych najlepiej dopasowanych do oczekiwań banku. Następnie zespół ekspertów "Let's Fintech with PKO Bank Polski" wybierze firmy z największym potencjałem do dalszej współpracy. W pierwszej edycji scoutingu spotkanie wybranych startupów z ekspertami zaplanowane jest na połowę czerwca, podano.