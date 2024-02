Nowe rekordy hossy na giełdzie. Na tym chyba jeszcze nie koniec

Jak to zwykle bywa po tak sporych wzrostach trwających od miesięcy, pojawia się pytanie o, czy hossa nie jest już na wyczerpaniu? Pytanie takie jest o tyle uzasadnione, że – jak pokazujemy na wykresie – dotychczasowe losy WIG-u to historia naprzemiennych przysłowiowych euforycznych wzlotów i bolesnych upadków.

Nowe rekordy hossy na giełdzie w Polsce

Dobra wiadomość jest taka, że większość hoss miała jeszcze większy zasięg niż obecny na razie niespełna 80-proc. wzrost. Przykładowo, poprzednia fala zwyżkowa trwająca od czasu pandemicznego krachu w marcu 2020 r. do końcówki 2021 r. podniosła wartość WIG-u o ponad 100 proc. J eszcze bardziej okazałe były hossy po globalnym kryzysie finansowym (licząc od dołka z lutego 2009), czy też po tzw. kryzysie rosyjskim z 1998 r., nie mówiąc już o rekordowej serii wzrostowej z lat 2003-2007, kiedy to wartość indeksu giełdowemu urosła niemal pięciokrotnie.

Co prawda zdarzyły się też dwa przypadki, w których hossa była płytsza niż obecnie (wzrost o 56-60 proc.), ale były one poprzedzone przez również relatywnie płytkie bessy, czy też raczej "mini bessy" (spadek w obu przypadkach o "zaledwie" 27 proc.; przypomnijmy, że wg umownej definicji przez bessę rozumie się spadek o co najmniej 20 proc.).