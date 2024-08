Polskie akcje skasowały całą tegoroczną zwyżkę. Ale jest szansa na odreagowanie [WYKRES TYGODNIA]

Cała nadwyżka skasowana

Rynki przereagowały?

Przynajmniej na krótką metę są jednak pewne argumenty za tym, że rynki finansowe, przechodząc od niedawnej sielanki do paniki, być może przereagowały. Tak jak to często mają w zwyczaju.

Styl tego potencjalnego odreagowania i napływające w tzw. międzyczasie dane z gospodarek mogą powiedzieć więcej na temat tego, czy spodziewana we wrześniu pierwsza w tym cyklu obniżka stóp proc. przez Fed będzie przypieczętowaniem nadciągającej recesji – tak jak to było choćby w 2007 roku, gdy Fed rozpoczął obniżki również co ciekawe we wrześniu – czy raczej ostatni skokowy wzrost obaw recesyjnych jest jednak przesadzony.