USA grozi recesja? Nadzieja na inny scenariusz nie umarła [OPINIA]

Mam taką prośbę do osiemset plusów. Jak już wyjeżdżacie za darmochę gdzieś na wakacje ze swoim przychówkiem, to nie chlejcie już w samolocie, głównie w Enterze. Bo my potem musimy was na lotnisku wyłapywać. A nie możemy jechać do hotelu, póki nie ma kompletu. Macie z reguły all inclusive, nachlacie się przez cały tydzień w hotelu, w drodze powrotnej w samolocie do upadłego. Dajcie żyć obsłudze, nic przyjemnego targać tatusia 800 plus po całym lotnisku do autobusu.