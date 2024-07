Ważna prognoza NBP. Co oznacza dla inwestorów?

W największym skrócie: zarówno inflacja , jak i tempo wzrostu gospodarczego mają w rozpoczętej drugiej połowie tego roku przyspieszać, aż osiągną szczyt w I kwartale 2025 (w przypadku inflacji ma to być średnio 6,3 proc. rok do roku w całym kwartale, a w przypadku PKB – 4,3 proc. rok do roku).

Prognoza NBP dla Polski. Co czeka inwestorów w 2025 r.?

A co z (polskimi) akcjami? Przyspieszenie PKB w ostatnich kwartałach, które ma być jeszcze kontynuowane, zgodnie z tradycją bardzo pomogło kursom spółek. WIG od dołka z jesieni 2022 urósł w pewnym momencie o ponad 90 proc. Sęk w tym, że jeśli w przyszłym roku wzrost PKB ma stopniowo hamować, może to być dla odmiany negatywny impuls dla akcji, tak jak to zawsze było historycznie. Co gorsza, zazwyczaj giełda wyprzedza gospodarkę, więc perspektywa przyszłorocznego spowolnienia powinna być już wcześniej dyskontowana. Chyba, że projekcja NBP zupełnie myli się co do terminu szczytu tempa PKB i późniejszego spowolnienia.