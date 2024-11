Zyski Nvidii, technologicznej gwiazdy Wall Street, rosną. Choć już mniej spektakularnie [WYKRES TYGODNIA]

Najnowsze wyniki finansowe Nvidii, głównego bohatera boomu na sztuczną inteligencję (AI), to dobra okazja, by z nieco dłuższej perspektywy przyjrzeć się fenomenowi tej spółki, która w momencie pisania tego komentarza jest firmą o największej kapitalizacji giełdowej na Wall Street.

Nvidia ma się czym chwalić?

Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że spektakularny wzrost giełdowej wartości dostawcy m.in. chipów dla centrów baz danych odbywa się równolegle do wzrostu zysków. Owszem, kapitalizacja Nvidii od początku 2023 roku urosła mniej więcej dziesięciokrotnie, przekraczając niedawno pułap 3 bln dol., ale zyski spółki urosły nawet kilkanaście razy – z nieco ponad 4 mld dol. do ponad 63 mld dol. (za ostatnie cztery kwartały).

O wiele bardziej kontrowersyjną kwestią jest natomiast to, czy giełdowa kapitalizacji Nvidii powinna aż ponad 50-krotnie przekraczać bieżące zyski spółki. Co do tego nie ma zgodności. Sceptycy twierdzą, że tak wysoki wskaźnik P/E (cena/zysk) jest objawem bańki spekulacyjnej. Optymiści odpowiadają, że ponadprzeciętny P/E "należy się" za wyjątkową innowacyjność spółki.