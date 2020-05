TUW PZUW miało 690 mln zł przypisu składki, 22,06 mln zł zysku netto w 2019 r.

"Przypis składki za 2019 rok jest pięciokrotnie wyższy niż w 2016 roku, kiedy to wyniósł 137 mln zł i o ponad 25% wyższy niż w 2018 roku, gdy przekroczył barierę pół miliarda złotych. Udział w rynku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych wzrósł w porównaniu do 2018 roku o ponad 2,1 pkt proc. (z uwzględnieniem demutualizacji Concordia Polska TUW)" - czytamy w komunikacie.

Zysk netto zwiększył się w 2019 roku do 22,06 mln zł wobec 10,19 mln zł rok wcześniej, tj. o 116%. Wynik techniczny wzrósł rok do roku o 120% - do 23,8 mln zł. Na bardzo wysokim poziomie, świadczącym o dużej efektywności i sprawności operacyjnej Towarzystwa, utrzymuje się przez kolejny rok wskaźnik mieszany COR (Combined Ratio), podano także.