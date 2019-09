TXM chce zawrzeć z bankami umowę o docelowej restrukturyzacji zadłużenia do 31 X

- objęcie układem części - 46 % wartości bilansowych - zabezpieczonych wierzytelności bankowych, w związku z czym takie wierzytelności podlegałyby konwersji na nowe akcje TXM albo umorzeniu, w zależności od wyboru banków. Na potrzeby głosowania układu, zakładane jest wyodrębnienie banków do osobnej grupy wierzycieli. Stanowi to odpowiednio dla banku ING (gdzie wartość bilansowa to 13,6 mln zł) - 6,3 mln zł oraz banku PKO (gdzie wartość bilansowa to 25,2 mln zł) - 11,6 mln zł (...)