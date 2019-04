TXM złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Od razu poprosił o wstrzymanie procedury

Władze grupy TXM, do której należy sieć dyskontów odzieżowych Textilmarket (375 sklepów o łącznej powierzchni 100 tys. metrów kwadratowych) poinformowały o złożeniu do sądu wniosku o ogłoszeniu upadłości. Przekonują jednak, że ma to tylko charakter formalny. Liczą, że nawet nie będzie rozpoznany.