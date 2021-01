Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

Rynek gier: Wartość polskiego rynku gier wzrosła do ok. 2,49 mld zł na koniec 2020 r. z ponad 2,23 mld zł rok wcześniej, podano w raporcie "Kondycja polskiej branży gier 2020", którego koordynatorem jest Krakowski Park Technologiczny (KPT). Według danych KPT, na początku marca 2020 r. w Polsce działało ok. 476 studiów deweloperskich, łącznie wydających każdego roku ponad 200 tytułów. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Planuje opublikować pierwszą aktualizację (update) do gry "Cyberpunk 2077" w ciągu 10 dni oraz kolejną "ważniejszą" - w kolejnych tygodniach, zapowiedział wiceprezes Marcin Iwiński. "Naszym najważniejszym celem jest poprawianie błędów i zawieszania się gry, czego doświadczają gracze na wszystkich platformach. Oczekujcie regularnego wydawania większych i mniejszych łat. Pierwsza aktualizacja pojawi się w ciągu najbliższych 10 dni, a następnie - kolejna, ważniejsza, w ciągu kolejnych tygodni" - powiedział Iwiński w materiale wideo spółki opublikowanym w serwisach Twitter i YouTube. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) sprawdza, jak CD Projekt pracuje nad poprawkami do gry "Cyberpunk 2077" i czy spółka pomaga przy reklamacjach wniesionych przez niezadowolonych klientów. Organ nie wyklucza podjęcia dalszych kroków. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Planuje przetestować 10 nowych gier mobilnych w 2020 r. "W tym roku chcemy przetestować 10 nowych gier mobilnych - zarówno tych pochodzących z programu wydawniczego jak i naszych oryginalnych produkcji. Zakładamy, że 4-6 z nich może trafić później do globalnej dystrybucji. W planie wydawniczym mamy już 'Right Swipes', 'Amusing Heroes' oraz 'The Cash'. Dążymy do sytuacji, w której w portfolio będą trzy duże gry mobilne z miesięcznymi przychodami w wysokości co najmniej 1 mln zł, jak również kontynuujemy poszukiwania hitu, który będzie przynosił przynajmniej 4 mln zł przychodów miesięcznie" - poinformował prezes Remigiusz Kościelny. Źródło: ISBnews

All In! Games: Na dzień 31 grudnia 2020 roku w oparciu o dane cząstkowe oraz liczbę aktywnych graczy spółka sprzedała 500 tys. kopii gry "Ghostrunner" Spółka szacowała sprzedaż gry na 400 000 kopii w ciągu roku i takie założenia były użyte przy wycenie gry przez biegłego. Źródło: ISBnews

Infoscan: Zawiesił dalsze emisje obligacji zamiennych na akcje realizowane w ramach umowy inwestycyjnej podpisanej w 2019 roku z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF). Do tej pory spółka wyemitowała 6 transz obligacji o wartości 750 tys. zł każda, do czego była zobowiązana w ramach umowy. Zdaniem zarządu dalsza realizacja umowy byłaby niekorzystna dla akcjonariuszy. Zawieszenie kolejnych emisji jest również jednym z warunków realizacji trwającego procesu połączenia ze spółką Movie Games Mobile. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Szacuje, że odnotuje 2,12 mln zł zysku netto za 2020 r., co stanowi 69% realizacji prognozy. Przychody ze sprzedaży za rok 2020 spodziewane są na poziomie 28,99 mln zł (1,99 mln zł w grudniu) co stanowi 149% realizacji prognozy. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Akcjonariusze spółki - Maciej Popowicz oraz Arkadiusz Pernal zakończyli proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) skierowany do wybranych inwestorów, w wyniku którego cena sprzedaży jednej akcji sprzedawanej spółki została ustalona na 500 zł, a łączna liczba akcji sprzedawanych na 710 436, co stanowi 9,78% akcji w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów. Źródło: ISBnews

CI Games: Sprzedaż najpopularniejszej serii CI Games - "Sniper Ghost Warrior" - przekroczyła 11 mln sztuk, z czego nakład "SGW 3" wyniósł ponad 2 mln szt., a sprzedaż najnowszej części przekroczyła właśnie 1 mln egzemplarzy, podała spółka. Studio CI Games kończy prace nad grą "Sniper Ghost Warrior Contracts 2", a powstałe w 2020 roku wewnętrzne studio spółki - Hexworks, które skupia się na grach RPG akcji osadzonych w świecie fantasy, tworzy "Lords of The Fallen 2". To obecnie największy projekt CI Games pod względem potencjału i budżetu. Gra będzie sprzedawana w pełnej cenie. Poprzednia część przyniosła spółce ponad 100 mln zł przychodów ze sprzedaży i ok. 50 mln zł zysku. Łącznie, sprzedano 3 mln kopii "Lord of The Fallen". Biorąc pod uwagę sprzedaż oraz ściągnięcia w ramach subskrypcji PlayStation i Xbox w grę zagrało ok. 10 mln osób, poinformowano. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów grupy kapitałowej wynosiły w grudniu 2020 r. łącznie 2 497 tys. zł, co oznacza wzrost o 41% r/r, podała spółka. Od początku 2020 r. przychody Artifex Mundi wzrosły, według wstępnych danych, o 54%, do 25,7 mln zł. To najwyższy poziom przychodów w dotychczasowej historii spółki. Źródło: ISBnews

ConsoleWay: Spółka z grupy Ultimate Games, specjalizująca się w portowaniu gier na konsole - w ramach przeprowadzonej w grudniu prywatnej emisji akcji, pozyskała od inwestorów 1 mln zł, podała spółka. Zebrane środki studio przeznaczy na realizację bieżących i nowych projektów oraz rozwój spółki. Do końca br. ConsoleWay planuje zadebiutować na rynku NewConnect. Źródło: ISBnews

Movie Games Mobile, Infoscan: Uzgodniły podstawowe warunki i założenia procesu połączenia obu spółek (term sheet), podały spółki we wspólnym komunikacie. Transakcja zostanie zrealizowana poprzez nabycie akcji Infoscan przez akcjonariuszy Movie Games Mobile zgodnie z odpowiednim parytetem. Źródło: ISBnews

Skinwallet: Spółka uruchomiła część sprzedażową platformy Market. Wśród nowych narzędzi jest przede wszystkim możliwość wymiany i handlu bezpośrednio pomiędzy użytkownikami. Tym samym Market uzupełnia działanie drugiej platformy, Skinwallet Instant, która umożliwia natychmiastową sprzedaż dóbr cyfrowych przez użytkowników. Źródło: ISBnews

T-Bull: Trzech głównych akcjonariuszy T-Bull: Damian Fijałkowski, Grzegorz Zwoliński i Radosław Łapczyński zawarło porozumienie z Januarym Ciszewskim oraz Arturem Błasikiem, które dotyczy obejmowania akcji, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu i prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, podał T-Bull. Źródło: ISBnews

Unseen Silence: Aktualnie realizuje emisję akcji do 1 mln zł i planuje wejście na NewConnect w bieżącym roku, poinformował prezes Ignacy Kurkowski. W pełnej produkcji spółka ma aktualnie dwie gry "Ultra Mega Cats" i "Terror: Endless Night". Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Spółka podpisała umowę ze spółką zależną Forestlight Games - Pixel Trapps, która obejmuje współpracę w zakresie rozwoju projektów mobilnych, w tym również w wersji e-sportowej. Cherrypick Games oprócz produkcji własnych tytułów zamierza wydawać gry partnerów zewnętrznych na urządzenia mobilne, z których wybrane będą dostosowane do wymagań platformy Skillz. Cherrypick Games jest aktualnie na etapie przygotowywania czterech gier w wersji e-sportowej: "Solitaire TriPeaks Blitz!", "Touchdown Hero", "Golf Solitaire TriPeaks" i "Golf Hero". Innym tytułem, dedykowanym na platformę Skillz, będzie "Baseball Hero". Źródło: spółka

No Gravity Games: Spółka ustaliła datę premiery gry "Golden Force" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Hong Kongu na 28 stycznia 2020 r. Cena została ustalona na poziomie 19,99 USD/euro. Golden Force to dynamiczna platformówka w stylu retro, której akcja toczy się w szybkiej formule biegania, strzelania i walki, z bogatym wyborem combosów i uników. Źródło: spółka

Ditix: Spółka zależna Ditix Games, w związku z rozpoczęciem pracy nad grą o roboczym tytule "Leon: The Debt Collector", podpisała z galerią sztuki komiksu Artkomiks.pl spółka z o.o. umowę na opracowanie projektów graficznych, z przeznaczeniem do produkcji gry i przeniesieniem praw autorskich, które zostaną wykonane przez kultowego rysownika, a następnie wykorzystane w grze komputerowej. "Leon: The Debt Collector " będzie grą komiksową, udostępnianą na platformy mobilne: Android, iOS. Zarząd spółki zakłada, że w terminie do 6 miesięcy gra będzie mogła być skierowana do testów wewnętrznych, a następnie promowana i dystrybuowana. Źródło: spółka

Polyslash: Zawarł z HeartBeat Interactive Entertainment Ltd. z siedzibą w Fujian (Chiny) umowy, których przedmiotem jest wydanie gier "Alchemist Simulator" oraz "Mech Mechanic Simulator" w wersji na PC na rynku chińskim. Spółka zobowiązana jest do opublikowania gier na platformie Steam. Z tytułu realizacji umowy dotyczącej gry "Alchemist Simulator" Polyslash przysługuje wynagrodzenie w wysokości 70% przychodów ze sprzedaży na platformie Steam, pomniejszonych o podatki oraz koszty dystrybucji. Za realizację umowy dotyczącej gry "Mech Mechanic Simulator" Polyslash otrzyma jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 10 tys. USD. Dodatkowo, jeśli przychody za sprzedaży tej gry przekroczą 10 tys. USD, spółce przysługiwać będzie 70% przychodów ponad wspomnianą kwotę. Umowy zostały zawarte na okres 5 lat. "Uważamy, że warto przedstawić graczom fragment rozgrywki 'Mech Mechanic Simulator', dlatego jeszcze w tym miesiącu zamierzamy opublikować prolog tej gry" - zapowiedział prezes Polyslash Dawid Ciślak. Źródło: spółka

Play2Chill: Notowany na NewConnect producent gier wideo na PC, konsole i urządzenia mobilne z Grupy PlayWay, od czwartku udostępnia na platformie Steam darmowe demo swojej flagowej gry - "Motorcycle Mechanic Simulator 2021". Koncepcja projektu wzorowana jest na jednym z najpopularniejszych tytułów grupy PlayWay - "Car Mechanic Simulator". "MMS 21" przenosi gracza do klimatu amerykańskich lat 50., gdzie wcieli się w rolę mechanika motocyklowego. Jego zadaniem będzie naprawa dwukołowych pojazdów, ich personalizacja oraz zmierzenie się z wyzwaniami ekonomicznymi takim, jak rozbudowa warsztatu. Premiera pełnej wersji projektu planowana jest w pierwszej połowie br. Źródło: spółka

Red Dev Studio: Ukończenie prac nad grą "Drill Deal" w wersji na platformę Steam planowane jest na początek maja 2021 roku, a na pozostałe wiodące platformy dystrybucji na czerwiec i lipiec 2021 roku. We wrześniu 2020 roku wydawca gry podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie planowanego poziomu nakładów na grę i sfinansowaniu, jeszcze przed premierą gry, prac obejmujących: dodanie nowych mechanik, dodanie zawartości, przygotowanie wersji na wszystkie wiodące platformy dystrybucji w celu jednoczesnej premiery wszystkich wersji. Powyższa decyzja wydawcy została podjęta z uwagi na bardzo dobry odbiór przez graczy zarówno gry, jak i gry "Drill Deal Borehole Alpha", będącej samodzielną grą, o okrojonej względem pełnej wersji gry zawartości, ale z zachowaniem kompletnej mechaniki pełnej wersji gry "Drill Deal". Od dnia udostępnienia na platformie Steam, tj. 10 sierpnia 2020 roku, gra "Drill Deal: Borehole Alpha" została pobrana ponad 75 000 razy. Ponadto sama gra "Drill Deal" cieszy się bardzo znaczącym

zainteresowaniem graczy. Obecnie na wishlistę gry zapisanych jest ponad 13 000 osób. Źródło: spółka

Asmodev: Deweloper tworzący gry o oryginalnej, mroczno-romantycznej tematyce, zakończył prace nad "Infernal Radiation" i przygotowuje się do premiery drugiej gry - "Ultimate Summer". "Infernal Radiation" opuściło early access 28 grudnia 2020 r. i jest dostępne w pełnej wersji na platformie Steam. W I półroczu 2021 r. ma zostać wydana także wersja na Nintendo Switch. Kolejna gra studia, łącząca w sobie elementy klasycznego shootera z tower defense, pojawi się na platformie Steam w formie wczesnego dostępu 15 stycznia. Równolegle prowadzone są prace nad czterema innymi produkcjami, w tym m.in. "Priest Simulator". Źródło: spółka

T-Bull: 12 stycznia 2021 r. nastąpiła prezentacja nowej gry na platformie Steam - "Chop Shop Simulator". W "Chop Shop Simulator" gracz prowadzić będzie własny biznes polegający na prowadzeniu "dziupli" z kradzionymi samochodami w bezwzględnym świecie gangów i znikających w niewyjaśnionych okolicznościach aut. T-Bull planuje wydanie gry w 2021 roku. "Chop Shop Simulator" jest drugim projektem, zgodnie z umową ramową, dotyczącą 5 gier symulatorowych na PC i konsole, o której spółka informowała w październiku 2020 roku oraz zgodnie z rozszerzoną strategią rozwoju. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Gra "Childs Sight" zadebiutuje na platformie Xbox One 15 Stycznia 2021 r. m.in. w USA, Europie i Rosji. Cena gry to 4,99 euro/4,99 USD. W najbliższym czasie spółka planuje wydać kolejne gry na platformie Xbox One. Źródło: spółka

United Label: Akcje globalnego wydawcy gier na konsole i PC z Grupy CI Games zadebiutowały 12 stycznia na NewConnect. Był to pierwszy debiut w 2021 roku i 373. spółka notowana w alternatywnym systemie obrotu. CI Games, główny akcjonariusz spółki, poinformował o podpisaniu półrocznych umów lock-up na wszystkie akcje. Źródło: spółka

DeGenerals: Od 14 stycznia do 22 stycznia inwestorzy mogą zapisać się na akcje DeGenerals - spółki działającej jako deweloper gier o tematyce historyczno-militarnej, odpowiadającej za jedną z najbardziej dochodowych gier w portfolio Grupy PlayWay - "Tank Mechanic Simulator". Oferta publiczna sprzedaży obejmuje 30 tys. akcji spółki stanowiących 9,38% udziału w kapitale zakładowym, sprzedawanych po ustalonej cenie 340 zł. Oferującym jest PlayWay S.A., który według stanu sprzed rozpoczęcia oferty posiada 80% akcji DeGenerals. Źródło: spółka

Movie Games: Warszawski producent i wydawca gier oraz K&K Herbal, dystrybutor suplementów diety, wyrobów medycznych oraz kosmetyków z NewConnect, uzgodnili podstawowe warunki i założenia procesu połączenia K&K Herbal ze spółką True Games. Transakcja zostanie zrealizowana poprzez nabycie akcji K&K Herbal przez akcjonariuszy True Games zgodnie z odpowiednim parytetem. W następnym kroku obie spółki podpiszą umowę inwestycyjną. W wyniku procesu True Games może zadebiutować na NewConnect szybciej niż zakładano. Źródło: spółka

T-Bull: Po zawarciu porozumienia z inwestorami Januarym Ciszewskim i Arturem Błasikiem, chce odzyskać potencjał do rozwoju w bardzo szybkim tempie, poinformował ISBtech współzałożyciel i prezes T-Bull Damian Fijałkowski. "Wspólny kierunek jaki przyjęliśmy zawierając porozumienie akcjonariuszy wskazuje, iż na to, że czeka nas bardzo pracowity rok. Wykorzystanie potencjału współpracy jaki mamy przed sobą to niepowtarzalna okazja nie tylko pokazanie naszych tytułów nowym entuzjastom mobilnej rozgrywki. Zależy nam na tym, aby spółka by postrzegana przez pryzmat nie tylko kultowych tytułów takich jak Top Speed czy Top Speed 2, lecz również jako podmiot, który swoim potencjałem oraz możliwościami partnerów może rozwijać się w bardzo szybkim tempie" - powiedział ISBtech Fijałkowski. "Współpraca z tak znakomitymi partnerami biznesowymi jak January Ciszewski oraz Artur Błasik to z pewnością zapisze się w historii naszej spółki pozytywną kartą. Wartym podkreślenia jest, fakt, iż tworząc nasz wspólny projekt mamy w

planach wykorzystanie doświadczenia każdego z inwestorów - daje nam to ogromną przewagę rynkową" - dodał prezes. Źródło: ISBtech

Polyslash: Podpisał umowę z HeartBeat Interactive Entertainment, chińskim wydawcą gier. Będzie on odpowiedzialny za wydanie oraz dystrybucję na rynku chińskim gier Mech Mechanic Simulator oraz Alchemist Simulator. Wydawca przygotuje również tłumaczenia powyższych tytułów na język chiński, a także zrealizuje działania marketingowe oraz promocyjne na terenie Chin. Źródło: spółka

CI Games: United Label szacuje przychody ze sprzedaży "Röki" na 1,1 mln zł. Źródło: spółka

Xbox: Microsoft zaprezentował nowy pad Xbox Wireless Controller - Pulse Red, dostępny w sprzedaży jod 9 lutego w większości rynków, w tym w Polsce, zaś w Chinach już od jutra. Xbox Game Pass przyniósł łącznie 273 nowości do swojego katalogu - w tym 90 tytułów z portfolio EA Play. Rozszerzył też zakres platform na grę w chmurze - obecnie to 205 pozycji, zaś ponad 1/3 tytułów dostępnych w ramach usługi zyskała notę 80 punktów lub większą w serwisie Metacritic. Źródło: ISBtech

Ten Square Games: Maciej Popowicz i p. Arkadiusz Pernal sprzedali w ABB do 9,78% akcji spółki. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Termin premiery gry ,,Childs Sight" na platformie Xbox One to 15 stycznia. Źródło: spółka

CD Projekt: Bank Morgan Stanley i podmioty przez niego nadzorowane ponownie przekroczyły próg 5% głosów na WZA CD Projektu i mają obecnie łącznie 5,05% głosów. Z zawiadomienia przekazanego przez Morgan Stanley wynika, że 0,18% stanowią prawa głosu przypisane do akcji, a 4,87% to prawa głosu wynikające z instrumentów finansowych (pożyczka, kontrakty na swap oparte na akcjach, detaliczne produkty strukturyzowane). Wcześniej Bank Morgan Stanley i podmioty przez niego nadzorowane miały łącznie 4,97% głosów, z czego prawa głosu przypisane do akcji stanowiły 0,23%. Źródło: BDM

T-Bull: Zapowiedź na platformie Steam autorskiego symulatora Chop Shop Simulator. Źródło: spółka

Lenovo: Marka Legion przedstawiła na targach CES nowe urządzenia gotowe do zmagań na polu bitwy, w których sztuczna inteligencja (AI) automatycznie ułatwia płynną grę. Wbudowane funkcje uczenia maszynowego umożliwiają stosowanie ustawień gier i szybkości klatek na poziomie profesjonalnym. Użytkownicy na każdym etapie swojej gamingowej misji i łączący się z bazą z dowolnego miejsca docenią nieokiełznaną wydajność oraz minimalistyczny styl nowego laptopa Lenovo Legion 7 z 16-calowym wyświetlaczem sprzyjającym wczuwaniu się w grę. Spodoba im się również 16-calowy Lenovo Legion 5 Pro, 15-calowy Lenovo Legion Slim 7 oraz Lenovo Legion 5 dostępny z ekranami w dwóch rozmiarach. Źródło: spółka

Riot Games: 15 lutego najlepsi polscy zawodnicy Teamfight Tactics powalczą o miano pierwszego Mistrza Ultraligii TFT, w turnieju organizowanym przez Riot Games i Polsat Games. Ultraliga TFT to kontynuacja współpracy Polsatu i Riot Games, w wyniku której powstała profesjonalna liga League of Legends. Tym razem to właśnie najlepsi zawodnicy Teamfight Tactics po raz pierwszy będą mieli okazję zmierzyć się w zawodach tak wysokiej rangi, w dodatku transmitowanych na żywo za pośrednictwem kanałów Polsat Games (telewizja + internet). Równocześnie zaczynają się europejskie kwalifikacje do Mistrzostw Świata TFT: Losy. To pierwsze zawody, w których do regionów EUNE, EUW i CIS dołączą gracze z Turcji. Pełny opis oraz FAQ turnieju znajduje się na oficjalnej stronie League of Legends. Źródło: spółka

Bloober Team: Zaprezentował klimatyczny trailer Medium. Materiał wyprodukowany we współpracy z Platige Image i Tomaszem Bagińskim jest częścią akcji promocyjnej z okazji zbliżającej się premiery The Medium, która nastąpi już 28.01. Źródło: spółka

Gaming Factory : Na platformie Steam zostanie udostępniona przygodowa gra strategiczna z portfolio wydawniczego: Gunslingers & Zombies, w trybie early access. Bogaty harmonogram premier spółki uwzględnia prezentację kilku tytułów w najbliższych miesiącach. Fabuła najnowszej tegorocznej propozycji studia przenosi gracza do świata Dzikiego Zachodu, w którym wcieli się w rolę rewolwerowca podejmującego walkę z tytułowymi zoombies. Producentem Gunslingers & Zombies jest spółka Live Motion Games. Źródło: spółka

7Levels: Jet Kave Adventure - największa dotychczas gra studia - trafiła na PC, XBOX Series X|S oraz Xbox One. Jest to pierwszy tytuł spółki, który zadebiutował na innej, niż Nintendo Switch, platformie. Produkcja dostępna jest na Steam oraz Microsoft Store w cenie 14,99 EUR/USD (69,99 zł). Źródło: spółka

Asmodev: Ultimate Summer, druga produkcja spod skrzydła dewelopera trafiła do sprzedaży na platformie Steam w ramach Early Access. Gra pozwala wcielić się w rolę emerytowanego rzeźnika, którego spokojne wakacje zakłócił przypadkowy konflikt ze Zjednoczonymi Siłami Nieba, Piekła, Czyśćca, Cthulhu, Mięsożerców i Obcych. Rozgrywka jest ciekawym połączeniem dwóch różnych gatunków: shootera oraz tower defense. Wydawcą gry jest Ultimate Games. Źródło: spółka

CD Projekt: Otrzymał zawiadomienie o złożeniu przed Sądem Okręgowym USA dla okręgu Centralnej Kalifornii drugiego cywilnego pozwu zbiorowego przez kancelarię działającą w imieniu grupy posiadaczy amerykańskich papierów wartościowych notowanych pod symbolami "OTGLY" oraz "OTGLF" i opartych na akcjach spółki. Treść pozwu w tym jego przedmiot i zakres jest tożsama z pozwem otrzymanym przez spółkę 25 grudnia 2020 roku, w którym pozywający domagają się ustalenia na drodze sądowej, czy działania spółki i jej członków zarządu związane z premierą gry "Cyberpunk 2077" stanowiły naruszenie przepisów federalnych, poprzez m.in. wprowadzenie inwestorów w błąd, doprowadzając tym samym do powstania strat po ich stronie. Źródło: ISBnews

Zagranica: Microsoft chciał przejąć EA, Nintendo i Square; Microsoft idealnym partnerem dla Bethesdy - twórca Dishonored chwali decyzję szefów; FIFA Ultimate Team jest ,,dalekie od hazardu". Peter Moore nie zgadza się z oskarżeniami; PS5 z wyśmienitą sprzedażą. Sony uzyskało lepsze wyniki od konkurencji; Rust z ogromnym napływem graczy. Rekordy na Steam i Twitch; Nintendo wzmacnia swoje zespoły first-party. Zakupiono Next Level Games; Nintendo Switch ma osiągnąć lepsze wyniki od PS5 i Xboksa Series X|S; Xbox ma przesuwać ,,granice innowacji"; The Elder Scrolls 6 powstaje, a Bethesda publikuje ,,zajawkę" gry; Valve zatrudni psychologów do pomocy przy tworzeniu gier; THQ Nordic skupi się na grach na licencji; Teaser GTA 6 możepojawić się w 2021 roku. Rockstar Games pracuje nad paroma projektami. Źródło: BDM