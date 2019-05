Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Inwestycje: Lokalizacją inwestycji w mniejszych ośrodkach interesuje się coraz większe grono inwestorów zagranicznych, przy czym najbardziej skłonne do tego rodzaju inwestycji są podmioty z branży IT, poinformował dyrektor Obszaru Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) Jan Kamoji-Czapiński. Źródło: ISBnews

Finanse: Wartość nieopłaconych zobowiązań osób zgłoszonych do BIG InfoMonitor wynosi obecnie do 40,7 mld zł, co stanowi równowartość niemal dwóch lat wypłat z programu 500 + w obecnym jego kształcie, a najwięcej niesolidnych dłużników wychwytują firmy pożyczkowe i telekomunikacyjne, podał BIG InfoMonitor. . Źródło: ISBnews

E-commerce: Większość kupujących w internecie deklaruje, że najczęściej korzysta z usług oferowanych przez InPost, wynika z badań Kantar Polska. Wskazanie 63% badanych to najwyższy wynik wśród wszystkich firm logistycznych działających w Polsce. Źródło: ISBnews

Badania i Rozwój: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz agencje wykonawcze: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) w obecnej perspektywie (lata 2014-2020) przeznaczą łącznie ponad 26 mld zł ze środków europejskich na wsparcie transferu wiedzy z nauki do gospodarki, podało MNiSW. Źródło: ISBnews

Sztuczna inteligencja: Blisko 3,3 tys. firm prowadzi prace nad sztuczną inteligencją (AI), wynika z analiz dr. Andrzeja Wodeckiego z Politechniki Warszawskiej. Najwięcej z nich specjalizuje się w Big Data i uczeniu maszynowym. W inwestycjach w AI cały czas dominuje USA, ale wyróżniają się też Chiny. "W połowie maja tego roku, 3 269 firm uwzględnionych w statystykach Index.co deklarowało, że zajmuje się sztuczną inteligencją. Najwięcej, bo 1 947 z nich specjalizuje się w technologii Big Data, 1 724 firmy prowadzi prace w zakresie uczenia maszynowego, a 682 specjalizuje się w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w obszarze internetu. Mniej popularna jest działalność badawcza skoncentrowana np. na przetwarzaniu języka naturalnego (375 firm), wykorzystaniu AI w marketingu (238), obszarze finansów (208) czy zdrowia (199). Najmniej firm deklaruje, że zajmuje się analityką predyktywną" - wskazał Wodecki podczas konferencji Oracle Cloud Day. Źródło: ISBnews

Cloud Computing: Z rozwiązań cloudowych korzysta już 50% ankietowanych firm w Polsce, a tylko w tym roku do chmury przeniesie swoje zasoby 21,6% przedsiębiorców, wynika z najnowszego raportu "Cloud Computing" przygotowanego przez Xopero Software. . Źródło: spółka

Dane osobowe: ADP Polska, przygotowało badanie dotyczące tego, czy polscy i europejscy pracownicy ufają swoim pracodawcom pod kątem bezpieczeństwa danych osobowych. Wyniki pokazują, że ponad połowa polskich pracowników (59,6 proc.) uważa, że ich dane osobowe w miejscu pracy są bezpieczne. To o 10 proc. więcej niż rok temu. Polska znajduje się wśród czołówki krajów w Europie pod względem zaufania do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w miejscu pracy. Średnia europejska wynosi 56,3 proc. Największe zaufanie do bezpieczeństwa przechowywania danych przez pracodawców mają milenialsi - aż 75,60 proc. z nich uważa, że ich pracodawca skutecznie zabezpiecza ich dane osobowe. Źródło: spółka

Internet mobilny: RFBenchmark opublikował raport podsumowujący stan internetu mobilnego w Polsce: Play awansował na pierwsze miejsce w kategorii średniej szybkości pobierania danych z wynikiem 25,11 Mb/s. Orange przedłużyło passę 9 zwycięstw w klasyfikacji najwyższej średniej szybkości wysyłania danych (11,62 Mb/s) i odzyskało pierwsza pozycję w kategorii wartości ping (39,56 ms) Źródło: spółka

E-bankowość: Z badania dla Vivus Finance wynika, że milenialsi bez obaw poruszają się w świecie usług finansowych. Z powodzeniem zarządzają swoimi pieniędzmi, chętnie sięgając po nowinki technologiczne. Aż 93 proc. osób w wieku 15-30 lat ma konto w banku - pozostali planują je założyć po rozpoczęciu pierwszej pracy, zgromadzeniu większych oszczędności lub skończeniu 18 lat. Jednak jak wskazuje badanie, młodzi nie są zbyt lojalnymi klientami. Oczekują nieustannego potwierdzania przydatności danego rozwiązania, atrakcyjności usługi czy produktu. PayU, PayPal czy Blik nie są dla pokolenia Y markami z którymi się identyfikują, ale raczej narzędziami. Jeżeli któregoś dnia pojawią się lepsze rozwiązania, Y bez wahania podążą za wygodą. Źródło: ISBtech

Carbon Studio: Planuje przeznaczyć 2,3 mln zł (w tym 2 mln zł ze środków z emisji akcji) na produkcję i marketing nowej gry z gatunku VR Fantasy na komputery osobiste i urządzenia mobilne, podała spółka. Gra ma trafić na rynek na przełomie 2020/2021. Carbon Studio rozpoczęło działalność wydawniczą, podała spółka. Przyjęta strategia rozwoju zakłada pozyskanie pierwszych tytułów do portfolio wydawniczego do końca 2019 roku. "The Wizards", najbardziej znany tytuł Carbon Studio, zadebiutuje na Oculus Quest, podała spółka. Gra będzie dostępna na bezprzewodowych goglach VR nowej generacji od 6 czerwca. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Odnotował 17,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 22,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. CD Projekt wydał na produkcję gier i nowych technologii 25 mln zł w I kw. 2019. W efekcie, skumulowane saldo nakładów na projekty przekroczyło łącznie 264 mln zł. W produkcję gry Cyberpunk 2077 zaangażowanych jest ponad 400 osób. CD Projekt liczy, że GOG Galaxy 2.0 będzie zwiększał sprzedaż GOG przy wzroście użytkowników platformy, poinformował prezes Adam Kiciński. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Odnotowało 79,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 68,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Portfel zamówień Asseco Poland na 2019 rok wynosi 7 174 mln zł wobec 6 580 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Asseco Poland widzi pozytywne perspektywy rozwoju we wszystkich swoich segmentach, w tym w sektorze publicznym w Polsce, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Marka Panka. W ujęciu produktowym, grupa celuje w chmurę i cyberbezpieczeństwo. Źródło: ISBnews

Uber: Wprowadza w Krakowie - jako pierwszym mieście w Polsce - pilotażową usługę Uber Green z dostępem w aplikacji do elektrycznych i zero-emisyjnych samochodów, poinformowała dyrektor Uber na region CEE Ilona Grzywińska - Lartigue. W trzy miesiące firma chce w ramach nowej usługi przewieźć 10 tys. osób. Źródło: ISBnews

expondo: Tworzy w Warszawie zespół, który ma za zadanie wzmocnić potencjał globalnego rozwoju platformy e-commerce, poinformował ISBnews jeden z założycieli Expondo Piotr Stach. Źródło: ISBnews

Grupa AB: odnotowała 10,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2018/2019 (1 stycznia - 31 marca 2019) wobec 10,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

PMPG Polskie Media: Odnotowały 1,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

XTPL: Odnotował 3,34 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 0,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Źródło: ISBnews

Wirtualna Polska Holding: Odnotował 14,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 7,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Sare: Odnotował 0,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

IMS: Odnotował 1,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Comp: Odnotował 0,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises: Szacunkowe skonsolidowane przychody za kwiecień 2019 r. wyniosły ok. 99 mln USD wobec 123 mln USD w kwietniu 2018 r., co oznacza spadek o ok. 20%, podała spółka. Przychody wypracowane w kwietniu 2019 r. są zgodne z oczekiwaniami firmy.Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Odnotowało 10,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

ATM: Odnotował 0,81 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

R22: Chce na jesieni zaprezentować markę, pod którą będzie działać w całej Europie, poinformował prezes Jakub Dwernicki. R22 ocenia, że w okresie letnim może wejść poprzez akwizycje do dwóch nowych krajów regionu CEE, wynika ze słów prezesa Jakuba Dwernickiego. R22 podtrzymuje deklarację podwojenia skali biznesu w ciągu dwóch lat i zwiększenia bazy klientów do 0,5 mln klientów, poinformował prezes Jakub Dwernicki. R22 odnotowało 3,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2018/2019 (zakończonego 31 marca 2019 r.) wobec 1,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Comarch: Odnotował 6,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 6,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

CI Games: Odnotowało 1,95 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Źródło: ISBnews

Art Games: Chce wydać do 9 gier w tym roku i do 10 kolejnych tytułów w przyszłym roku, poinformował prezes Jakub Bąk. Źródło: ISBnews

Infor: Zlokalizował w Polsce swoje europejskie centrum szkoleniowe.Źródło: spółka

Evarvest: Australijski start-up z siedzibą w Wilnie, który już niebawem połączy światowe giełdy i uczyni je bardziej dostępnymi dla szerokiego grona inwestorów. Spółka pracuje obecnie nad specjalną aplikacją, która pozwoli użytkownikom na łatwy, przejrzysty i tani dostęp do akcji, obligacji i funduszy inwestycyjnych typu ETF notowanych na ponad 30 giełdach na całym świecie. Firma potwierdziła już, że zaoferuje m.in. bezprowizyjny dostęp do amerykańskiego rynku papierów wartościowych. Aplikacja Evarvest wejdzie na rynek w drugiej połowie 2019 r. W pierwszej kolejności będą mogli skorzystać z niej mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Polski, Litwy, Hiszpanii oraz Portugalii. W kolejnych miesiącach rozwiązanie udostępnione zostanie na pozostałych rynkach w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych, Australii oraz Azji. Źródło: spółka

Huawei: Ogłosił, że w ciągu najbliższych pięciu lat zainwestuje 35 mln euro w paryski OpenLab. Źródło: spółka

Transition Technologies: Programiści spółki stworzyli model do przewidywania napadów padaczki. Źródło: spółka

WEBCON: Mike Fitzmaurice, ekspert ds. wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w biznesie oraz metodyki workflow dołączył do zespołu polskiego producenta zaawansowanej platformy do digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. Firma podjęła decyzję o ekspansji na rynki północnoamerykańskie, a Fitzmaurice jako Chief Evangelist oraz Wiceprezes WEBCON North America będzie miał za zadanie m.in. zbudowanie pierwszego oddziału firmy w Stanach Zjednoczonych. Źródło: spółka

Cherrypick Games: Akcjonariusze zdecydują o emisji 88 tys. akcji serii D bez prawa poboru po cenie emisyjnej 59 zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 24 czerwca. W odrębnym projekcie uchwały przewiduje się, że zysk netto za 2018 rok w kwocie 742 tys. zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Źródło: ISBnews

Arts Alliance: Przymierza się do inwestycji w Crunching Koalas, zajmującej się portowaniem, produkcją oraz promocją gier. Spółki podpisały list intencyjny, którego celem jest zawarcie umowy inwestycyjnej. Potencjalna inwestycja ma być uzupełnieniem portfolio, podało Arts Alliance. Źródło: ISBnews

PFR Ventures: Uruchomił 29 funduszy venture capital, 5 z nich dokonało już pierwszych inwestycji na łączną kwotę 41,6 mln zł, poinformowała spółka. Finansowanie od zasilonych publicznymi pieniędzmi funduszy otrzymało 9 innowacyjnych spółek. Źródło: ISBnews

Art Games Studio: Zacieśniło współpracę z głównym akcjonariuszem Gaming Factory poprzez podpisanie ramowej umowy o współpracy, podała spółka. Dodatkowo w akcjonariacie Art Games Studio pojawili się inwestorzy instytucjonalni. Spółka 24 maja zadebiutuje na NewConnect z wyceną na poziomie 10 mln zł, podano także. Źródło: ISBnews

Multikino: Otrzymało zgodę warunkową Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Cinema3D, podał UOKiK. Transakcja może odbyć się pod warunkiem sprzedaży kina przejmowanej spółki w Galerii Morena w Gdańsku. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Akcjonariusze zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 1,83 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego 2,01 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,35 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenia zwołanego na 24 czerwca. Źródło: ISBnews

CI Games: Zdecydował o emisji nie więcej niż 12 mln akcji serii H po cenie emisyjnej nie niższej niż 0,9 zł i nie wyższej niż 1 zł, podała spółka. W ramach oferty CI Games chce pozyskać od inwestorów ok. 11 mln zł na zwiększenie swojej skali działalności. Spółka planuje przeprowadzenie emisji w pierwszej połowie czerwca. Źródło: ISBnews

ABC Data: Zapisy w wezwaniu na akcje zostały ponownie przedłużone, tym razem do 13 czerwca, podał pośredniczący Santander Bank Polska S.A.- Santander Biuro Maklerskie. Źródło: ISBnews

Wirtualna Polska Holding: Nadal jest zainteresowana realizacją akwizycji za granicą, szczególnie w segmencie e-commerce, nie wyklucza także przejęć na rynku krajowym w segmencie mediowym, poinformował prezes Jacek Świderski. Źródło: ISBnews

Grupa R22: Przejmuje kolejne rumuńskie spółki i umacnia się na pozycji lidera rumuńskiego rynku hostingu i domen, podała spółka. R22 za łączną kwotę 4,2 mln euro przejmuje trzy podmioty obsługujące łącznie ponad 20 tys. klientów. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Akcjonariusze podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 100 926 000 zł tj. w kwocie 1,05 zł na jedną akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

PlayWay: Z osobami fizycznymi zawiązał spółkę pod firmą Mobil Titans Sp. z o.o., która będzie zajmować się głównie produkcją gier mobilnych oraz świadczeniem usług optymalizacji monetyzacji dla gier mobilnych z portfolio grupy kapitałowej, podał PlayWay. Źródło: ISBnews

Asseco Poland: Kupiło 69,01% akcji w spółce ComCERT, zajmującej się dostarczaniem usług

z zakresu cyberbezpieczeństwa, m.in. monitorowaniem bezpieczeństwa i wykrywaniem zagrożeń teleinformatycznych, podała spółka. Dzięki tej transakcji Asseco rozszerzy i wzmocni swoje kompetencje w tym obszarze. Źródło: ISBnews

CHL: Włoska grupa teleinformatyczna nabędzie - poprzez spółkę zależną Terra Spa - polską spółkę Airtime. Również dzięki tej transakcji, włoska spółka zdecydowanym krokiem wchodzi na polski rynek usług telekomunikacyjnych, rozszerzając też swoje plany na międzynarodowy rynek ICT, podało CHL. Działania w Polsce oraz w Rumunii mają - według szacunków - korzystnie wpłynąć na przychody grupy, które w 2019 r. wyniosą ponad 100 mln euro, podano także. Źródło: ISBnews

Talent Alpha: Startup, który może zrewolucjonizować globalny rynek usług IT, ogłosił pozyskanie 18,5 mln zł od zewnętrznych inwestorów w rundzie seed. To jedna z największych inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej na etapie zalążkowym i największa wspierana przez PFR Ventures na tym etapie. Firma łączy dużych graczy, intensywnie poszukujących specjalistów IT, z mniejszymi dostawcami usług, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej.Wprowadza nowatorski model Tech Talent as a Service.Tworzy też nowoczesną platformę technologiczną, pozwalającą na dobranie najlepszych specjalistów do danego projektu i zautomatyzowanie dużej części tego procesu. Źródło:spółka

Hewlett Packard Enterprise (HPE): Ogłosił, że przejmie Cray za około 1,3 mld USD. Źródło:spółka

Superbet: Amerykański fundusz inwestycyjny Blackstone przejął mniejszościowy pakiet w Superbet dzięki zainwestowaniu 175 milionów euro. Inwestycję zrealizował Blackstone Tactical Opportunities, część grupy Blackstone. Nowy udziałowiec jest jednym z największych tego typu funduszy na świecie, zarządzając aktywami o wartości przekraczającej 500 miliardów dolarów. Warunki transakcji nie zostały ujawnione. Źródło:spółka

Usecrypt: Spółka, która stworzyła zmieniający zasady mechanizm generowania klucza szyfrującego na urządzeniu użytkownika, eliminując pośredników (tzw. trzecią stronę) z procesu telekomunikacji, został przejęty przez amerykański fundusz Lazar Vision Fund. Źródło:spółka

Bancovo: Platforma kredytowa rozszerza swoją ofertę o faktoring. Pierwszym faktorem na platformie będzie SMEO, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

DataWalk Inc : Spółka zależna DataWalk rozpoczęła projekt pilotażowy z prywatną instytucją inwestygacyjną w USA, podała spółka. Źródło: ISBnews

SGB Bank i Bank BPS: Banki zrzeszające wraz z firmami informatycznymi obsługującymi sektor bankowości spółdzielczej oraz izbami gospodarczymi podpisały list intencyjny dotyczący wdrożenia jednolitego standardu BS API w sektorze bankowości spółdzielczej, podał Związek Banków Polskich (ZBP). Źródło: ISBnews

QubicGames: Ustalił datę wprowadzenia do sprzedaży gry "Geki Yaba Runner Anniversary Edition" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 31 maja 2019 roku, podała spółka. QubicGames przekroczył milion sprzedanych kopii swoich gier na Nintendo Switch Źródło: ISBnews

iFun4all: Podpisał umowę ze szwedzkim wydawcą gier wideo - Paradox Interactive. Przedmiotem umowy jest udzielenie niewyłącznej licencji na stworzenie i dystrybucję tytułu opartego na IP gry "Vampire: The Masquerade", podała spółka. Zgodnie z umową, Paradox zapewni także wsparcie marketingowe i PR-owe w ramach promowania innych gier ze swojego uniwersum. Premiera gry na platformach dystrybucyjnych PC oraz Nintendo Switch planowana jest jeszcze w 2019 r.Źródło: ISBnews

Asseco: Z myślą o bankach spółdzielczych uruchomiło CUI. Ubezpieczenia, czyli omnikanałową platformę do sprzedaży oraz obsługi ubezpieczeń, podała spółka. Platforma jest zarówno wygodnym narzędziem dla doradców w oddziałach banków, jak i rozwiązaniem dostępnym poprzez bankowość internetową. Partnerem dostarczającym produkty ubezpieczeniowe za jej pomocą jest AXA. Źródło: ISBnews

Lotos Petrobaltic, spółka z Grupy Energa - Enspirion: Podpisały umowę w sprawie świadczenia usługi łączności krytycznej TETRA, która będzie wykorzystywana na obszarze działalności morskiej, poinformowała Grupa Lotos. Źródło: ISBnews

Zortrax: Podpisał umowę z firmą Sicnova na wyłączną dystrybucję swoich produktów w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Łacińskiej, podały spółki we wspólnym komunikacie. To ważny krok wspierający jeden z kluczowych dla Zortrax kierunków eksportowych. Źródło: ISBnews

Wirtualna Polska Holding: Liczy, że jej nową usługą DAI (Dynamic Ad Insertion) będą zainteresowani nadawcy telewizyjni, gdyż znacząco zwiększa ona ich przychody reklamowe, wynika ze słów prezesa Jacka Świderskiego. Spółka zadowolona jest również z wyników, jakie osiągnęła w I kw. w poszczególnych segmentach. Źródło: ISBnews

QubicGames: Zawarł z firmą Kayabros z siedzibą w Turcji umowę wydawniczą, określającą szczegóły wydania gry "Soul Searching" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. Premiera Gry na platformie Nintendo Switch planowana jest w IV kw. 2019 roku. QubicGames zawarł z firmą Rossman Bros Games LLC. istotną umowę wydawniczą, określającą szczegóły przystosowania i wydania gry "Get Me Outta Here" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. W zamian za udzielenie licencji do gry developer otrzyma od QubicGames wynagrodzenie w postaci procentu od przychodów ze sprzedaży gry. QubicGames zawarł z firmą No Gravity Development (dawniej Fat Dog Games Development) istotne umowy wydawnicze, określające szczegóły wydania gier "REKT!" i "Death's Hangover" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. W zamian za udzielenie licencji No Gravity Development otrzyma od QubicGames wynagrodzenie w postaci procentu od przychodów ze sprzedaży gier. Źródło: ISBnews

The Dust: Podpisał umowę, na mocy której spółka będzie odpowiedzialna za przygotowanie trzech aplikacji mobilnych, które staną się elementem kampanii "Bezpieczny Przejazd" organizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), podała spółka. Łączna wartość netto trzech aplikacji wyniesie około 370 tys. zł. Aktualnie oba podmioty negocjują szczegóły współpracy. Źródło: ISBnews

PlayWay: Lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier z grupy kapitałowej, tzw. Steam Outstanding Wishlist, przekroczyła liczbę 4,8 mln, podała spółka. Źródło: ISBnews

Tauron: Chce stworzyć aplikację, która po wpisaniu danych teleadresowych nieruchomości wyliczy, ile można zyskać na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej na podstawie danych meteorologicznych, GIS (system informacji geograficznej) czy zdjęć satelitarnych, podała spółka. Tauron w tym celu zaangażował się w program GovTech, dzięki któremu startupy mają szansę wdrożyć swoje rozwiązania i technologie w dużych firmach przemysłowych i administracji publicznej. Źródło: ISBnews

take&drive: Wydał wersję 2.0 aplikacji w której połączył transport współdzielony (carsharing, skuery, rowery i hulajongi 24 firm) z komunikacją miejską we wszystkich miastach z transportem współdzielonym. Prezentuje informację o przyjazdach komunikacji miejskiej uwzględniającą aktualną sytuację na drodze (na podstawie pozycji GPS autobusu czy tramwaju) dla 8 miast Polski. Aktualnie współpracuje z 24 firmami dostarczającymi pojazdy współdzielone, jest również w bliskim kontakcie z jednostkami miejskimi odpowiedzialnymi za transport z którymi wypracowało rozwiązanie. Źródło: spółka

InteliWISE: Oferuje firmom rozwiązanie Topic Modelling Analysis - nową, zaawansowaną analitykę rozmów z klientami opartą o metody ilościowe i NLP (przetwarzanie języka naturalnego). Źródło: spółka

Polskie Linie Lotnicze LOT, Sabre: Podpisały porozumienie dotyczące umowy dystrybucyjnej i dalszej współpracy w zakresie wspólnego rozwijania zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla polskiego przewoźnika. Umowa zapewnia przewoźnikowi między innymi dostęp do światowego rynku turystycznego za pośrednictwem globalnego systemu dystrybucji Sabre, umożliwiając sprzedaż biletów przez 425 tysięcy biur podróży, agencji i firm na całym świecie. Źródło: spółka

Klabater: Gra We.The Revolution 25 czerwca zadebiutuje na konsolach Źródło: spółka

CD Projekt: GOG Galaxy 2.0 weszło w fazę testów beta Źródło: spółka

Sharp: Smartfon Sharp AQUOS R3 ma być dostępny w Europie od sierpnia tego roku. Źródło: spółka

SAS: Zaprezentował aktualizacje dotyczące SAS Platform, które obejmują rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, w obszarach uczenia maszynowego, rozpoznawania obrazu, przetwarzania języka naturalnego i innych technologii. Źródło: spółka

Grupa Synthos: Od 2019 roku zarządza obszarem HR dzięki rozwiązaniu SAP HCM i autorskim produktom Gavdi. Źródło: spółka

HP: Odświeżone komputery z serii OMEN by HP i HP Pavilion Gaming, innowacyjny OMEN X 2S z dwoma ekranami, ulepszone oprogramowanie OMEN Command Center oraz fotel OMEN Citadel - HP rozszerza portfolio dla graczy i wyznacza nowe standardy w świecie e-sportu. Źródło: spółka

Fujitsu: Wprowadza na rynek LIFEBOOK U939X ze zintegrowaną ładowarką indukcyjną dla rysika chowanego wewnątrz laptopa. Szybki, elastyczny i super-cienki notebook składa się, przekształcając w wydajny tablet z systemem Windows. Wszechstronny LIFEBOOK, który waży tylko nieco ponad kilogram, pozwala biznesowym użytkownikom zastąpić tradycyjny laptop oraz tablet jednym, wygodnym, najlżejszym w swojej klasie narzędziem pracy. Źródło: spółka

OVH: Ogłosiło partnerstwo z Platform9. Umożliwi ono wdrażanie oprogramowania do orkiestracji zarządzania kontenerami na dedykowanych serwerach OVH. Dzięki nawiązanej współpracy OVH, jako jedyny europejski dostawca, zaoferuje najszerszy wybór wdrożeń Kubernetes w różnych usługach. Kubernetes zapewnia wspólny standard dla usługodawców chmur hybrydowych oraz środowisk multi-cloud. Jest wykorzystywany globalnie przez dziesiątki tysięcy zespołów IT do zarządzania skonteneryzowanymi obciążeniami roboczymi, od stadium projektu, aż po produkcję. Zarządzana usługa Kubernetes, została wdrożona przez OVH, aby zapewnić użytkownikom swobodę wyboru, odwracalność i transparentność, a także aby wzmacniać OVH jako alternatywnego dostawcy na rynku chmury. Źródło: spółka

Grape Up: Wdrażanie sieci 5G, automatyzacja oraz tworzenie nowych usług w oparciu o chmurę, internet rzeczy (IoT), Big Data i sztuczną inteligencję - to wyzwania, które w największym stopniu będą napędzały cyfrową transformację w branży telekomunikacyjnej w najbliższych latach. W sprostaniu tym wyzwaniom chce pomóc telekomom i operatorom telewizji kablowych, polska firma specjalizująca się w technologiach cloud native oraz w podejściu DevOps w produkcji oprogramowania. Spółka już oferuje swoje usługi głównie na rynku globalnym, a w gronie jej klientów znajdują się znane firmy telekomunikacyjne, takie jak Swisscom oraz Telecom Italia. Źródło: spółka

