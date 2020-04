Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Finansowanie: Problemy związane z regulowaniem płatności w okresie pandemii eskalują, wynika z badania "Wpływ koronawirusa na płynność finansową firm" przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD). Epidemia zmieniła też sposób reakcji firm, które coraz częściej przestawiają się na usługi online i same też szukają rozwiązań dostępnych przez internet. Dla 65% przedsiębiorców najważniejszą usługą wspierającą płynność finansową jest monitoring płatności. Źródło: ISBnews

E-commerce: Sprzedaż w e-commerce wzrosła w ostatnich tygodniach między 23-35%, szacuje prezes InPost Rafał Brzoska w rozmowie z ISBnews.TV. Jednak - według niego - takie wzrosty nie potrwają długo, a branża odczuje efekty nieuchronnej recesji i osłabienia siły nabywczej społeczeństwa. "Szacuję, że sprzedaż w całym e-commerce wzrosła między 23-35 %. Raczej wysokie dwadzieścia kilka procent niż powyżej trzydziestu, ale patrząc przez pryzmat wielkości branży - to naprawdę olbrzymi skok i to w tak krótkim czasie. To wszystko odbywa się z dnia na dzień" - powiedział Brzoska w rozmowie z ISBnews.TV. Źródło: ISBnews

E-bankowość: Liczba klientów indywidualnych, posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 37,4 mln na koniec 2019 r., co oznacza spadek o 1,8% w skali roku. Liczba aktywnych klientów sięgnęła 18,2 mln (wzrost o 6% r/r), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk. Źródło: ISBnews

Automatyzacja: Jak wynika z najnowszego raportu firmy EY, COVID-19 podkręci tempo cyfryzacji i automatyzacji. Wyniki Global Capital Confidence Barometer nie pozostawiają złudzeń: co trzecia firma już teraz wie, że zdynamizuje proces cyfrowej transformacji. Dla 36% menadżerów z 45 krajów priorytetem będzie intensywna automatyzacja. Zdaniem autorów badania, szybsza digitalizacja to najlepsza tarcza antykryzysowa. Trzech na czterech (73%) szefów firm jest przekonanych, że koronawirus i pandemia, jaką wywołała globalna zaraza, poważnie wpłynie na światową gospodarkę. W tej chwili przedsiębiorstwa spotykają się głównie z dwoma problemami. Pierwszym jest zachowanie stabilności w łańcuchu dostaw, drugim - wyraźny spadek konsumpcji. Źródło: spółka

Praca zdalna: Aż 67% działających w Polsce firm, które dotąd nie oferowały możliwości pracy zdalnej, zdecydowało się na taki krok po wybuchu pandemii COVID-19. Jednocześnie ponad jedna trzecia przedsiębiorców natrafiła na bariery, które to uniemożliwiły. Sytuacja ta nie objęła branży IT - dziś z pracy zdalnej może korzystać zdecydowana większość, bo aż 86% programistów, wynika z badania Devire udostępnionego kodilla.com. Źródło: spółka

Praca zdalna: 63% badanych pracowników przyznało, że ze względu na epidemię koronawirusa pracodawcy umożliwili im przejście na pracę zdalną. Jednocześnie tylko co trzeci respondent (33%) zadeklarował, że z tego rozwiązania skorzystali wszyscy lub prawie wszyscy pracownicy organizacji. 30% ankietowanych stwierdziło, że niewielka część pracowników wybrała ,,home office", choć nie ma obowiązku przebywania w biurze. Powodów takiej decyzji możemy upatrywać w kilku czynnikach, m.in. braku warunków do pracy w domu czy utrudniających pracę problemach technicznych związanych np. z dostępem do szybkiego i stabilnego internetu - wynika z sondażu przeprowadzonego na koniec marca 2020 r. przez InsightOut Lab na zlecenie firmy NEXERA - pierwszego w Polsce operatora hurtowego światłowodowej sieci dostępowej o dużej skali. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Jak wynika z badania Spicy Mobile od momentu pojawienia się pierwszego w Polsce przypadku zarażenia koronawirusem aktywność Polaków na urządzeniach mobilnych wzrosła skokowo. Liczba połączeń telefonicznych podwoiła się, a wiadomości SMS wzrosła o niemal 80%. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Gdy niemal cały świat walczy z koronawirusem cyberprzestępcy próbują wykorzystać ten szeroko omawiany w wiadomościach e-mail i całym Internecie temat do swoich własnych celów. Eksperci z firmy Barracuda już od początku roku dostrzegają stały wzrost liczby ataków na pocztę e-mail wykorzystujących treści nawiązujące do szalejącej pandemii koronawirusa SARS -CoV-2. Od końca lutego odnotowano nagły, bo aż o 667%, wzrost liczby takich ataków. W dniach 1 - 23 marca oprogramowanie Barracuda Sentinel wykryło 467 825 spersonalizowanych ataków phishingowych (spear phishing) za pośrednictwem poczty e-mail, z czego 9 116, czyli około 2 procent, związanych było z wirusem SARS -CoV-2. Dla porównania - w lutym wykryto łącznie 1 188 ataków na pocztę e-mail związanych z koronawirusem, a w styczniu - tylko 137. Chociaż całkowita liczba takich ataków jest nadal niska w porównaniu z innymi zagrożeniami, niebezpieczeństwo wzrasta niezwykle szybko. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Epidemia COVID-19, koronawirus i inne tego typu pochodne słowa kluczowe to bez wątpienia obecnie najbardziej wyszukiwane frazy w internecie. Ten fakt wykorzystują też cyberprzestępcy, którzy bazując na ludzkim strachu i zapotrzebowaniu na bieżące informacje próbują zainfekować urządzenia internautów złośliwym oprogramowaniem. Nokia Threat Intelligence Lab przeanalizowało najbardziej rozpowszechnione w związki z epidemią wirusy: Trojan ,,Koronawirus", który jest skierowany do ataku na systemy, imituje prawdziwą mapę lokalizacji infekcji COVID-19 na całym świecie. Oszukuje w ten sposób użytkowników w celu zainfekowania ich urządzeń złośliwym oprogramowaniem, kradnącym dane uwierzytelniające i inne dane osobowe. CovidLock Android Ransomware to z kolei aplikacja na systemy Android, która udaje, że jej użytkownik dostaje możliwość zlokalizowania znajdujących się w pobliżu chorych na COVID-19. Instalacja tego programu blokuje urządzenie, a następnie rząda 250 USD okupu za dostęp do niego.

Wirus Android.Corona Safety Mask SMS Scam natomiast udaje, że jest aplikacją, która pomaga w znalezieniu dostępnych maseczek bezpieczeństwa, a w rzeczywistości zyskuje dostęp do kontaktów i wiadomości SMS, wysyłając następnie fałszywe wiadomości do kontaktów ofiary. Źródło: spółka

Automatyzacja: W najbliższych pięciu latach prawie połowa fabryk motoryzacyjnych stanie się inteligentna. Jest to szansa na wzrost produktywności wynoszący 160 mld dol. Wdrożeniom technologicznym muszą jednak towarzyszyć równie imponujące inwestycje w umiejętności pracowników, aby udało się zrealizować te plany - wynika z raportu Capgemini o automatyzacji w przemyśle automotive. Źródło: spółka

E-commerce: Škoda, Volkswagen i Dacia - to najbardziej poszukiwane samochody w polskiej sieci. Chociaż nasi rodacy chętnie usiedliby również za kierownicą sprawdzonego auta premium - BMW lub Volvo. Tak wynika z najnowszych danych Platformy Carsalon.pl, która przeanalizowała zachowania polskich klientów od początku roku. Nadal najczęściej sięgamy po silniki Diesla. Elektryki pozostają w sferze marzeń i przyszłości. Jedynie 1 proc zapytań dotyczy elektrycznych aut wśród szukających w sieci. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Całkowity ślad węglowy w cyklu życia sektora ICT wynosi około 730 milionów ton ekwiwalentu CO2 (Mt CO2-eq) czyli 1,4% całkowitej globalnej emisji gazów cieplarnianych. Przechowywanie danych w chmurze to tylko niewielka część tego śladu. Centra danych wykorzystywane przez użytkowników Internetu zużyły w 2015 roku około 110 TWh, co stanowiło około 0,5 procent światowego zużycia energii. Gdyby te centra danych potraktować jako kraj, ich zużycie energii elektrycznej byłoby takie samo jak w Holandii. Z kolei energia elektryczna zużywana przez auto elektryczne na dystansie zaledwie 600 metrów jest równa zużyciu energii elektrycznej podczas przesyłania strumieniowego 2-godzinnego pliku wideo na laptopie (wliczając w to sieć i centra danych), podał Ericsson.

Telekomunikacja: Hiszpania przekłada aukcję częstotliwości 5G. Źródło: spółka

Centra danych: Aż 71% firm przyznaje, że centra danych nie spełniają ich wszystkich potrzeb - wynika z badania Forbes Insight i firmy Vertiv. Dwa obszary wymagające w pierwszej kolejności modernizacji to bezpieczeństwo centrów danych (45%) oraz ich wydajność (43%). Ponadto rezultaty ukazują wyraźny kontrast między punktem widzenia zarządów a inżynierami. Przykładowo: 11% przedstawicieli zarządów twierdzi, że centra danych w ich firmach są modernizowane z wyprzedzeniem wobec aktualnych potrzeb, a tego samego zdania jest tylko 1% inżynierów. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Action w restrukturyzacji: Koncentruje się na rozwijaniu w Polsce zdywersyfikowanego portfela małych i średnich firm po wcześniejszym odejściu od handlu z sieciami handlowymi, a w Europie skupia się na bazie sklepów internetowych, poinformował ISBtech wiceprezes Action Sławomir Harazin. Ocenia, że wraz z doświadczeniem prowadzenia sanacji spółka nauczyła się, jak radzić sobie w kryzysie i jest gotowa do spłaty wierzycieli według założeń układu. Źródło: ISBnews

Blockchain Lab: Spółka która złożyła wniosek do KRS o zmianę nazwy na BTC Studios, zapowiada intensywny okres wydawniczy w tym roku oraz szereg aktywności związanych z promocją gier na międzynarodowym rynku, poinformował ISBnews członek zarządu Blockchain Lab Jarosław Zeisner. Źródło: ISBnews

Brand24: Oczekuje, że środki z emisji akcji pozwolą w okresie do dwóch kwartałów powrócić na ścieżkę wzrostu liczby klientów, poinformował ISBtech prezes Michał Sadowski. Źródło: ISBnews

Huawei: Ocenia, że pandemia koronawirusa opóźni wdrożenie technologii 5G w Europie, poinformował rotacyjny prezes koncernu Eric Xu. "Rozwój sieci 5G w Europie w obliczu pandemii będzie opóźniony do czasu osiągnięcia kontroli nad rozprzestrzenianiem się wirusa. W Chinach po przejęciu kontroli nad sytuacją rozwój 5G i przetargi operatorów przyspieszyły" - powiedział Xu podczas wideokonferencji dotyczącej wyników Huawei w 2019 r. W 2019 przychód firmy wyniósł 858,8 mld juanów, co oznacza wzrost o 19,1% w porównaniu do 2018 roku. Zysk netto wyniósł 62,7 mld juanów, co w porównaniu do 2018 roku jest wynikiem lepszym o 5,6%. Co więcej, w 2019 roku Huawei zainwestował 15,3% swoich przychodów - czyli 131,7 mld juanów - w badania i rozwój, a łączne wydatki firmy w tej sferze w ciągu ostatniej dekady przekraczają obecnie 600 miliardów juanów.

Asbisc Enterprises: Odnotował 15,26 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 12,04 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Comp: Odnotował 18,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 56,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

CI Games: Odnotował 2,88 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. wobec 22,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Plan na 2020 r. zakłada, że spółka stanie się największym wydawcą na konsolę Nintendo Switch na świecie (pod względem liczby wydanych tytułów) oraz istotnie zwiększy przychody w segmencie pozostałych dużych konsol, poinformował prezes Mateusz Zawadzki. Ultimate Games odnotowało 4,24 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 2,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Na podstawie oceny początkowego wpływu pandemii na perspektywy finansowe, zarząd uważa, że obecnie mało prawdopodobny jest oczekiwany wcześniej wzrost przychodów w 2020 r. Jest to związane głównie ze spodziewanym spadkiem przychodów ze sprzedaży sprzętu i usług roamingowych, podała spółka. Na dziś zarząd nie widzi jednak podstaw do zmiany prognozy wskaźnika EBITDAaL na br., która zakładała jego wzrost r/r. Źródło: ISBnews

Play: Biuro Maklerskie mBanku zakłada, że operator będzie kontynuował program inwestycyjny pomimo pandemii i szacuje capex operatora na 898 mln zł w tym roku, podał broker. Analitycy są optymistami i oczekują, że cała sieć internetowa będzie nadal działać sprawnie do zakończenia pandemii. Źródło: ISBnews

Play: Do zespołu dołączył Jan Pilewski, obejmując stanowisko Senior Public Affairs Manager. Jest to nowo utworzone stanowisko w ramach powstałego w zeszłym roku departamentu komunikacji korporacyjnej. Źródło: spółka

Ten Square Games: Miał szacunkowo 94,9 mln zł skonsolidowanych przychodów w I kw. 2020 r. (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie) wobec 78,6 mln zł kwartał wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Digitree Group: Dawne Sare miała 0,56 mln zł skonsolidowanej straty netto i 4,04 mln zł zysku EBITDA w 2019 roku, przy przychodach na poziomie 56,99 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Nazwa.pl: Odnotowała 45-proc. wzrost ruchu do obsługiwanych przez nią serwisów internetowych w marcu, podała spółka. Firma zapewnia, że jej serwery poradzą sobie nawet z dwukrotnie większym obciążeniem. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Zanotował narastająco blisko 0,4 mln zł zysku netto przy 2,7 mln zł przychodów na koniec lutego, podała spółka. Prognoza na 2020 r. zakładająca wypracowanie 19 mln zł przychodów i 3 mln z zysku netto nadal jest aktualna. Zarząd Vivid Games w związku z bezskutecznym zakończeniem oferty publicznej obligacji serii B dokonał aktualnej oceny dostępnych opcji strategicznych związanych z finansowaniem realizacji celów długoterminowych spółki i spłatą zobowiązań wynikających z obligacji serii A, podała spółka. Przy założeniu znaczących utrudnień w pozyskaniu finansowania zewnętrznego "istnieje ryzyko graniczące z pewnością", że spółka nie będzie w stanie dokonać wykupu wszystkich obligacji serii A w terminie przewidzianym w warunkach emisji tj. 5 maja 2020 r. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Odnotowało 13,7 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. wobec 10,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBNews

Red Dev Studio: Premiera gry "Doubles Hard" na platformie Nintendo Switch została ustalona na 15 kwietnia 2020 roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

Creotech Instruments: Nawiązał współpracę z globalnym dostawcą rozwiązań z zakresu obserwacji Ziemi Maxar Technologies, podała spółka. Źródło: ISBnews

Revolut: Bruce Wallace, wcześniej COO w Silicon Valley Bank, został szefem rady dyrektorów Revolut USA, Ron Oliveria, wcześniej 30 lat sprawujący funkcje kierownicze w wiodących amerykańskich instytucjach finansowych, został CEO Revolut USA. Nominacje nastąpiły tydzień po oficjalnym wejściu Revolut na rynek amerykański, gdzie fintech pozyskał już dziesiątki tysięcy klientów. Źródło: spółka

Nexera: Piotr Wieczorkiewicz objął stanowisko członka zarządu ds. operacji. Firma, to pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator światłowodowej sieci dostępowej o dużej skali. Realizuje m.in. ważny dla Polski projekt infrastrukturalny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), który ma na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu. Do zadań Piotra Wieczorkiewicza będzie należeć nadzór nad budową i utrzymaniem sieci oraz realizowanych na niej operacji biznesowych - w tym podłączeń abonentów operatorów detalicznych. Będzie również odpowiedzialny za działania i rozwój platform, a także systemów IT funkcjonujących w Nexera. Źródło: spółka

Space3ac: Trwa rekrutacja do następnej edycji do końca maja akcelerator wybierze kolejne 22 projekty, które będą mogły liczyć na dofinansowanie nawet do 5 mln zł. ,,Wiedzieliśmy, że rekordowa liczba aplikacji do akceleratora, którą otrzymaliśmy może przełożyć się na więcej wartościowych projektów, a tym samym na zwiększenie liczby zespołów zakwalifikowanych do programu - mówi Wojciech Drewczyński, CEO Space3ac - Nie sądziliśmy jednak, że Odbiorcy Technologii wybiorą aż 25 zespołów do współpracy, z czego aż 22 rozpoczną wdrożenia swoich rozwiązań w dużych firmach. To dla nas potwierdzenie jakości projektów, które do nas trafiają. Źródło: spółka

Action: "W marcu wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki. Obrót za ubiegły miesiąc był porównywalny do obrotu za grudzień 2019 i wyniósł 177 mln zł, co stanowi wzrost o 30 proc. wobec analogicznego okresu w zeszłym roku, a marża jest wyższa niż w ubiegłym miesiącu i osiągnęła poziom 6,6%. Wyniki te są najlepszym potwierdzeniem, że dzięki restrukturyzacji wypracowaliśmy taki model biznesowy, który daje nam bardzo dużą niezależność i stabilność działania, nawet w obecnej sytuacji związanej z epidemią. Mamy dziś mocno zdywersyfikowaną ofertę nie ograniczającą się do samego IT. Posiadamy też bardzo zdywersyfikowany portfel naszych odbiorców - polskich i zagranicznych - oparty głównie o e- commerce. Mamy nieskoncentrowane, a rozproszone należności i co dla nas kluczowe, dobrze zabezpieczony łańcuch dostaw" - powiedział wiceprezes Sławomir Harazin. Źródło: spółka

Bloober Team: Krakowskie studio specjalizujące się w grach z gatunku hidden horror, postanowiło wyciągnąć pomocną dłoń do pracowników branży gier. Spółka zaoferowała tymczasową współpracę wszystkim tym, którzy w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną mogą mieć trudności z kontynuacją swoich projektów lub znalezieniem zleceń. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Polyslash: Producent gier z grupy PlayWay złożył dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect maksymalnie jesienią bieżącego roku, podała spółka. Ponadto krakowskie studio kontynuuje prace nad kolejnymi produkcjami, w szczególności nad Mech Mechanic Simulator oraz Primitive Builder Simulator. Źródło: ISBnews

Live Motion Games: Spółka z grupy PlayWay planuje debiut na NewConnect w I połowie 2021 r. i nie wyklucza połączenia go z emisją akcji. Do tego czasu chce mieć w swoim portfolio sześć gier, podała spółka. Źródło: ISBnews

Agora: W związku z pandemią koronawirusa zawiesiła negocjacje z konsorcjum banków w celu pozyskania kredytu m.in. na finansowanie bądź refinansowanie wydatków akwizycyjnych oraz inwestycyjnych Grupy Agora, zgodnych ze strategią biznesową na lata 2018-2022, a także na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych celów korporacyjnych, podała spółka. Agora otrzymała również prolongatę spłaty raty kredytowych do 4 maja. Źródło: ISBnews

Thunderbolt: Podpisał umowę inwestycyjną z Borisem Beckerem, podała spółka. Boris Becker będzie kolejną gwiazdą w należącej do spółki platformie TopLevelTennis.com oraz stanie się jej akcjonariuszem. Źródło: ISBnews

Image Power: Przygotowuje się do wejścia na New Connect. Spółka pozyskała finansowanie, dzięki któremu realizuje 5 gier, a kolejne 5 znajduje się w fazie pre-produkcji. Image Power jest producentem i wydawcą, a Playway w tym wypadku jest akcjonariuszem, który wspiera IP doświadczeniem i marketingiem. Źródło: spółka

Empik: W okresie pandemii liczba nowych klientów kupujących książki na Empik.com podwoiła się. Ponad 20% wszystkich kupujących wybiera książki cyfrowe - e-booki i audiobooki - podczas gdy wcześniej tą kategorią była zainteresowana co siódma osoba. Szczególny wzrost widoczny jest w przypadku książek dla dzieci (+300%) i w grupie czytelników w wieku 15-18 lat (+200%), dotychczas uznawanej za najbardziej odpływającą do ,,cyfrowej cywilizacji". Źródło: spółka

PsiBufet: Startup oferujący świeżą karmę dla psów, poinformował o pozyskaniu 1,6 mln zł w ramach rundy pre-seed. W gronie inwestorów znaleźli się m.in.: globalny lider rynku karm dla psów - Butternut Box z Wielkiej Brytanii - a także Kogito Ventures oraz Aniołowie Biznesu z firm takich jak, Tesla, Google, PackHelp czy Groupon. Dzięki inwestycji firma już w maju uruchomi nowy zakład produkcyjny znacznie zwiększając swoje zdolności operacyjne. Źródło: spółka

Inovo Venture Partners: Aktywny dotychczas głównie w Polsce wraz z Andreessen Horowitz, EBRD, Greycroft oraz SMRK VC wsparł startup Allset w wynoszącej 8,25mln USD serii B. Dzięki tej rundzie środki zebrane przez Allset zwiększyły się do 16,6 mln USD. Allset to aplikacja, która umożliwia zamawianie jedzenia w restauracjach i punktach gastronomicznych. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

BLIK: Aktywność użytkowników BLIK-a w marcu najbardziej wzrosła w sklepach internatowych sprzedających sprzęt RTV i AGD (wzrost liczy transakcji o 270% m/m). Na drugim miejscu znalazły się sklepy z chemią domową (216%), a na trzecim - internetowe księgarnie (85%), wynika z danych Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu BLIK. Źródło: ISBnews

Grupa BoomBit: Łączne przychody wyniosły 15,6 mln zł w marcu 2020 r. co oznacza wzrost o 22% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 8,3 mln zł (wzrost o 29% m/m). Źródło: ISBnews

Microsoft, Operator Chmury Krajowej i T-Systems: Realizują wspólny projekt bezpłatnego dostępu do platformy zdalnego nauczania dla wszystkich szkół i uczelni w Polsce, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Art Games Studio: Podpisało umowę ze spółką Pyramid Games na wyłączne wydanie i zaplanowanie w całości kampanii marketingowej strategiczno-taktycznej gry "SpyHack: Episode 1" w wersji na PC. Pyramid Games jest jej producentem, podało Art Games Studio. Gra ma zadebiutować w wersji na PC w II kw. 2020 r. Źródło: ISBnews

Meetbit: Opracowuje aplikację Meetlify, która ma być odpowiedzią na problemy komunikacyjne występujące w kryzysowych sytuacjach, m.in. takich jak pandemia, podała spółka. Meetlify to inteligentny system komunikacji B2B, który wspomaga kontakt biznesowy online. Źródło:ISBnews

Solution4Labs: Zaoferował pomoc w walce z COVID-19. W piśmie skierowanym do Prezesa Rady Ministrów przekazała gotowość do zaangażowania swoich ekspertów celem zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa w laboratoriach diagnostycznych, podała spółka. Solution4Labs zaoferowała także możliwość implementacji swojego autorskiego rozwiązania wykorzystującego rozszerzoną rzeczywistość AR. Źródło: ISBnews

InPost: Nawiązał bezpośrednią współpracę z porównywarką cen Skąpiec.pl. Przy ofertach poszczególnych sklepów internetowych pojawiły się oznaczenia, które pozwalają na sprawne odnalezienie tych z nich, które oferują dostawę do Paczkomatów, podał InPost. Źródło: ISBnews

AliExpress: Dostarczył maski ochronne swojemu kluczowemu partnerowi na polskim rynku - Poczcie Polskiej i podejmuje działania przeciwko sprzedawcom na swojej platformie, którzy zawyżali ceny produktów, na które pojawił się duży popyt, podano. Źródło: ISBnews

Echo Investment: Przy współpracy z Asseco Data Systems - spółka zależna Asseco Poland - i Samsung Electronics Polska wprowadził cyfrowe umowy rezerwacyjne podpisywane na urządzeniu mobilnym, poinformowało Asseco DS. Źródło: ISBnews

Sygnity: Zawarło z wierzycielami aneks do umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy kapitałowej Sygnity, podała spółka. Źródło: ISBnews

InPost: Klienci poprzez WhatsApp mogą zapytać m.in. o status przesyłki, najbliższy Paczkomat, a także numer do kuriera. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce dostępne za pośrednictwem tej aplikacji, podał InPost. Źródło: ISBnews

inFakt: Udostępnia zewnętrznym biurom rachunkowym swoją ,,Aplikację dla Zdalnych Księgowych". Narzędzie umożliwia obsługę klientów przez internet. Korzystający z aplikacji księgowi otrzymują dostęp do dokumentacji klienta z dowolnego miejsca bez potrzeby bezpośredniego kontaktu. Źródło: spółka

No Gravity Games: Ma umowę wydawniczą z No Gravity Development na wydanie gry Creepy Tale na platformy Switch, Xbox i Playstation. No Gravity Games zawarł umowę z PunkPirates o wydanie gry Inner Voices na urządzenia wirtualnej rzeczywistości (VR). Gra ma być dostępna na platformach Oculus Store, Steam oraz Viveport, pod tytułem "Escape Room VR: Inner Voices".

Ministerstwo Cyfryzacji: Z obowiązkową kwarantanną domową wiąże się dodatkowy obowiązek - korzystanie z aplikacji Kwarantanna domowa. Źródło: spółka

Millennium: Dzięki umowie podpisanej przez moBiLET z ZDM Warszawa, klienci banku mogą opłacać w aplikacji mobilnej stołeczne parkingi. Źródło: spółka

Bank Pekao: Jako jeden z pierwszych banków w Polsce uruchomił proste i bezpieczne rozwiązanie pozwalające na całkowicie zdalne podpisywanie umów, aneksów i składanie dyspozycji przez klientów korporacyjnych i MŚP. Źródło: spółka

Oracle: Oferuje bezpłatne treści edukacyjne online i certyfikacje w zakresie Oracle Cloud Infrastructure oraz Oracle Autonomous Database. Program ten przeznaczony jest dla szerokiego grona użytkowników i będzie dostępny do 15 maja 2020 r. Źródło: spółka

Mio: Wprowadza videorejestrator dla motocyklistów Mio MiVue 760d. Źródło: spółka

Motorola: Zaprezentowała kolejną nowość w serii g - moto g8 power lite. Dysponuje baterią o pojemności aż 5000 mAh, dzięki czemu można korzystać z telefonu nawet przez trzy pełne dni bez konieczności doładowania. Decydując się na g8 power lite otrzymujemy wszechstronny system trzech aparatów fotograficznych. Źródło: spółka

Plus: W ofercie pojawił się dodatkowy pakiet 60 GB za 25 zł oraz nowego laptopa HUAWEI MateBook D14 w ofercie Plusa. Na klientów Plusa czeka także specjalna promocja - przy zakupie laptopa Huawei MateBook D14 słuchawki Huawei FreeBuds 3 do nabycia za 1zł. Cyfrowy Polsat przygotował bezpłatny pakiet 10 GB dla klientów korzystających z wybranych ofert internetowych. Klienci z jeszcze większym zapotrzebowaniem na transfer danych mogą skorzystać z dodatkowego pakietu 20 GB w cenie 10 zł. Źródło: spółka

QuarticOn: Przez najbliższe 3 miesiące udostępnia autorską wyszukiwarkę produktów Smart Search całkowicie bezpłatnie. ,,Chcemy dołożyć naszą cegiełkę do wzmocnienia kondycji polskiej branży detalicznej. Dlatego dzielimy się bezpłatnie narzędziem do optymalizacji sprzedaży w kanale online. Z doświadczenia innych sklepów wiemy, że jego zastosowanie potrafi szybko wpłynąć na wyższe przychody z e-commerce - wyjaśnia Paweł Wyborski, prezes QuarticOn. Źródło: spółka

Polyslash: Gra Mech Mechanic Simulator będzie dostępna w październiku tego roku. Natomiast już można zapisywać się na Wishlistę. Źródło: spółka

OPPO: A31 to smartfon otwierający tegoroczne portfolio OPPO. Jest modelem skierowanym głównie do użytkowników szukających smartfonu atrakcyjnego wizualnie, oferującego płynne działanie a jednocześnie przystępnego cenowo. Źródło: spółka

TMobile: Automatycznie przedłuża ważność kont na kartę oraz Heyah wszystkim klientom, którzy ukończyli 60 lat. Ponadto korzystanie z platform e-learningowych szkół wyższych nie będzie zużywało pakietów danych klientów TMobile. Źródło: spółka

Esri Polska: Nawiązało współpracę z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, w celu opracowania mapy on-line przedstawiającej działania realizowane przez Państwowej Straży Pożarnej i OSP. Cyfrowe mapy pomagają także w realizacji projektu Sprzetdlaszpitali.pl, który łączy producentów środków ochronnych z instytucjami, które pilnie ich potrzebują. Źródło: spółka

Samsung: YouTube Premium nawet przez 4 miesiące za darmo dla użytkowników urządzeń Galaxy. Źródło: spółka

techBite (mPTech): Flix TV Box zyskał aktualizację Androida! Teraz te multimedialne centrum rozrywki pracuje pod kontrolą Androida TV 9.0. Produkt dostępny jest teraz w zestawie z Flix Gamepad w promocyjnej cenie 299 zł, dzięki czemu otrzymujemy mobilną konsolę do gier. Co więcej, producent z nową odsłoną urządzenia dodaje do każdego produktu voucher na bezpłatny, 30-dniowy dostęp do platformy Vortex z bogatą biblioteką gier online. Źródło: spółka

Flowmon Networks: Wprowadził nową aplikację Flowmon QRadar, która dostarcza integracji z technologią bezpieczeństwa IBM. Dzięki niej klienci Flowmon mogą czerpać korzyści: Reakcji na szerszy zakres możliwych zagrożeń, dzięki dodaniu do analizy źródeł logów systemowych (np. autentykacji i zarządzania tożsamością); poprawionego wdrażania polityk przedsiębiorstwa z wysokim poziomem automatyzacji; nowego widoku przepływu i zdarzeń bezpośrednio w aplikacji QRadar, bez potrzeby przełączania między dwoma różnymi interfejsami. Źródło: spółka

Realme: Oficjalnie wchodzi na polski rynek prezentując modele - realme 6, realme 6i , a także realme C3. Realme 6 z ekranem 90 Hz, aparatem 64 MP, procesorem Helio G90T i ładowaniem 30W staje się najlepszym wyborem w swojej klasie. Realme 6i łączy układ MediaTek Helio G80, dużą baterię 5000 mAh i poczwórny aparat 48MP. Smartfon realme C3 wyposażony jest w baterię 5000 mAh, ekran 6,52 "HD + Mini-drop Full Screen i pierwszy na świecie MediaTek Helio G70. Źródło: spółka

Huawei: Uruchomił specjalną ofertę Chmury dla posiadaczy smartfonów z najnowszej serii P. Użytkownicy modeli Huawei P40 lite lub P40 lite E otrzymają darmowe 15 GB pamięci w Chmurze Huawei, a kupujący smartfony Huawei P40 i P40 Pro otrzymają za darmo aż 50 GB pamięci. Darmowa przestrzeń w Chmurze Huawei przyznawana jest na okres 12 miesięcy. Oferta jest ważna do 31 grudnia 2020 roku. Źródło: spółka

Digital Kingdom: Agencja została wybrana w przetargu ATL / Digital zorganizowanym przez BBC studios. Źródło: spółka

Art Games Studio: Podpisał umowę z Pyramid Games na wyłączne wydanie i zaplanowanie w całości kampanii marketingowej strategiczno-taktycznej gry SpyHack: Episode 1 w wersji na PC. Pyramid Games jest jej producentem. Gra zadebiutuje w wersji na PC w II kwartale 2020 roku. Docelowo będzie dostępna także na konsoli Nintendo Switch. Źródło: spółka

T-Mobile: Rozszerza ofertę o smartfony marki OPPO. Model A31, otwierający tegoroczne portfolio marki, będzie dostępny zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Zainteresowani użytkownicy mogą nabyć go już od 2 kwietnia w ramach umów abonamentowych. Operator planuje również sukcesywnie rozszerzać swoją ofertę o kolejne telefony OPPO. Źródło: spółka

Fortinet: Zaprezentował założenia nowego programu partnerskiego ,,Engage". Uczestniczący w nim partnerzy mogą wybrać dziedzinę wiedzy, którą chcą rozwijać (jak chmura czy SD-WAN), a także otrzymać indywidualne szkolenia i możliwość certyfikacji. Fortinet zapewnia także specjalistyczne wsparcie dla tych partnerów, którzy funkcjonują jako dostawcy zarządzanych usług bezpieczeństwa. Źródło: spółka

TCO:Tysiące ton toksycznych e-śmieci (stare telewizory, komputery itp.) są nielegalnie wyrzucane każdego roku, szczególnie w krajach i regionach słabiej rozwiniętych. Rozszerzenie normy TCO Certified Edge, które wchodzi w życie 31 marca, pomoże rozwiązać ten problem. Kupując produkty z nowym certyfikatem, nabywcy zyskują pewność, że taka sama ilość starych, zużytych już (przez kogoś innego) produktów zostanie zgromadzona i zrecyklingowana w bezpieczny sposób. Źródło: spółka

Versum: Vouchery na usługi i produkty, które klienci salonów urody mogą kupować online, pozwolą uchronić branżę hair&beauty przed bankructwem. Specjalną usługę dla urodowych biznesów uruchomiła firma Versum - globalny dostawca systemu do zarządzania salonami urody. Z pomocy skorzystało już ponad 1000 salonów urody w Polsce. Źródło: spółka

Vooom: Bezpłatnie otworzył swoją platformę dla wszystkich operatorów usług współdzielonego transportu, aby wesprzeć tych, którzy nie mogą zostać w domach oraz deklaruje gotowość ścisłej współpracy z samorządami oraz władzami państwowymi. ,,Vooom jest technologicznie otwarty do zapewnienia wszystkim mieszkańcom miast transportu kryzysowego na czas pandemii koronawirusa. Jako jedyna aplikacja na rynku umożliwiamy nie tylko sprawdzenie mapy dostępnych pojazdów ,,na minuty", ale przede wszystkim ich wynajem w jednym miejscu. Jesteśmy również gotowi do współpracy z samorządami i wdrożenia pełnej obsługi komunikacji publicznej z poziomu naszej aplikacji. To olbrzymia szansa na stworzenie bezpiecznej alternatywy transportowej dla tych, którzy z przyczyn zawodowych lub w sytuacjach nagłych muszą się przemieścić. - mówi Włodzimierz Łoziński, CEO Vooom, aplikacji MaaS (z ang. Mobility-as-a-Service - mobilność jako usługa). Źródło: spółka

Gaming Factory: Ogłosił nowy, kontrowersyjny tytuł w swoim portfolio wydawniczym - Human Farm. Gracz wcieli się w świnię, która zdecyduje o losie i przeznaczeniu uwięzionych w klatkach ludzi. Premiera gry w wersji na PC i konsole planowana jest w 2021 roku. Producentem tytułu jest studio Jtown Games. Źródło: spółka

Play: Przedłuża okres odkodowania 40 kanałów oraz filmów i seriali w usłudze PLAY NOW oraz PLAY NOW TV o kolejne dwa tygodnie tj. do 15 kwietnia. W ofercie dostępnych jest zarówno wiele nowości jak i klasyków. Źródło: spółka

MediaMarkt: Wchodzi na Allegro. Od początku kwietnia w sklepie MediaMarkt na Allegro dostępnych będzie 2 tys. ofert sprzętu i akcesoriów popularnych marek elektroniki użytkowej. Źródło: spółka

