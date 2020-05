Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-bankowość: Prawie jednak trzecia (28%) Polaków, którzy korzystają z bankowości internetowej jest zainteresowana e-podpisem. Z tej grupy 72% chce w ten sposób podpisywać umowy z bankiem, a 43% chce wykorzystać podpis kwalifikowany do zawierania umów na usługi medyczne, wynika z badania Kantar dla Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) i Związku Banków Polskich (ZBP). Źródło: ISBnews

E-commerce: Co piąty Polak po raz pierwszy zrobił zakupy w internecie w czasie kwarantanny, wynika z badania konsumentów w Polsce dla kategorii moda, uroda i elektronika przeprowadzonego przez Accenture i Fashion Biznes. Źródło: ISBnews

Działalność online: Epidemia koronawirusa wymusiła na wielu przedsiębiorcach przeniesienie działalności do sieci. Najszybciej do nowej rzeczywistości przystosowali się mali przedsiębiorcy. W najbliższym czasie aktywniejsze działania online planuje 62,5% z nich, wynika ze zrealizowanego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD) badania "KoronaBilans MŚP". Źródło: ISBnews

Kasy online: Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany przepisów, dotyczące przesunięcia terminów wprowadzenia kas online z 30 czerwca 2020 roku na 31 grudnia 2020 i z 31 grudnia 2020 r. na 30 czerwca 2021 r., poinformował resort. Źródło: ISBnews

Cyfryzacja: Rząd planuje wprowadzenie przepisów, zakładających możliwość ubiegania się o pomoc publiczną w przypadku wystąpienia suszy za pomocą specjalnej aplikacji, która dokonywałaby weryfikacji zgłoszenia i szacunku szkód, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Źródło: ISBnews

Automatyzacja: Aż 68% przedsiębiorców jest zdania, że ich firma nie jest gotowa na wdrożenie automatyzacji lub/i robotyzacji Tylko co czwarty pracodawca czuje, że jego przedsiębiorstwo jest na to przygotowane, wynika z pierwszej edycji "Barometru Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service. W ocenie aż 61% firm automatyzacja lub/i robotyzacja nie przyczyni się do zmniejszenia poziomu zatrudnienia. Źródło: ISBnews

Ubezpieczenia: Zmiany spowodowane pandemią COVID-19 sprawią, że nastąpi znaczące przyspieszenie cyfryzacji i wykorzystania zaawansowanych technologii w sektorze ubezpieczeń - rozwiązania, których wdrażanie zajęłoby kilka lat, pojawią się w ciągu kilku miesięcy, ocenia w rozmowie z ISBnews dyrektor praktyki ubezpieczeniowej w Boston Consulting Group (BCG) Kacper Ostrowski. Spodziewa się on także, że nowa normalność, która nastąpi po walce z kryzysem spowodowanym COVID-19 przyniesie w sektorze znaczące przyspieszenie procesów fuzji i przejęć. Źródło: ISBnews

E-bankowość: Polacy coraz chętniej wykorzystują smartfony do czynności związanych z finansami i płatnościami. Za pomocą telefonu loguje się do swojego banku 12,2% badanych, z czego najwięcej (30%) to 40-latkowie, wynika z badania Santander Consumer Banku (Santander CB), zrealizowanego na potrzeby raportu "Polaków portfel własny: wiosenne wyzwania". Mobilnie z bankowości najczęściej korzystają mieszkańcy metropolii, czyli np. Warszawy czy Krakowa (18%). Źródło: ISBnews

Legislacja: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) zwróciła się z apelem do prezesa rady ministrów przed planowanym ogłoszeniem rozporządzenia dotyczącego wprowadzania kas wirtualnych, w którym pojawiło się rozszerzenie grupy pilotażowej na gastronomię, hotelarstwo oraz handel węglem, o jego odrzucenie w zakładanym kształcie i dalsze prace nad nim, uwzględniające przeprowadzenie pilotażu jedynie w branżach, cechujących się niskim ryzykiem nadużyć. Źródło: ISBnews

Cyfryzacja: Wykorzystanie podpisu osobistego lub podpisu zaufanego w celu zbycia udziałów ma ułatwić przepływ kapitału w trudnej sytuacji w związku z pandemią COVID-19. Konieczność stawienia się przed notariuszem utrudnia obrót gospodarczy, w tym rozwój internetowych platform crowdfundingowych. Prostsze formalności oznaczają też po prostu oszczędność czasu i energii, które można spożytkować na budowanie wartości przedsiębiorstwa - mówi Stanisław Wojtera, prezes Fundacji Polska Przyszłości - Instytut Libertatis. Źródło: spółka

Praca: Billennium przeprowadziło badanie wśród blisko 690 pracowników, na temat możliwego powrotu do biura lub też chęci kontynuowania pracy w trybie zdalnym i wyniki są interesujące - ponad 80% specjalistów nie chce na stałe pracować z biura. Przez pandemię koronawirusa wiele firm musiało z dnia na dzień przejść na pracę w pełni zdalną. Okazuje się, że pracownicy branży IT bardzo polubili taką formę wykonywania zawodu. Jak wynika z badania ,,Powrót do biura" przeprowadzonego wśród pracowników Billennium, polskiej firmy dostarczającej rozwiązania oraz usługi IT dla biznesu - 82,4% ankietowanych chce pracować w pełni lub częściowo zdalnie. Źródło: spółka

Telekomunikacja: UKE wszczyna postępowanie w sprawie unieważnienia aukcji częstotliwości 5G. Źródło: spółka

Cyberobrona: Złośliwe oprogramowanie reklamowe w smartfonach może nieść ryzyko kolejnych ataków hakerskich. Z analiz firmy Check Point wynika, że za nękającymi nas reklamami stoją hakerzy, którzy liczą nie tylko na zyski z wyświetleń. W zeszły roku ofiarą ataków na urządzenia mobilne padło aż 27% firm na całym świecie. Oprogramowanie reklamowe jest zwykle rozpowszechniane za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Według Statisty, istnieje 2,5 mln aplikacji dostępnych dla użytkowników Androida i Google Play oraz 1,8 mln aplikacji dostępnych w Apple Store. Liczby te pokazują jak szeroki jest zakres prowadzenia tego rodzaju ataków. Nic dziwnego, że cyberprzestępcy koncentrują się głównie właśnie na urządzeniach mobilnych. ,,Cyberprzestępcy potrzebują tylko jednego zainfekowanego urządzenia mobilnego, aby ukraść poufne informacje i uzyskać dostęp do korporacyjnej sieci organizacji - wyjaśnia Wojciech Głażewski, zarządzający polskim oddziałem Check Pointa. - Każdego dnia powstaje coraz więcej zagrożeń mobilnych, o

większym poziomie zaawansowania i z wyższymi wskaźnikami sukcesu. Mobilny adware to forma złośliwego oprogramowania zaprojektowana do wyświetlania niechcianych reklam na ekranie urządzenia, która może być wykorzystywana przez cyberprzestępców m.in. do przeprowadzania cyberataków szóstej generacji. Źródło: spółka

E-bankowość: Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Visa, globalnego lidera płatności cyfrowych, 62% polskich konsumentów jest gotowych korzystać podczas zakupów z uwierzytelnienia biometrycznego zamiast posługiwać się hasłem. 92% badanych uważa, że rozpoznawanie odcisków palców jest najbezpieczniejszą formą uwierzytelniania płatności. Skanowanie oka respondenci wymieniali w drugiej kolejności (89% wskazań). Biometria postrzegana jest również jako rozwiązanie szybsze (73%) i łatwiejsze w użyciu (76%) w porównaniu z posługiwaniem się hasłem. Ważnym kryterium zachęcającym do stosowania biometrii jest także wygoda - aż 55% użytkowników kart zrezygnowało z zakupu online z powodu zapomnianego hasła. Źródło: spółka

Outsourcing IT: Ponad 45 proc. organizacji zamierza w ciągu najbliższych 18 miesięcy zwiększyć nakłady na outsourcing usług IT - wynika z najnowszego raportu firmy NTT. Powodem nie będzie dążenie do zmniejszenia kosztów, a zapotrzebowanie na wiedzę specjalistyczną, pomocną w dobie kryzysów i związanej z nimi niepewności. Ponad 77 proc. firm zamierza postawić przede wszystkim na outsourcing usług chmurowych i to zainteresowanie widać także w Polsce. ,,Dostawcy cyfrowych usług muszą się przygotować na wzrost zapotrzebowania. Outsourcing IT to coś więcej niż tylko dostawa technologii. Firmy mierzące się z obecnymi wyzwaniami chcą czegoś więcej i szukają sprawdzonych partnerów i doradców, którzy pomogą im przejść sprawnie przez proces cyfrowej transformacji i wrócić do biznesowej normalności - twierdzi Damian Skendrovic, wiceprezes wykonawczy w NTT. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asseco: Ocenia, że 3 do 5 lat to szacowany okres, w którym chmura może stać się w Polsce bardziej popularna od standardowej infrastruktury on premise. Grupa umacnia swoje kompetencje w modelu multicloud, prowadzi aktywne działania sprzedażowe i edukacyjne w tym segmencie i może docelowo rozważyć akwizycje firm cloud'owych, poinformował ISBtech wiceprezes Asseco Data Systems i koordynator ds. chmury Asseco Poland Lech Szczuka. Źródło: ISBtech

Asseco: ,,Obecna sytuacja wymusza wdrożenie w bankach nowych mechanizmów monitorowania. Wzrost liczby mobilnych transakcji, wypłat gotówkowych oraz transferu środków oznacza konieczność wzmożonej kontroli aktywności klientów. W wielu instytucjach finansowych systemy IT są rozproszone, a w przypadku bezpieczeństwa najlepiej sprawdzają się rozwiązania kompleksowe. W Asseco stworzyliśmy dwa zintegrowane ze sobą narzędzia - Asseco FDS (Fraud Detection System), który chroni przed fraudami oraz Asseco AML (Anti-Money Laudering) przeciwdziałające praniu pieniędzy. Wdrożenie takiego rozwiązania odbywa się zdalnie i można go zrealizować w zaledwie miesiąc - powiedziała Edyta Zdziarska, Konsultant Biznesowy w Pionie Business Intelligence, Asseco Poland. Źródło: ISBtech

Asseco: Spółki z grupy rozpoczynają realizację nowych międzynarodowych projektów w sektorze energetyki. Asseco Litwa rozpoczyna współpracę z państwową grupą energetyczną lgnitis (Lietuvos Energija). Z kolei należąca do grupy hiszpańska Tecsisa podpisała międzynarodową umowę na rozszerzenie dotychczasowej współpracy z włoską grupą energetyczną Enel, poinformowało Asseco. Źródło: ISBnews

SkinWallet: Szykująca się do debiutu na NewConnect spółka obrotu dobrami cyfrowymi - celuje w pozycję największego gracza na rynku obrotu dobrami cyfrowymi w grach, poinformował ISBtech prezes SkinWallet Kornel Szwaja. W połowie roku spółka chce uruchomić platformę bezpośredniego handlu przedmiotami z gier oraz usługami między graczami. Źródło: ISBtech

Comarch: Tegoroczny portfel zleceń jest aktualnie o 5-10% wyższy wobec prognozowanego rok temu o tej samej porze, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Źródło: ISBnews

Booksy: Nawiązało współpracę z warszawskim centrum Elektrownia Powiśle, zakłada pozyskanie kolejnej instytucji finansowej w najbliższym czasie, a także rozmawia z lokalnymi samorządami i sieciami handlowymi, poinformował ISBtech rzecznik Booksy Marcin Gruszka. Źródło: ISBtech

Kino Polska TV: Odnotowało 4,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

MCI Capital: Odnotowało 1,51 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 21,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Grupa AB: Odnotowała 12,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r.obr. 2019/2020 (1 stycznia - 31 marca 2020 r.) wobec 10,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa AB szacuje, że programy rządowe dotyczące wsparcia nauczania zdalnego miały pozytywny wpływ na poziom sprzedaż w ostatnich tygodniach, powiedział członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Ochędzan. Dodał, że spółka podtrzymuje swoje zainteresowanie rynkiem obligacji.Źródło: ISBnews

LPP: Pomimo znaczących spadków sprzedaży w sklepach stacjonarnych, liczy, że sprzedaż online poprawi ogólne wyniki w maju, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Źródło: ISBnews

DataWalk: Zapowiada rekordowy wzrost przychodów, a bieżąca wartość lejka handlowego Grupy DataWalk sięga łącznie 14 mln USD, podała spółka. Datawalk odnotował 3,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Digitree Group: Odnotowała 0,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

IMS: Odnotował 9,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 9,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Canal+: Uruchamia swój serwis video na żądanie (VOD), podał operator. Źródło: ISBnews

Nexera: Zawarła umowę z Netią, która umożliwi Grupie Polsat korzystanie ze światłowodowej sieci dostępowej Nexery na zasadzie BSA (Bitstream Access), podała Nexera. Źródło: ISBnews

Grupa VRG: Planuje zakończyć ten rok z powierzchnią sprzedaży w sklepach stacjonarnych o 5% mniejszą niż na koniec 2019 r. i jednocześnie oczekuje wzrostu udziału kanału online w sprzedaży do 25% z ok. 14% w ub.r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Empik Marketplace: Czołowa piątka dotychczasowych partnerów w ostatnim roku odnotowała wzrosty sprzedaży na poziomie 156%, podała spółka. Jednocześnie platforma przekroczyła 1 mln zrealizowanych zamówień od kwietnia 2017 r. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises Plc: Wypracował w kwietniu 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 91 mln USD wobec 99 mln USD rok wcześniej, co oznacza spadek o około 8%, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe. Źródło: ISBnews

Movie Games: Gra "Drug Dealer Simulator" odnotowała zysk ze sprzedaży na poziomie ponad 1 mln USD, poinformował prezes Mateusz Wcześniak. Źródło: ISBnews

TIM: Zakłada, że udział e-commerce w sprzedaży może wzrosnąć, ale nie do wartości wyższej niż ok. 76%, poinformował członek zarządu Piotr Nosal. Źródło: ISBnews

Simple: Odnotowało 0,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Atende: Odnotowało 1,82 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

RTV Euro AGD: Obecna sytuacja związana z pandemią nie będzie miała większego wpływu na całoroczną sprzedaż branży branży sprzedaży detalicznej elektroniki użytkowej, ale wielką niewiadomą pozostaje IV kwartał tego roku i obawy o ewentualny ponowny "lockdown", wynika ze słów dyrektora ds. handlu i marketingu Grzegorza Wachowicza. Źródło: ISBnews

R22: Odnotowało 3,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. styczeń - marzec 2020 r.) wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Grupa eSky: Rozpoczęła działalność w Federacji Rosyjskiej oraz na Białorusi, podała spółka. Źródło: ISBnews

MedApp: Odnotował 535 tys. zł jednostkowej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 1,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

CDA: Liczba aktywnych subskrybentów CDA Premium przekroczyła 300 tys. w maju, co oznacza wzrost o ok. 45,8% r/r, podało CDA. Źródło: ISBnews

Wasko: Odnotowało 1,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

CI Games: Odnotował 1,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 1,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Twisto: W ciągu pół roku od debiutu karty i aplikacji na polskim rynku, do fintechu aplikowało ponad 250 tys. klientów. 70 tys. osób z tej grupy to zarejestrowani, aktywni użytkownicy aplikacji. Aż 90 proc. z nich korzysta z karty Twisto. Od stycznia do kwietnia tego roku średni przyznany limit w ramach konta Twisto wzrósł o 33 proc. Źródło: spółka

Nokia: Poinformowała, że w swojej sieci radiowej w Dallas w Teksasie osiągnęła najwyższa na świecie prędkość 5G. Wykorzystując pasmo 800 MHz komercyjnej fali milimetrowej 5G i funkcję Dual Connectivity (EN-DC), firma uzyskała momentami prędkość aż 4,7 Gb/s. Takie rozwiązanie nie tylko zapewni abonentom niespotykane dotąd prędkości łączności szerokopasmowej w sieciach komórkowych, ale także ułatwi operatorom sprzedaż różnych usług dedykowanych dla przemysłu. Źródło: spółka

Lenovo: Przedstawiło wyniki za pełny rok finansowy i IV kwartał, które świadczą o silnej pozycji firmy pomimo bezprecedensowych zmian o charakterze globalnym. Występujące w omawianym roku obrachunkowym liczne wyzwania makroekonomiczne i branżowe nie przeszkodziły firmie w osiągnięciu całorocznych przychodów przekraczających 50 mld USD (50,7 mld USD) już drugi rok z rzędu. Atutem firmy pozostaje rentowność -- rekordowe w jej historii dochody przed opodatkowaniem na poziomie 1,02 mld USD oznaczają wzrost o niemal 19% w ujęciu r/r. Dochód netto za pełny rok wyniósł 665 mln USD, co stanowi wzrost o 12% w ujęciu r/r. Źródło: spółka

Microsoft: Konferencja Build 2020 została w całości przeniesiona do sieci, sprawiając, że jest to największe tego typu wydarzenie w historii Microsoft. Najważniejsze ogłoszenia z tegorocznej edycji wydarzenia: Superkomputer AI zbudowany w chmurze Azure. Został on stworzony we współpracy i na wyłączność dla organizacji OpenAI do szkolenia masowo rozproszonych modeli sztucznej inteligencji. Nowe narzędzia Responsible ML w Azure Machine Learning oraz pakiet OSS, które pomogą klientom wdrażać modele AI w sposób bardziej odpowiedzialny, np. poprzez poprawę możliwości interpretacji modelu i zmniejszenie nieuczciwych praktyk przy jednoczesnym zapewnieniu prywatności i poufności danych. Microsoft Cloud for Healthcare, pierwsza chmura przeznaczona dla branży medycznej, która umożliwia klientom i partnerom zwiększenie zaangażowania pacjentów, połączenie zespołów opiekuńczych, usprawnienie współpracy, podejmowanie decyzji i wydajność operacyjną. Microsoft Cloud for Healthcare będzie

obsługiwać m.in. Bookings in Teams - nową ogólnodostępną dla klientów z różnych branż aplikację, która pomaga w planowaniu, zarządzaniu i prowadzeniu wirtualnych spotkań biznesowych z klientami, a w tym wypadku z pacjentami. Przejęcie firmy Softomotive, wiodącego dostawcy niskokodowych, łatwych w użyciu środowisk programistycznych Robotic proces Automation (RPA), dzięki czemu wprowadzimy do Power Automate kompleksową, niskokodową technologię RPA. Źródło: spółka

Kool Things: Spółka będąca częścią Grupy Kapitałowej Kool2Play otrzymała grant NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 na projekt Opracowanie innowacyjnego rozwiązania do analizy rynku gier video, do dystrybucji treści marketingowych oraz do influencer marketingu. Jednocześnie spółka przygotowuje się do odświeżenia wizerunku oraz ogłasza strategię na najbliższe lata. Źródło: spółka

Bluerank: Magdalena Euejda awansowała na stanowisko Digital Strategy Manager w agencji. Jej zadaniem jest rozbudowa zespołu zajmującego się tworzeniem strategii online dla partnerów. Źródło: spółka

Uber Eats: Przygotował szereg rozwiązań wspierających restauratorów, dostawców i klientów. W efekcie, na początku II kw. firma odnotowała w Polsce wzrost nowych restauracji dostępnych w aplikacji o 188 proc. Do aplikacji dołączają kolejne miasta, dzięki czemu w całej Polsce usługa będzie dostępna już w 31 lokalizacjach. W ww. czasie platforma odnotowała ponad 67 proc. wzrost liczby nowych restauracji w Europie i ponad 97 proc. na świecie. Jednocześnie Uber Eats utrzymał pozycję globalnego lidera w zestawieniu najpopularniejszej aplikacji z dowozem jedzenia, zarówno na urządzenia z systemem Android jak i IOS. Źródło: spółka

Kino Polska: W niedzielę, 17 maja 2020 roku, kanał Stopklatka z Grupy Kino Polska osiągnął 2,40% udziału w oglądalności widowni komercyjnej (SHR%, All 16-49), notując najlepszy wynik dzienny w swojej historii. Tego samego dnia Stopklatka zanotowała też 2,24% udziału w oglądalności widowni z tzw. grupy ogólnej (SHR%, All 16-49), co jest piątym najlepszym wynikiem dziennym w historii kanału. Źródło: spółka

Billon, Raiffeisen Bank International (RBI): Rozpoczynają pilotaż platformy tokenizacyjnej, który obejmie wybranych klientów korporacyjnych i instytucjonalnych banków grupy RBI. Platforma będzie oparta o tokenizację walut narodowych za pomocą technologii blockchain Billona, pomyślnie przetestowanej podczas programu akceleracyjnego RBI, Elevator Lab. Pilot ma zostać przygotowany i przeprowadzony do końca 2020 r. Źródło: spółka

SoftBlue: Ponad czterokrotny wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r odnotowała spółka w I kwartale br.. W tym czasie zysk netto osiągnął wartość ponad 1,2 mln zł. Od stycznia do marca SoftBlue koncentrowało się na rozwoju biznesu firmy oraz jej spółek zależnych. W tym celu poszerzono działalność SoftBlue Mobility o działania dedykowane fotowoltaice. Zintensyfikowano także prace spółki Milisystem, tworzącej zaawansowane systemy IT dedykowane służbom mundurowym. W minionym kwartale spółka zawarła kilka znaczących umów z zagranicznymi partnerami, m.in. firmą Mimic (HK) Group Trading and Consulting z Hongkongu. Kontrakt dotyczy sprzedaży i dystrybucji systemu AirDron monitorującego parametry zanieczyszczeń powietrza. W pierwszym kwartale spółka otrzymała także informacje o zatwierdzeniu jej wniosków dot. projektów współfinansowanych z środków UE. Ponadto miniony kwartał związany był z wdrożeniem systemu Archiwum Dokumentacji Elektronicznej dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Dzięki temu SoftBlue z

sukcesem otrzymała istotne referencje i zdobywa przewagę konkurencyjną. Źródło: spółka

e-Kiosk: Spółka do której należą platformy eKiosk.pl, eGazety.pl i Nexto.pl z prasą cyfrową i e-bookami oraz agencja marketingowa eContentLAB.pl, osiągnęła 40-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży e-wydań w marcu (wobec lutego br.) oraz 41-proc. wzrost sprzedaży e-booków. Źródło: spółka

Colt Technology Services: Po pięciu lata Carl Grivner ustępuje z funkcji dyrektora generalnego organizacji. Jego funkcję przejmie zastępujący go do tej pory dyrektor handlowy, Keri Gilder. ,,Colt zawsze był zdeterminowany, aby wyprzedzać konkurencję. Właśnie dlatego zainwestowaliśmy w łączność szerokopasmową, blockchain i interfejsy API, zanim jeszcze zobaczyliśmy zapotrzebowanie klientów na te innowacyjne rozwiązania. Kierowanie organizacją w trakcie tej transformacji było przywilejem - podsumował swoją kadencję Carl Grivner. ,,Jestem zaszczycona, że przejmuję kierownictwo właśnie od Carla. Colt ma dziś świetną pozycję do rozwoju w czasach znaczącej transformacji, dzięki konsekwentnemu skupianiu się na klientach, partnerach i dążeniu do stworzenia środowiska przyjaznego dla wszystkich w Colt i całej branży. Nie mogłabym być bardziej podekscytowana prowadzeniem tej organizacji - powiedziała Keri Gilder. Źródło: spółka

Kodilla.com: Magdalena Rogóż, ekspertka spółki wskazuje, że na rynku wciąż jest szereg firm, które mimo pandemii prowadzą rekrutacje i są gotowe zatrudniać programistów. Poza tym obserwujemy wzrost zainteresowania ofertą szkoleń zarówno ze strony osób bez doświadczenia w IT, ale również wśród specjalistów, którzy chcą rozszerzyć umiejętności programistyczne na wyższym, profesjonalnym poziomie. Źródło: spółka

INCAT: Piotr Hanusiak, CEO ocenia, że na przestrzeni ostatnich 20 lat dynamika rozwoju branży IT jest bardziej niż imponująca. "Zmieniły się cele biznesowe, pojawiły nowe szanse i możliwości, ale przede wszystkim ewoluowały potrzeby, które technologia sama kreuje. Uczestniczymy w tym procesie i dlatego dostrzegamy te momenty, w których konieczna jest zmiana utartych modeli współprac outsourcingowych. Teraz, jeszcze bardziej niż wcześniej, należy tworzyć rozwiązania jak najbardziej kompleksowe i elastyczne, by nie tylko oferować usługę, ale przede wszystkim wspierać klientów w procesie technologicznych zmian. Dlatego nowoczesne modele outsourcingowe muszą łączyć w sobie zalety klasycznych, znanych do tej pory form, dających klientowi kontrolę nad procesem, a jednocześnie zdejmować z niego obciążenie związane z tworzeniem oprogramowania czy produktu" - mówi Hanusiak. Źródło: spółka

Ekstraklasa: Prowadzi sprzedaż praw do międzynarodowych transmisji meczów wznawianej po pandemii ligi. Umowy zostały już sfinalizowane z podmiotami z Wielkiej Brytanii i Irlandii, Danii, Szwecji, Norwegii oraz Izraela. Poszerzono też współpracę o transmisje kolejnych meczów na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W toku są dalsze negocjacje z partnerami z Europy. Restart PKO Bank Polski Ekstraklasy zaplanowano na 29 maja. Źródło: spółka

Schneider Electric, AVEVA: Ogłosili poszerzenie swojego dotychczasowego partnerstwa. Celem współpracy jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla rynku centrów danych. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

WeirdFish: Producent gier wideo chce zadebiutować na rynku NewConnect w I połowie 2021 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Play Communications: Kenbourne Invest II oraz Tollerton Investments Limited sprzedały odpowiednio ok. 13 472 960 oraz ok. 11 527 040 akcji, podała spółka. Uplasowanie akcji wśród inwestorów nastąpiło w wyniku procesu przyspieszonej budowy księgi popytu, w trakcie którego ustalono cenę za jedną akcję w wysokości 28 zł. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 27,37 mln zł z zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,78 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. Źródło: ISBnews

Domiporta: Spółka zależna Agory, obok już trwających negocjacji dotyczących zbycia przedsiębiorstwa na rzecz spółki Mieszkanie.pl (spółki zależnej od członków zarządu Domiporta), rozpoczęła dodatkowo negocjacje w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa na rzecz inwestorów zewnętrznych, podała spółka. Źródło: ISBnews

MCI, TA Associates: Kupili Klik, lidera internetowej sprzedaży ubezpieczeń w Czechach i na Słowacji, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Maxcom: Zarząd zdecydował o zarekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenie 5,4 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę oraz z lat ubiegłych, co oznacza wypłatę w wysokości 2 zł na akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa R22: Utrzymuje potencjał 8-9 mln euro finansowania, które może przeznaczyć na przejęcia, poinformował prezes Jakub Dwernicki. Źródło: ISBnews

Play2Chill: W ramach emisji prywatnej pozyskał 1,5 mln zł od inwestorów, podała spółka. Jeszcze w tym roku Play2Chill chce zadebiutować na NewConnect. Źródło: ISBnews

PlayWay: Akcjonariusze zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 15 czerwca o przeznaczeniu łącznie 62,4 mln zł na dywidendę co oznacza wypłatę w wysokości 9,46 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. Źródło: ISBnews

Fundusz Czysta3.vc: Ocenia, że rynek VC powoli zwraca się w stronę sektora usług IT, który ze względu na swoją specyfikę przez lata był poza radarami funduszy. Pandemia zmusiła jednak wiele podmiotów do znaczącego przemodelowania dotychczasowej struktury, wskutek czego oferowane działania przerodziły się w innowacyjne produkty, a te z kolei rzuciły zupełnie nowe światło na możliwości rozwoju. Fundusz Czysta3.vc, poszukujący inwestycji m.in. na rynku software house spostrzegł, że znacząca część jego uczestników nie zna charakterystyki venture capital i nie wie, jakiego wsparcia może oczekiwać, pomimo faktu, że są one naturalnymi źródłami innowacyjnych technologii. Finansowanie VC może dać software house'om środki na rozwój produktów, jednak jak stwierdza Szymon Janiak, Dyrektor Zarządzający Czysta3.vc: Paradoksalnie - kapitał nie jest tym, czego najbardziej potrzebują spółki z tego sektora. Kluczową rolę odgrywa tutaj wsparcie strategiczne, bazujące na realnych doświadczeniach biznesowych. Marketing,

sprzedaż, optymalizacja struktury, przepływów finansowych, przejęcia, otwieranie oddziałów w innych krajach - to są aspekty, które na polskim rynku SH są wciąż relatywnie nowe i niewiele firm ma w tym zakresie dobrze ułożone procesy. Źródło: spółka

Ravelo, Lideria, Wydawnictwo Kobiece: Łukasz Kierus, właściciel TaniaKsiazka.pl i Wydawnictwa Kobiecego, kupił domeny trzech sklepów internetowych spółki Ravelo - Ravelo.pl, Lideria.pl oraz aleMaluch.pl. "To przede wszystkim cenne aktywa w kontekście potencjału zasięgowego oraz wartości samych marek" - skomentował swoją decyzję. Źródło: spółka

Rockbridge: Do oferty Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Rockbridge dołączył Fundusz Gier i Innowacji, dedykowany przede wszystkim firmom technologicznym. Zastąpi on dotychczasowy Fundusz Dywidendowy. Na jego czele stanął Paweł Sugalski. Nowo powstały fundusz, tak jak dotychczas, będzie miał w portfelu 20-25 spółek. Źródło: spółka

Premium Fund: Spółka w trakcie zmiany nazwy na Oxygen, nabyła 100% udziałów w spółce Glass Cannon Games. Jest to drugi po Mousetrap Games podmiot z branży gamingowej przejęty przez Premium Fund w tym roku. Źródło: spółka

FM Logistic Centralna Europa: Wychodząc naprzeciw potrzebom innowacji operator logistyczny działający w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech, uruchamia program dedykowany start-upom! Inicjatywa nosi nazwę FM Open Lab i jest skierowana do przedsiębiorców, którzy chcieliby rozwijać swój produkt lub usługę w rzeczywistych warunkach biznesowych. Źródło: spółka

BTC Studios: Pozyskał zagranicznego inwestora. Grupa PHB objęła 143 107 akcji spółki na kwotę 400 000 euro. Cena objęcia wyniosła 12,77 zł, czyli równowartość 2,7951 euro za jedną akcję. BTC Studios zamierza przeznaczyć finansowanie na opracowanie nowych gier. ,,Pozyskanie nowego, zagranicznego inwestora potwierdza nasz potencjał rozwojowy. Gaming pokazuje, że nawet w ciężkich czasach, jest atrakcyjnym obszarem do inwestowania - o ile oczywiście ma się plan i się go z konsekwencją realizuje. Dzięki zaangażowaniu kapitałowemu nowego inwestora zyska przede wszystkim nasze portfolio gier - pozyskane finansowanie zamierzamy bowiem przeznaczyć na jego intensywny rozwój. Jednocześnie dzięki nowemu inwestorowi spółka zyskuje wizerunkowo w skali rynku kapitałowego. Poza rozwojem biznesowym naszą ambicją jest również uzyskanie renomy wśród inwestorów, stąd między innymi chęć osiągnięcia miana regularnej spółki dywidendowej. Widzimy, że przynosi to już pierwsze efekty" - mówi Jarosław Zeisner, członek zarządu BTC

Studios. Ponadto BTC Studios przyjął politykę dywidendową na lata 2020-2023. Zgodnie z nią, już od zysku netto za przyszły rok obrotowy, zarząd BTC Studios będzie rekomendować walnemu wypłatę 30 proc. zysku netto. W planach jest coroczne wypłacanie dywidendy. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

mBank: Aplikacja jest już dostępna w Huawei AppGallery - autorskim sklepie z aplikacjami Huawei, podał koncern. mBank wprowadził możliwość otwarcia rachunku w swoim biurze maklerskim w całości przez internet - bez wysyłania dokumentów za pośrednictwem poczty czy kuriera, podał bank. Źródło: ISBnews

Millennium: Klienci Banku mogą zlecać w serwisie internetowym Millenet przelewy ze swoich kont w kolejnym banku, poinformował bank. Do usługi zostały dołączone rachunki prowadzone w mBanku. Bank Millennium udostępnił omnikanałową usługę, która pozwala klientowi wnioskującemu o kredyt gotówkowy potwierdzić dochód za pomocą logowania do innego banku za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Millennium, podała instytucja. Jako pierwszy bank na rynku wprowadza tę usługę równolegle w trzech kanałach - w bankowości internetowej, oddziale i TeleMillennium, a w ciągu najbliższych tygodni zostanie ona udostępniona także w aplikacji mobilnej. Źródło: ISBnews

Infermedica: Polski startup, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do wstępnego diagnozowania pacjentów - rozpoczęła współpracę z Microsoftem, podała spółka. Rozwijana przez spółkę technologia zostanie wykorzystana w usłudze Microsoft Healthcare Bot. Źródło: ISBnews

Kaufland: Uruchomi w przyszłym tygodniu usługę Click &Collect, dzięki której klienci sieci będą mogli zarezerwować produkty poprzez stronę internetową, a następnie odebrać je, podała sieć. Rozwiązanie będzie testowane w trzech marketach: w Bydgoszczy, Gliwicach i we Wrocławiu. Źródło: ISBnews

Alior Bank: Rozbudował bankowość internetową o nowe rozwiązania internetowe dla klientów inwestycyjnych, podał bank. Zmiany dotyczą m.in. wyszukiwania aktywów inwestycyjnych oraz zleceń koszykowych. Źródło: ISBnews

BNP Paribas Bank Polska: Umożliwi przedsiębiorcom elektroniczne podpisywanie dokumentów na platformie Autenti. Limitowana usługa będzie dostępna od 19 maja, podał bank. Klienci banku, jako pierwsi na rynku, mogą liczyć na dostęp zarówno do podpisów elektronicznych, jak i kwalifikowanych podpisów elektronicznych, przez pewien czas na preferencyjnych warunkach. Wszyscy użytkownicy bankowości internetowej Banku BNP Paribas będą korzystać z GOonline, a system Pl@net dla klientów indywidualnych zostanie wyłączony. GOonline to nowoczesny system bankowości internetowej uruchomiony przez Bank pod koniec lipca 2019 r. Został zaprojektowany z dbałością o wygodę użytkownika i z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych. Źródło: ISBnews

PZU: We współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR) wprowadził usługę mojeID, dzięki której klienci mogą potwierdzić swoją tożsamość, rejestrując się w platformie mojePZU i zyskać szybki i łatwy dostęp m.in. do swojej dokumentacji medycznej w PZU Zdrowie, podał PZU. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Zawarł umowę wydawniczą z No Gravity Development na wydanie gry "Picklock" na platformy Switch, Xbox i Playstation, podała spółka. Gra "Star Horizon" od premiery na platformie Nintendo Switch 14 maja wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcje i jej wydanie, poinformowało No Gravity Games. Źródło:ISBnews

Ultimate Games: Data premiery gry "Hard West" na platformie Xbox One została ustalona na 19 czerwca, podało Ultimate Games. Planowana cena gry to 19,99 EUR/USD. Gra "Cooking Simulator" udostępniona na platformie Nintendo Switch została pobrana w liczbie ponad 4 tys. kopii, podał Ultimate Games. Źródło: ISBnews

Drago entertainment: Gra "Detective Simulator" - spółki - trafiła na "TOP wishlist" platformy Steam, czyli na listę najbardziej oczekiwanych gier na komputery stacjonarne, podała spółka. Źródło: ISBnews

Riot Games: Ogłosił, że ich strzelanka taktyczna oparta na postaciach, VALORANT, zadebiutuje już 2 czerwca 2020 r. w większości regionów na świecie. Wcześniej, czyli 28 maja, zakończy się zamknięta beta, tak by zespół Riot Games odpowiedzialny za VALORANT mógł przygotować się na globalną premierę, zresetować konta graczy i zaktualizować grę. By zachować równe szanse, każdy gracz rozpocznie rozgrywkę z zerowym dorobkiem, jednak fani, którzy dokonali zakupów w grze podczas bety mogą liczyć na specjalne rabaty w pełnej wersji. Źródło: spółka

Huawei: Osoby, które kupią jeden ze wskazanych produktów w sklepie internetowym huawei.pl i podzielą się opinią o nim na stronie sklepu - otrzymają kod rabatowy na zakup jednego z akcesoriów marki za 1 zł. Oferta obowiązuje do 9 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Ruszyła nowa edycja globalnego konkursu Huawei dla twórców motywów - Huawei Global Theme Design Competition. Uczestnicy powalczą o nagrodę główną, która wynosi 20 tysięcy dolarów, nagrody specjalne, a także możliwość zaprezentowania swoich prac na urządzeniach Huawei - smartfonach, tabletach i smartwatchach. Łączna pula nagród to ponad 300 tys. USD. Ruszyła kolejna edycja akcji ,,Instaluj i wygrywaj", w której użytkownicy sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery mogą otrzymać Punkty Huawei za pobieranie wybranych aplikacji. Akcja podzielona jest na dwa etapy, a w każdym z nich promowana jest inna grupa aplikacji. Zebrane punkty można wykorzystać do płatności w usługach Huawei - Chmurze, AppGallery, Motywach czy Huawei Video. Źródło: spółka

Tauron: Rozpoczął szeroką akcję wymiany liczników u przedsiębiorców, wymianie ma ulec 120 tys. urządzeń. Nowoczesne urządzenia pozwolą na bezprzewodowe odczytywanie danych. Sama wymiana licznika jest bezpłatna i nie wymaga podpisywania aneksu ani nowej umowy. Źródło: spółka

T-Mobile: Z okazji zbliżającego się Dnia Matki przygotował dla swoich klientów indywidualnych prezent, który mogą odebrać w ramach cotygodniowej akcji Happy Fridays. W ten weekend w aplikacji ,,Mój T-Mobile" na użytkowników będą czekać 3 GB darmowych danych oraz dodatkowych 7 GB, które będą mogli przekazać swojej mamie. T-Mobile zlikwidował Dodatkowe Opłaty Wyrównawcze za usługi telekomunikacyjne, w tym transmisję danych, w Strefie Roamingowej 1A na terenie Unii Europejskiej oraz krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tym samym klienci T-Mobile będą mogli, w podanej strefie, korzystać z usług operatora zgodnie z zasadą Roam Like at Home. Źródło: spółka

SGB-Bank: Zgodnie z zapowiedziami oraz Banki Spółdzielcze SGB prezentują w pełni funkcjonalną i nowatorską aplikację mobilną. Jest to wynik prowadzonych w ekspresowym tempie prac w SGB-Banku SA i kolejny etap ,,Mobilnego przyspieszenia SGB". Dzisiaj rozpoczął się trwający kilka tygodni pilotaż w wybranych Bankach Spółdzielczych SGB. Źródło: spółka

UPC Biznes: Wraz z Microsoft wspierają firmy w transformacji cyfrowej i oferują kolejne rozwiązanie, które skutecznie usprawni ich działania w sferze online - Microsoft 365 Business Basic. Licencja jest dostępna dla klientów biznesowych UPC Polska za darmo przez 6 miesięcy przy 12-miesięcznym zobowiązaniu. Źródło: spółka

Santander Bank Polska: Santander Univesidades, program edukacyjny realizowany w Polsce uruchamia kolejny nabór na stypendia kompetencyjne. Przyznanych zostanie 100 stypendiów Santander IE Tech4Law dla studentów ostatniego roku i absolwentów prawa, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich pięciu lat. Program zajęć realizowany będzie wspólnie z Fundación IE, międzynarodową organizacją non-profit wspierającą rozwój edukacji oraz fundacji IE University. Źródło: spółka

iTaxi: We współpracy z Warsaw Genomics rozpoczęło dystrybucję testów w kierunku SARS-CoV-2 wśród pacjentów indywidualnych na terenie całej Polski. Wspólne działanie firm przyspieszy proces diagnozowania w łatwy i bezpieczny sposób. Źródło: spółka

OPPO: Bezprzewodowe słuchawki Enco W31 zostały docenione podczas międzynarodowego konkursu A'Design Award & Competition, w którym model W31 został nagrodzony najwyższym odznaczeniem Platinum Design Award w kategorii Urządzenia Cyfrowe i Elektroniczne 2019-2020. Z kolei modele OPPO Enco M31 oraz OPPO Enco Q1 wyróżniono złotym trofeum. Model OPPO Enco W31 charakteryzuje ponadto bardzo dobry stosunek jakości do ceny, co szybko przysporzyło mu popularności na całym świecie. Sugerowana cena detaliczna w Polsce wynosić będzie 399 zł, dostępne będą już w najbliższych dniach w sieci sprzedaży i wybranych ofertach operatorskich. Z kolei model OPPO Reno3 Pro zyskał uznanie Komisji przyznającej wyróżnienia w tegorocznej edycji konkursu Dobry Wzór, organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Źródło: spółka

OMEN: Wraz ze zbliżającym się startem fazy ligowej turnieju Rainbow Six Polish Masters 2020, polski oddział Ubisoftu ogłosił współpracę z marką OMEN, która jest oficjalnym partnerem rozgrywek. Współpraca rozpocznie się wraz z pierwszą kolejką zmagań - 28 maja - i potrwa do 6 września, kiedy to wyłoniony zostanie Mistrz Polski i jednocześnie reprezentant kraju w europejskiej lidze Challenger. Źródło: spółka

Mio: MiVue C512 ma wyznaczać nowy standard wśród wideorejestratorów do 300 zł. Solidne wykonanie, szklana optyka zapewniająca wysoką jakość nagrań i niska cena to trzy cechy, które wyróżniają zapowiadany przez Mio nowy model wideorejestratora - Mio MiVue C512. Źródło: spółka

FREE NOW: W obliczu pandemii wprowadza usługę ,,Lite + Screen", której zamówienie gwarantuje przyjazd auta wyposażonego w przesłonę ochronną oddzielającą kierowcę od pasażera: od marca FREE NOW w Polsce wyposażyło już 3 tys. kierowców w przesłony ochronne, co stanowi 80% obecnie aktywnej floty; jednocześnie kontynuuje proces wyposażania kierowców w przesłony ochronne. Celem jest, by każdy kierowca FREE NOW ją posiadał. Usługa Lite+Screen jest dostępna również dla użytkowników Konta Firmowego (korzystający służbowo). Źródło: spółka

PGNiG Obrót Detaliczny: Liczba pobrań aplikacji mobilnej na smartfony i tablety przekroczyła milion. Coraz więcej użytkowników korzysta z niej praktycznie codziennie - najczęściej do odczytu stanu liczników i płatności on-line za dostarczone gaz i energię elektryczną. Obok platformy eBOK, to kolejny kanał komunikacji cyfrowej PGNiG, który zdobył duże uznanie Klientów Spółki. Źródło: spółka

ASICS: Producent sprzętu sportowego, został ogłoszony zwycięzcą JEC World Composites Innovation Awards w kategorii ,,sport i opieka zdrowotna" podczas wirtualnej ceremonii, która odbyła się w Paryżu. Prestiżową nagrodę przyznało międzynarodowe jury, doceniając zaawansowane technologie w modelu ASICS METASPRINT, który zaprojektowano w celu poprawy prędkości na krótkich dystansach. Źródło: spółka

Sony Interactive Entertainment: Poinformowało o specjalnych edycjach PS4 Pro, Dualshocków 4 i zestawów słuchawkowych, które pojawią się w sklepach przy okazji premiery The Last of Us Part II. Źródło: spółka

SIX Payment Services: Spółka należąca do grupy Worldline, lidera na rynku płatności elektronicznych w Europie, wraz z polskim fin-techem SOFTPOS wprowadza najbardziej wszechstronny na rynku terminal płatniczy typu SoftPoS , który może być zainstalowany w formie aplikacji na dowolnym mobilnym urządzeniu z systemem operacyjnym Android 8.0 lub nowszym. Pilotaż rozwiązania, które docelowo kierowane będzie do średnich i dużych punktów handlowo-usługowych na terenie całej Polski, także tych oferujących swoje produkty i usługi na innych rynkach europejskich, rusza już w maju. ,,W przeciwieństwie do rozwiązań proponowanych przez inne firmy, nasze rozwiązanie jest gotowe do wdrożenia we wszystkich sklepach naszego klienta działających na terenie całej Europy, a nie tylko w Polsce - wyjaśnia Artur Żymańczyk, Country Manager w Worldline Polska.

Bobby Burger: Sieć burgerowni wprowadziła usługę drive thru. ,,Usługę kierujemy do osób, które nie mają czasu na odbiór osobisty, wejście do lokalu. Przemieszczają się po mieście lub wracają do domu po pracy i chcą szybko zjeść ulubionego burgera. Oczywiście tym samym liczmy na to, że nowa usługa pomoże nam finansowo przetrwać ten trudny czas dla całej branży gastronomicznej - mówi Krzysztof Kołaszewski, współzałożyciel sieci Bobby Burger. Źródło: spółka

PAYBACK: Program rozpoczął współpracę z instytucjami z sektora finansowego, uruchamiając tym samym Platformę PAYBACK Finanse. Platforma powstała, by udostępniać uczestnikom najlepsze oferty z rynku. W ramach projektu każdy PAYBACKOWICZ może zdobywać punkty zawierając umowę z wybranym podmiotem. Założenie nowego konta lub karty kredytowej, a może kredyt lub pożyczka gotówkowa - każda tego typu aktywność nagradzana będzie punktami. Źródło: spółka

Klabater, Mandragora Games: Udostępniły nowy trailer gameplayowy do SKYHILL: Black Mist, gry z gatunku izometryczny survival-horror. Edycje o zróżnicowanej zawartości zadebiutują na PC już 28 maja. Wersja na konsole (PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch) będzie dostępna od 27 sierpnia. Źródło: spółka

Steinway Lyngdorf: System audio marki znajduje się w wybranych apartamentach na Złotej 44. Efektem współpracy tych dwóch marek jest perfekcyjny dźwięk, który angażuje wszystkie zmysły, raz za zawsze zmieniając sposób w jaki doświadczamy muzyki. Źródło: spółka

Amazon: W ramach zajęć online STEM Kindloteka zachęca w maju do nauki Scratcha - języka programowania, używanego przez miliony młodych ludzi na całym świecie. Przez cały miesiąc na stronie Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog, partnera projektu, udostępniane są bezpłatne lekcje online, przygotowane specjalnie z tej okazji. Łącznie w maju odbędzie się 20 lekcji, podczas których dzieci i młodzież uczą się tworzyć interaktywne gry, animacje czy historyjki, którymi mogą potem dzielić się w ramach społeczności programu Scratch. Dodatkowo stworzone zostały także 4 webinary dla dorosłych - głównie nauczycieli, ale także edukatorów i rodziców, których celem jest zachęcenie włączenia dzieci w miesiąc ze Scratchem. Źródło: spółka

Samsung: Telewizory QLED 2020 debiutują w Polsce. Tegoroczna linia QLED to najbardziej zróżnicowana i najbogatsza dotychczas gama telewizorów Samsung. Widzowie mają do wyboru dwa modele QLED 8K i aż pięć serii QLED 4K. W 2020 roku telewizory te oferują szereg nowych funkcji i technologii, dzięki którym wrażenia z oglądania będą kompletne, a świetna jakość obrazu doskonale zgrana z dźwiękiem. Źródło: spółka

Signify: Wprowadza NatureConnect, system oświetlenia inspirowany naturą, aby sprawić, że ludzie będą szczęśliwsi i zdrowsi. System opracowano zgodnie ze sprawdzonymi zasadami designu biofilnego, który wykorzystuje elementy natury w przestrzeniach wewnętrznych w celu tworzenia zdrowych, angażujących i inspirujących środowisk. Pierwsze wdrożenie NatureConnect odbywa się obecnie w warszawskim biurze Skanska, czołowej międzynarodowej firmy deweloperskiej i budowlanej. Źródło: spółka

Infobip: Rozszerza ofertę o Conversations - nowe rozwiązanie dedykowane firmowym contact center, które pozwala integrować komunikację z klientami poprzez najpopularniejsze kanały. Światowy lider w dziedzinie komunikacji omnichannel, od lat dostarcza biznesowi narzędzi do skutecznej integracji doświadczeń klientów. ,,Obecnie klienci oczekują, że będą mogli skontaktować się z firmą w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca i na preferowanym przez siebie kanale. Conversations pomaga firmom odpowiadać na tą potrzebę, zapewniając jednocześnie poprawę jakości obsługi klienta poprzez rozmowy kontekstowe" - wyjaśnia Robert Włodarski, Enterprise Sales Manager w Infobip. Źródło: spółka

Red Dev Studio: Finalizuje prace nad Powertris i Space Shift, których premiery planowane są w drugim kwartale br. Spółka zakończyła już produkcję logiczno-zręcznościowej gry, Doubles Hard, która lada dzień będzie dostępna w sklepie Steam. Projekt w połowie kwietnia zadebiutował na Nintendo Switch. W czerwcu Red Dev Studio ujawni informacje na temat gry pod roboczym tytułem Project X. Miesiąc później na platformie Steam zadebiutuje prolog symulatora platformy wiertniczej - Drill Deal. Zespół rozpoczyna właśnie prace produkcyjne nad nowym tytułem - Gravity Maze. Źródło: spółka

