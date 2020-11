Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telekomunikacja: Minister cyfryzacji określił na 27 sierpnia 2021 r. nowy termin na wydanie ogólnopolskich decyzji rezerwacyjnych dla pasma 3,7 GHz pod rozwój sieci 5G, wynika z projektu nowelizacji rozporządzenie w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym. Źródło: ISBnews

Sandbox Blockchain: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przy współpracy z IBM, Operatorem Chmury Krajowej, PKO Bankiem Polskim, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) oraz fundacją Fintech Poland uruchomiły pierwszą w Polsce piaskownicę technologiczną - Sandbox Blockchain, poinformował KIR. Nabór zainteresowanych firm do projektu rozpoczął się 18 listopada. Funkcję lidera projektu pełni KIR, który jako hub usług wspólnych polskiego sektora finansowego udostępnia środowisko testowe. Parterem technologicznym projektu jest IBM, odpowiadający za technologię Hyperledger Fabric oraz Operator Chmury Krajowej, zapewniający w pełni zautomatyzowaną platformę udostępnianą na własnej infrastrukturze - Platformie Chmury Krajowej w modelu Platform as a Service. PKO BP przeprowadzi nabór startupów, dokona merytorycznej oceny pomysłów oraz wesprze uczestników projektu w zakresie konsultingu biznesowego, a UKNF i fundacja Fintech Poland - w kwestiach związanych z regulacjami i otoczeniem prawnym. Fundacja KIR na Rzecz

Rozwoju Cyfryzacji Cyberium, jako partner społeczny, pełni w projekcie funkcje koordynacyjne, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Centra danych: "Na wciąż rosnącym rynku centrów danych w Europie, region Europy Środkowo-Wschodniej staje się coraz ważniejszy w kontekście strategicznych planów kluczowych graczy, a Polska ma potencjał znalezienia się w samym ich sercu. Z początkiem roku amerykański operator centrów danych, firma Vantage, ogłosiła ekspansję w Europie wartą 2 mld USD, a Polskę określiła, jako jeden ze swoich strategicznych kierunków. Microsoft zainwestuje 1 mld USD w swoje pierwsze centrum danych w naszym regionie, a Google, wraz z Operatorem Chmury Krajowej Danych, zrealizuje swoje plany co do warszawskiego regionu Google Cloud. Rzeczywistość pandemii koronawirusa tylko zwiększyła zapotrzebowanie na produkty i usługi cyfrowe i chociaż rynek centrów danych będzie rósł w całej Europie, to następny krok na drodze jego rozwoju w regionie EŚW będzie miał miejsce w Polsce" - mówi Tomasz Buda, menadżera ds. innowacji w Savills Polska. Źródło: ISBtech

Telekomunikacja: Nokia opublikowała raport Nokia Deepfield Network Intelligencje, w którym analizuje ruch w sieci dostawców usług i tendencje w zakresie korzystania z Internetu w 2020 r. Raport analizuje zmiany w strukturze ruchu internetowego w ciągu ostatniej dekady, a także w roku 2020, koncentrując się na kluczowych obszarach zastosowań, takich jak video streaming, videokonferencje, gry komputerowe i bezpieczeństwo DDoS (Distributed Denials of Service). Kluczowe dane: 30-50% - wzrost ruchu sieciowego (po 1 tygodniu marcowego lockdownu); 50-100% - wzrost ruchu na Netflixie (po 1 tygodniu marcowego lockdownu); 100-150% - wzrost ruchu związanego z graniem online (po 1 tygodniu marcowego lockdownu); 350-700% - wzrost ruchu związanego z wideokonferencjami (po 1 tygodniu marcowego lockdownu); 40% - wzrost ataków DDoS (po 1 miesiącu marcowego lockdownu); 20-30% - wzrost ruchu sieciowego (po 6 miesiącach od wybuchu pandemii). Źródło: ISBtech

Rynek reklamy: Grupa Agora oczekuje w IV kw. tego roku na całym rynku reklamowym dynamiki zbliżonej do III kw., poinformował prezes Bartosz Hojka. Agora podtrzymuje prognozę zakładającą spadek wartości rynku reklamy w Polsce w tym roku o 8-12% r/r, ale zaznacza, że ze względu na pandemię powyższe założenia mogą być obarczone błędem, a ich trafność dużo mniejsza niż w okresach większej przewidywalności, podała spółka. Źródło: ISBnews

Transport: Na polskich ulicach jeździ już niemal 15 000 pojazdów elektrycznych. W samym tylko wrześniu przybyło ich 1000. Z końcem września 2020 r. w Polsce jeździło 14 788 elektrycznych samochodów osobowych, z których 55% (8 169 szt.) stanowiły pojazdy w pełni elektryczne, a pozostałą część hybrydy typu plug-in. Źródło: ISBtech

IT: W biurowcach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dominują przede wszystkim firmy z branży IT. "Trójmiasto jest kojarzone przede wszystkim z rozwojem oprogramowania oraz z centrami badań i rozwoju. Wiele dużych firm informatycznych jest związanych z tym rynkiem biurowym już od lat, a cały czas pojawiają się kolejne" - mówi Mariusz Wiśniewski z CBRE. Źródło: spółka

E-commerce: Radykalna zmiana zachowań konsumenckich spowodowana pandemią koronawirusa przyspieszyła o około 3-4 lata rozwój handlu produktami spożywczymi w kanale online, wynika z europejskiego badania konsumentów przeprowadzonego przez Bain & Company. W wyniku pandemii gwałtownie wzrosło również zainteresowanie produktami z segmentu zdrowej żywności i pogłębiła się polaryzacja cenowa produktów. Źródło: ISBnews

Branża cateringów dietetycznych: Rozwija się bardzo dynamicznie, a rynek obecnie wyceniany jest na 1 mld zł wobec 0,9 mld zł w ub.r., podała firma Pomelo. Źródło: ISBnews

E-commerce: Średnia wartość wzorcowego koszyka wyniosła 229,86 i wzrosła o 0,85% m/m w październiku, wynika z badania cen przykładowego koszyka zakupowego, czyli zestawienia najpopularniejszych produktów FMCG kupowanych przez Polaków w celu zaspokojenia różnych potrzeb życiowych (tj. nabiału, mięsa i wędlin, napoi, dodatków, słodyczy, chemii domowej, kosmetyków, alkoholi i in.) przeprowadzonego przez ASM Sales Force Agency (ASM SFA). Najdroższe ponownie okazało się e-grocery. Różnica w cenach to 16,28% (sklepy stacjonarne vs. online). Źródło: ISBnews

Cyberobrona: Ransomware Pay2Key może okazać się nową zmorą europejskich firm - twierdzą badacze firmy Check Point. Zupełnie nowy szczep oprogramowania szyfrującego, który zaatakował niedawno izraelskie i europejskie firmy, łączony jest z jak na razie z irańskimi cyberprzestępcami.

Badacze bezpieczeństwa z firmy Check Point są zaniepokojeni rosnącą liczbą złośliwych kampanii phishingowych wymierzonych w kupujących online. Wszystko za sprawą "świąt wyprzedaży" - Czarnego Piątku (27 listopada) oraz Cyberponiedziałku (30 listopada). Eksperci uważają, że trwająca pandemia Covid-19, która ogranicza dostęp do sklepów stacjonarnych, spowoduje znaczny wzrost liczby ataków hakerskich. Hakerzy starają się wykorzystać rosnące zainteresowanie okazjami - w tym roku chiński Dzień Singla, odbywający się 11 listopada przyniósł firmie Alibaba rekordową sprzedaż na poziomie 74 mld USD, prawie dwukrotnie wyższą niż w roku poprzednim. Źródło: spółka

Transport: 79% Polaków uważa, że nowe technologie ułatwią prowadzenie auta, a 58% jest zdania, że będą skutkować bogatszą ofertą wynajmu długo- i krótkoterminowego, wynika z badania Avis. Ponad połowa ankietowanych (54%) uważa, że technologie przełożą się na bardziej spersonalizowaną ofertę w sektorze mobilności osób. Nowinki techniczne w sektorze motoryzacji i mobilności osób będą szczególnie istotne w związku z rosnącą popularnością podróżowania samochodem, wywołaną przez pandemię. Źródło: ISBtech

Cyfryzacja: Podczas pierwszej fali pandemii COVID-19 firmy wydawały dodatkowo około 15 mld USD tygodniowo więcej na technologie, aby zapewnić bezpieczne przejście swoich organizacji na pracę w trybie zdalnym. Liderzy działów IT zapytani o kluczowe obszary technologiczne, w które inwestują organizacje wymieniają bezpieczeństwo i prywatność (47%), zarządzanie doświadczeniami i zaangażowaniem klientów (44%), a także infrastrukturę i rozwiązania chmurowe (35%). Blisko połowa badanych odpowiedzialnych za IT w firmach na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła transformację cyfrową i adopcję nowych technologii, w Polsce ten odsetek jest nieco większy i wynosi 52%. Aż 43% respondentów uważa, że ponad połowa pracowników z ich organizacji będzie pracowała z domu także po pandemii - wynika z corocznego badania KPMG i Harvey Nash, w którym udział wzięło ponad 4200 liderów działów IT z firm, których łączne wydatki na technologie przekraczają 250 mld USD. Źródło: spółka

Cyfryzacja: Najnowsze badania przeprowadzone przez Salesforce pokazały, że 89% polskich klientów oczekuje od firm szybszego udostępniania rozwiązań cyfrowych, a kryzys wprowadza nowe sposoby obsługi klienta. Polscy klienci szacują także, że w tym roku 62% ich interakcji z firmami odbywa się w trybie online, w porównaniu z 46% takich interakcji w roku 2019. Bardzo istotnym wnioskiem płynącym z badania jest fakt, że aż 53% polskich klientów uważa, że firmy zajmujące się sprzedażą, usługami i marketingiem nie udostępniają potrzebnych informacji. Źródło: ISBtech

Cyberobrona: Wiele szkół i uczelni pracuje obecnie w trybie zdalnym, do bieżących kontaktów wykorzystywana jest poczta e-mail. Hakerzy wykorzystują tę sytuację. Od czerwca do września 2020 r. analitycy firmy Barracuda zidentyfikowali ponad 3,5 mln ataków typu spear-phishing, w tym ataki na ponad 1000 instytucji edukacyjnych, takich jak szkoły, uczelnie i uniwersytety. Analitycy Barracuda odkryli, że prawdopodobieństwo ataku na instytucję edukacyjną polegającego na włamaniu na biznesową pocztę e-mail (BEC) jest ponad dwukrotnie większe niż w przypadku przeciętnej organizacji. W rzeczywistości ponad 1 na 4 ataki typu spear-phishing, wymierzone w sektor edukacyjny, były starannie przygotowanym atakiem BEC. Źródło: spółka

IoT: 2,2 mld USD - tyle w 2019 r. wynosiła wartość rynku Internetu Rzeczy w Polsce. To o 6,4% więcej niż rok wcześniej. Szacuje się, że do 2023 r. tempo rozwoju IoT w Polsce zwiększy się do 23,9% rocznie - wynika z raportu Związku Cyfrowa Polska ,,Smart home, smart cities, smart world. Rozwój Internetu Rzeczy". Niestety, za rewolucją IoT nie nadąża polskie prawo. W Polsce nie ma ani jednego aktu prawnego, który by ujmował kompleksowo problematykę Internetu Rzeczy - alarmują autorzy raportu. Proponują podjęcie działań zmierzających do stworzenia ustawy regulującej rynek IoT w naszym kraju, który będą wspierać rozwój tego sektora. "To, co się dzieje w technologiach mobilnych przypomina rewolucję. Liczba mobilnych użytkowników stale rośnie. Światowa wartość rynku IoT wynosi 190 mld USD. Za sześć lat, w 2026 r. wartość ta ma osiągnąć 1,1 bln USD. To oznacza, że rocznie rynek ten będzie rósł o ok. 24%. Autorzy raportu powołują się na badania, z których wynika, że z rozwiązań opartych na Internecie Rzeczy korzysta

23 proc. Polaków. Ale potencjał jest większy, bo aż 55% polskich konsumentów deklaruje, że w najbliższych latach chciałoby ich używać w codziennym życiu. Tempo rozwoju Internetu Rzeczy pokazuje, że ludzie chcą żyć w inteligentnych domach, funkcjonować w inteligentnych urzędach czy miastach. Bo to jest prostsze i dużo wygodniejsze. Zaś rynek reaguje na oczekiwania konsumentów, którzy chcą jak najszerszego dostępu do usług elektronicznych bez względu na branżę" - mówi prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. Źródło: spółka

e-bankowość: Mastercard opublikował wyniki badania opinii poświęconego popularności bankowości cyfrowej w warunkach ,,nowej normalności". Wynika z niego m.in., że: 96% ankietowanych z Polski jest pozytywnie nastawionych do cyfryzacji w bankowości i finansach, przy czym 44% zwraca uwagę na istotność kwestii bezpieczeństwa; 55% Polaków twierdzi, że dziś częściej niż przed pandemią dokonuje transakcji finansowych online lub mobilnie; Już 68% Polaków korzysta z bankowych aplikacji mobilnych - więcej niż z aplikacji mediów społecznościowych; Jako najważniejsze zalety bankowości cyfrowej ankietowani najczęściej wymieniają: oszczędność czasu (77%), prostotę i łatwość użytkowania (71%), dostępność zawsze i wszędzie (55%), bezpieczeństwo (38%) oraz niskie koszty (30%). Niemal co czwarty ankietowany (22%) rozważa zrezygnowanie z usług oferowanych przez tradycyjny bank w ciągu najbliższych 12 miesięcy, na rzecz banku oferującego swoje usługi wyłącznie online i mobilnie; 63% badanych słyszała o koncepcji otwartej

bankowości, a wielu z nich jest zainteresowanych opartymi na niej usługami finansowymi. Źródło: spółka

E-commerce: Polacy planują już zakupy z okazji Black Friday, który przypada tego roku 28 listopada. Tegoroczne święto obniżek odbędzie się głównie online ze względu na pandemię. Dlatego ExpertSender sprawdził, co Polacy myślą na temat święta zakupowego i jakie są ich plany wobec ostatniej soboty tego miesiąca. Według Raportu ,,Polacy i Black Friday" 61% osób odpowiedziało, że choć raz w życiu skorzystało z ofert dostępnych tego dnia, dla 77,7% ankietowanych, nie ma dla nich znaczenia, kiedy zrobi zakupy i 22,4% czeka na święta zakupowe, 40% osób nigdy w swoim życiu nie kupiło nic w czasie Black Friday, 57% osób twierdzi, że będzie śledziło oferty, które otrzymają mailowo. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Transition Technologies: Zakłada, że na koniec roku przedstawi szczegóły planu wprowadzenia jednej ze swoich spółek z grupy do wejścia na giełdę, poinformował ISBtech prezes prof. Konrad Świrski. Sprzedaż grupy po III kw. przekroczyła 310 mln zł. ,,Nasi klienci wciąż inwestują, a w przemyśle daje się zaobserwować wyraźnie rosnący trend digitalizacji ograniczający czynnik pracy ludzkiej, tak wrażliwej na koronawirusa. Korzystając z możliwości skupiamy się jeszcze bardziej na rozwoju na rynkach międzynarodowych zarówno w Europie, jak i USA czy Azji oraz pracujemy nad akwizycjami" - mówi prof. Konrad Świrski, prezes Transition Technologies Źródło: ISBnews

Answear.com: Liczy na debiut giełdowy do końca bieżącego roku, podała spółka. W I-III kw. br. spółka zaraportowała 263 mln zł przychodów, 18 mln zł EBITDA oraz 12 mln zł zysku z działalności operacyjnej. "Answear.com, wiodąca platforma cyfrowej sprzedaży odzieży w regionie Europy Środkowo- Wschodniej, kontynuuje dynamiczny wzrost w 2020 r. W trzech kwartałach br. spółka zaraportowała 263 mln zł przychodów, 18 mln zł EBITDA oraz 12 mln zł zysku z działalności operacyjnej. W połowie września br. Answear.com złożył prospekt emisyjny do zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka liczy na debiut do końca 2020 r." - czytamy w komunikacie. Źródło: ISBtech

Kondrat Wina Wybrane: Pandemia mocno nadszarpnęła sytuację na rynku HoReCa, ale dzięki zdywersyfikowanym kanałom, ofercie e-commerce i kolejnym inicjatywom internetowym jak webinaria o winach Kondrat Wina Wybrane kontynuuje rozwój biznesu, wskazuje w rozmowie z ISBtech dyrektor zarządzająca Kondrat Wina Wybrane Anna Sułek. Źródło: ISBtech

Comarch: Wartość tegorocznego portfela zleceń jest aktualnie o około 5% wyższa niż rok temu o tej samej porze, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Capex w przyszłym roku związany głównie z uruchomieniem data center w USA. Comarch odnotował 32,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 42,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Agora: Odnotowała 7,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Grupa Agora spodziewa się, że wskutek obecnie trwającej pandemii w całym 2020 r. jej przychody mogą istotnie się zmniejszyć, a Grupa odnotuje stratę operacyjną na poziomie EBIT, podała spółka. Źródło: ISBnews

Huawei Polska, Akademia Leona Koźmińskiego: Podpisały porozumienie o współpracy w ramach programu ICT Academy, podał koncern. Źródło: ISBnews

Atende: Odnotowało 1,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Źródło: ISBnews

DataWalk: Odnotował 8,94 mln zł skonsolidowanych przychodów i 6,14 mln zł straty netto w I-III kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży netto wyniosły 8 939 tys. zł, wobec 1 875 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi wzrost o ok. 377%. Źródło: ISBnews

R22: Odnotowało 6,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w V kw. roku obrotowego 2019/2020 r. (zakończonego 30 września 2020 r.) wobec 3,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Hines: Nabył w imieniu Hines Pan-European Core Fund (HECF) park logistyczny we Wrocławiu od GLL Real Estate Partners (GLL) - zarządcy funduszu wchodzącego w skład Macquarie Group, podano w komunikacie. Wartość transakcji nie została ujawniona. Źródło: ISBtech

Allegro: Prawie 31% respondentów uważa, że dzięki Black Friday ceny są niższe we wszystkich sklepach, a 45% - że ceny są niższe w niektórych sklepach, w innych na tym samym poziomie, wynika z badania przeprowadzonego przez Allegro i SW Research. Jednocześnie 49,9% ankietowanych wskazało Allegro jako miejsce, w którym planuje szukać najlepszych cen. Większość z nich oczekuje rabatu od 50% do 70%. Dodatkowo 41% ankietowanych planuje wykorzystać zbliżający się festiwal zakupów jako okazję do kupienia świątecznych prezentów dla swoich bliskich.Źródło: ISBnews

Gremi Media: Odnotowało 12,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2020 r. przy przychodach ogółem wynoszących 69,4 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Microsoft, SAP: Ogłosiły partnerstwo dla rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej, podał koncern. Źródło: ISBnews

Milton Essex: W ramach konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną (WAT) ma otrzymać dofinansowanie projektu FACE-COV TM, podał Milton Essex. Celem projektu jest opracowanie produktu FACE-COV TM - skanera do wykrywania symptomów temperaturowych zarażenia czynnikami infekcyjnymi, umożliwiającego automatyczne monitorowanie miejsc publicznych. Przyznana kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 6 958 496,57 zł, w tym maksymalnie 3 896 764,22 zł na rzecz lidera konsorcjum. Źródło: ISBnews

OEX: Odnotował 4,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

PMPG Polskie Media: Odnotowały 2,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I- III kw. 2020 r. wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Pergamin, Authologic: Dzięki współpracy firm będzie można za pośrednictwem jednej platformy szybko zweryfikować tożsamość swojego kontrahenta i zawrzeć z nim umowę z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Do weryfikacji tożsamości w Authologic mogą być wykorzystane dane bankowe, zdjęcie dokumentu tożsamości, a nawet selfie. Źródło: ISBtech

Google: Podczas konferencji YouTube Brandcast zaprezentowano po raz pierwszy polskie dane dotyczące platformy YouTube. Dociera ona do 24,6 miliona internautów w Polsce, a średni dzienny czas oglądania filmów na platformie wynosi ponad 40 minut. W Polsce rośnie także liczba tzw. light TV viewers, którzy zamiast linearnej telewizji wybierają platformy wideo. YouTube w Polsce ma już ponad 10 mln widzów w przedziale 24-44 lat. W grupie 18+ - ponad 20 mln. W Polsce jest około 23 mln tzw. light TV viewers, czyli osób, które oglądają telewizję nie więcej niż jedną godzinę dziennie. Średni dzienny czas oglądania telewizji w grupie light TV viewers to zaledwie 36 minut. Przeciętnie każdego dnia połowa Light TV Viewers w wieku 18-55 ogląda treści wideo na YouTube, podczas gdy przed telewizorem zasiada jedynie 39% z nich. Powody, dla których wybierają YouTube to: interesujący content, który można oglądać w dowolnym momencie i w różnych miejscach oraz fakt, że pozwala się rozwijać i uczy nowych rzeczy. Źródło: spółka

Veeam Software: Ogłosił wyniki za kolejny kwartał z dwucyfrowym wzrostem przychodów cyklicznych - o 21% r/r w III kwartale 2020. Obecnie, mając ponad 400 000 klientów na całym świecie, firma Veeam napędza swój rozwój, kontynuując udział w tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu danych w głównych centrach danych, jednocześnie wprowadzając nowe rozwiązania wspierające potrzeby organizacji w zakresie ochrony danych w chmurze. Najszybciej rozwijający się produkt firmy Veeam - Veeam Backup for Microsoft Office 365 - nadal rośnie w szybkim tempie, osiągając 85% wzrostu r/r. Źródło: ISBtech

Grupa WP: Notuje dobre wyniki reklamy internetowej w IV kw. m.in. dzięki znaczącemu wzrostowi rynku e-commerce, wynika ze słów prezesa Jacka Świderskiego. Spółka liczy także na dodatkowy wzrost przychodów z reklamy dzięki wdrożeniu nowego narzędzia "WP Sales Booster". Źródło: ISBnews

Polski Standard Płatności (PSP): Odnotował wzrost liczby transakcji BLIK-iem we wszystkich kanałach - łącznie do 110,1 mln w III kw. 2020 r. wobec ok. 55 mln zanotowanych w III kw. 2019 r. Najpopularniejszym kanałem pozostają płatności w internecie, których liczba wzrosła do 77,7 mln wobec blisko 40 mln w III kw. 2019 r., poinformował prezes PSP - operatora BLIK-a Dariusz Mazurkiewicz. Źródło: ISBnews

Sharp: Jeden z wiodących producentów technologii na świecie, zmienia nazwę swoich europejskich organizacji na Sharp Consumer Electronics. W ramach globalnej strategii firma Sharp dąży do osiągnięcia jednolitej, ogólnoświatowej tożsamości marki. Źródło: ISBtech

intive automotive: W ramach wspólnego portfolio, dwie firmy eksperckie: iNTENCE - specjalizująca się w dziedzinie rozwoju oprogramowania motoryzacyjnego oraz intive, ekspert w dziedzinie rozwoju produktów cyfrowych - łączą swoje kompetencje pod nową nazwą - intive automotive. Źródło: spółka

Brand24: W III kwartale 2020 r. pozyskał 119 klientów netto, tym samym zwiększając bazę abonentów swojego systemu w ciągu trzech miesięcy o 4% do 3210 podmiotów. Z taką samą dynamiką wzrósł miesięczny powtarzalny przychód (MRR) generowany przez spółkę, osiągając najwyższy poziom w tym roku - 1,05 mln zł. Przychody ze sprzedaż w omawianym okresie utrzymały się na poziomie 3,3 mln zł, a EBITDA - podobnie jak w 2 kw. - wyniosła 0,6 mln zł. Dzięki zauważalnej redukcji kosztów utrzymania systemu oraz jego sprzedaży, mimo zwiększonej liczby klientów, spółka wypracowała dodatni wynik operacyjny oraz zredukowała stratę netto do 75 tys. zł. "Efekty naszej intensywnej pracy widać w poprawie wszystkich kluczowych wskaźnikach. Rosną zarówno MRR, jak i liczba klientów. Zwiększamy udział klientów zagranicznych w strukturze sprzedaży. Obecnie wynosi on 61% i rośnie w systematycznie. Prowadzimy też zaawansowane procesy dotyczące wdrożenia naszych nowych produktów. Widzimy tu spory potencjał zarówno do upsellingu, jak i

pozyskiwaniu nowych klientów. Rozmowy z kilkoma firmami zainteresowanymi tymi rozwiązaniami są bardzo obiecujące i zbliżają się finału" - mówi Michał Sadowski, współtwórca i prezes Brand24. Źródło: spółka

Colt: Ogłosił nową strategię, którą można podzielić na cztery obszary zainteresowania. Należą do nich: zwiększenie znaczenia Colta w branży i zdobywanie rynku SD WAN; współtworzenie rozwiązań z firmami rozwijającymi chmurę; wzmożona kontrola jakości obsługi klienta; zapewnienie podstaw przyszłego zrównoważonego rozwoju. Aby potwierdzić, że Colt jest przygotowany do realizacji tej strategii, ogłoszono również nową strukturę organizacyjną, która ma na celu sprzyjanie lepszej współpracy zarówno wewnątrz organizacji, jak i z klientami i partnerami. Źródło: spółka

PPG: Rozpoczęła współpracę z Allegro. Pierwszy ze sklepów, dedykowany marce Dekoral w ciągu pierwszego miesiąca zyskał dużą popularność wśród kupujących. W październiku PPG otworzył na Allegro kolejne dwa sklepy dedykowane konsumenckim markom - Bondex oraz Drewnochron. We wszystkich trzech sklepach aktywnych jest ponad 438 aukcji. Źródło: ISBtech

Poczta Polska: Zarząd podjął decyzję o restrukturyzacji i zmianie formuły działania spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o., w której Poczta Polska posiada 100% udziałów, w taki sposób, aby w możliwie najkrótszym czasie osiągnęła ona zdolność do wytwarzania, rozwijania i utrzymania kluczowych dla Poczty systemów informatycznych, podała Poczta. Źródło: ISBnews

Gremi Media: W pierwszych trzech kwartałach 2020 firma wykazała o ponad 30% wyższy zysk netto niż w tym samym okresie ubiegłego roku. "Bardzo cieszy nas to, że zniżki spadków przychodów spowodowanych pandemią udaje nam się utrzymać lub nawet zwiększać zyski, dzięki czemu poprawiamy rentowność wydawnictwa i całej grupy kapitałowej. Spadki przychodów są nie do uniknięcia, a wynikają przede wszystkim z praktycznie całkowitego zamknięcia takich sfer naszej działalności jak organizacja i obsługa wydarzeń, konferencji i szkoleń. Na szczęście byliśmy w stanie szybko przenieść dużą część tych aktywności do świata cyfrowego i pomimo obniżki przychodów generować z tego rodzaju działalności istotne zyski" - wskazuje mówi Tomasz Jażdżyński, prezes Gremi Media. Źródło: spółka

Huawei, Ericsson: Według Financial Times, Borje Ekholm, CEO Ericssona stoi po stronie wolnej konkurencji i sprzeciwia się odgórnemu wykluczaniu dostawców, w tym Huawei. "Uważam, że konkurencja sprawia, że w dłuższej perspektywie stajemy się lepszą firmą", powiedział i dodał, że opóźnienia we wdrażaniu 5G są ryzykowne dla europejskiej gospodarki i mogą sprawić, że Europa ponownie zostanie w tyle" - podano w komunikacie. Źródło: spółka

Good Spot: Rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce mobilna sieć hoteli, skierowana do osób, które wierzą w wakacje z dala od tłumów, poza utartym szlakiem. To zupełnie nowe podejście do turystyki, które pozwoli klientom odkrywać nowe, niepoznane jeszcze miejsca i zapewniać komfortowy wypoczynek, a hotelom zmieniać lokalizacje, dając tym samym możliwość obserwacji zmieniających się zachowań i preferencji podróżujących. Źródło: ISBtech

Komputronik: W związku z zamknięciem sklepów w galeriach handlowych planuje uruchomić do końca roku około 20 alternatywnych, mobilnych punktów obsługi klientów, podała spółka. Pierwsze punkty zostały otwarte w Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi i Zgorzelcu. Źródło: ISBnews

Colliers International: Do zespołu dołączył Maciej Plichta, który objął stanowisko New technology solutions manager. Do jego obowiązków będzie należało wsparcie firmy oraz jej klientów w doradztwie w zakresie nowych technologii, a także prezentowanie oraz wdrażanie konkretnych rozwiązań. Pod jego opieką znajdą się także rozwiązania z zakresu PropTech oferowane przez Colliers m.in. aplikacja do zarządzania biurem Office App i platforma do rezerwacji przestrzeni w coworkach - Colliers Mobility Pass. Źródło: spółka

KIPA Film Finance Lab: To kolejny projekt, w którym Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych oraz Netflix łączą siły. Tym razem celem jest rozwój polskiego sektora audiowizualnego, poszerzanie kompetencji kadry oraz przygotowanie członków ekip do współpracy przy międzynarodowych produkcjach filmowych i serialowych. Kursanci właśnie ukończyli pierwszą, dwudniową sesję - w tym dzień z ekspertami Netflix. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Play: Grupa Iliad ogłosiła sukces wezwania na akcje polskiego operatora telekomunikacyjnego. Po rozliczeniu wezwania Iliad będzie posiadać 246 131 028 akcji Play Communications, stanowiących 96,7% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów. Do rady dyrektorów Play zostało powołanych 6 nowych członków związanych z Grupą Iliad, podała spółka. Źródło: ISBnews

R22: Pracuje nad kolejnymi przejęciami, które powinny zostać sfinalizowane w I półroczu 2021 roku, poinformował prezes Jakub Dwernicki. R22 zakłada utrzymanie dynamiki wzrostu osiągniętej w III kwartale 2020 roku także w kolejnych kwartałach, zapowiedział prezes. Źródło: ISBnews

Healthnomic: Wprowadził na rynek kompleksowe rozwiązanie do zdalnego zarządzania procesem diagnostyczno-terapeutycznym chorób cywilizacyjnych, podała spółka. Usługa jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed współczesną medycyną, takie jak wzrost liczby zgonów spowodowany przez choroby cywilizacyjne oraz pandemię COVID-19, podkreślono. Spółka poinformowała również o planowanym debiucie na rynku NewConnect w 2021 roku. Źródło: ISBnews

Grupa WP: Nadal jest zainteresowana akwizycjami i nie wyklucza, że do końca roku uda się zakończyć negocjacje z dwoma podmiotami, poinformował prezes Jacek Świderski. Źródło: ISBnews

Nets, Nexi: Podpisały wiążącą umowę ramową w zakresie fuzji typu all-stock. Fuzja następuje po tym, jak w ubiegłym miesiącu ogłoszone zostało podpisanie porozumienia w odniesieniu do strategicznego połączenia Nexi z SIA. Po sfinalizowaniu obu transakcji, które nie są ze sobą związane, nowa grupa obejmująca Nexi, Nets oraz SIA stanie się jednym z największych graczy sektora PayTech w Europie o skali, zasięgu i kompetencjach umożliwiających przewodzenie dalszemu procesowi upowszechniania płatności cyfrowych. Źródło: ISBtech

Forto: Inven Capital zainwestował w berliński start-up. Fundusz Grupy ČEZ Inven Capital zakończył drugą w tym roku inwestycję, kupując mniejszościowy pakiet udziałów w berlińskiej spółce Forto, która zapewnia platformę oprogramowania do optymalizacji transportu globalnego. Tegoroczna runda finansowania trwała kilka miesięcy, a inwestorzy powierzyli Forto łącznie 43 mln euro. Kolejne 20 mln euro przekazał spółce Europejski Bank Inwestycyjny. Forto działa w Europie i Azji, ma ponad 2500 klientów. Źródło: ISBtech

MAB Robotics, NK Tech: Fundusz inwestycyjny YouNick Mint zainwestował ponad 1,6 mln zł w spółki technologiczne, założone przez studentów i absolwentów Politechniki Poznańskiej i Politechniki Lubelskiej przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz zaangażowaniu powołanych do tego celu spółek celowych uczelni - Politechniki Innowacje oraz Pollub-Invest. Źródło: ISBtech

Vodafone: Planuje IPO spółki infrastrukturalnej na początku 2021, chce pozyskać 4 mld euro. Źródło: Trigon

ING Bank Śląski, Twisto Payments: Zainwestowały w Twisto Polska 17 mln zł. Pieniądze zostaną w całości przeznaczone na rozwój internetowych płatności odroczonych bez rejestracji - Twisto Pay - na naszym rynku. Twisto zapowiada, że w 2021 r. zostanie liderem polskiego rynku płatności odroczonych pod względem liczby sklepów-akceptantów. Finansowanie jest częścią kolejnej rundy inwestycyjnej Twisto, która wkrótce zostanie zamknięta. Źródło: ISBnews

Betegy: Firma technologiczna zajmująca się wizualizacją danych sportowych pozyskała kapitał od grupy inwestycyjnej JKR Investment w celu ekspansji na rynek amerykański, a także rozpoczęła współpracę z Billem Pascrellem, III, Esq., czołową postacią z branży gier hazardowych jako nowym członkiem rady nadzorczej. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Philips: Wprowadza TVP VOD na telewizory z systemem Saphi. Użytkownicy zostaną poinformowani o dostępie do nowej aplikacji na ich urządzeniach specjalnym komunikatem wyświetlanym na ekranie. Źródło: ISBtech

Comp: Kontrakt o wartości maksymalnej 87 mln zł na dostawę serwerów i urządzeń sieciowych, jak wskazuje zarząd, jest częścią projektu budowy systemu poboru opłaty elektronicznej za przejazd pojazdami pow. 3,5 t na płatnych drogach krajowych i autostradach A2 i A4. Dostawy w ramach zamówienia podstawowego mają być zrealizowane do końca 2020, prace związane z wdrożeniem w I poł. 2021. Źródło: spółka

Kaufland: W porównaniu z 2019 rokiem wzrósł odsetek osób aktywnie poszukujących promocji podczas robienia zakupów. Mając to na uwadze, sieć wdraża nowe rozwiązania, dzięki którym klienci mogą w łatwy sposób zaplanować zakupy i zapoznać się z ofertą promocyjną. W punktach obsługi klienta znajdujących się we wszystkich marketach Kaufland dostępne są specjalne terminale informacyjne. Źródło: ISBtech

baramundi software: Prezentuje drugą w tym roku aktualizację narzędzia baramundi Management Suite (bMS). Kompleksowe, zunifikowane rozwiązanie do zarządzania punktami końcowymi (UEM) zostało zaktualizowane do wersji "OT Edition" przeznaczonej dla środowisk produkcyjnych. Oprócz inwentaryzacji umożliwia ona także wykrywanie podatności na zagrożenia w przemysłowych systemach sterowania (ICS). Rozbudowano również wykorzystujący chmurę obliczeniową moduł Argus Cocpit o możliwość monitorowania indywidualnie wybranych danych. Źródło: spółka

Enspirion: Spółka zależna Energi wdrożyła usługę łączności krytycznej TETRA w innej spółce z grupy - Enerdze OZE, podała firma. Źródło: ISBnews

WasteMaster: Aplikacja, której twórcy podjęli się dokonania rewolucji na rynku odpadowym w Polsce - od premiery w połowie października br. pozyskała już ponad 1 000 użytkowników biznesowych, w tym liderów rynku odpadowego. Łącznie ma już ponad 3 000 użytkowników. Także łączna masa odpadów wystawionych w aplikacji jest wyższa od oczekiwań. Źródło: spółka

Genially: Unilever, McDonald's, Michelín, Porsche, Santander Bank i Telefonica - to tylko niektóre firmy, które Genially ma swoim portfolio. Z narzędzia korzystają również duże ośrodki naukowe, takie jak Oxford, Cambridge, Uniwersytet Nowojorski (NYU) i Uniwersytet Kalifornijski w San Francisco (UCSF). Według statystyk firmy Genially, której narzędzie umożliwia tworzenie interaktywnych prezentacji, w 2020 roku w Polsce ok. 6 mln osób skorzystało z ich narzędzia. Źródło: ISBtech

Plus: Równolegle z poszerzaniem zasięgu najszybszej sieci 5G w Polsce, rozbudowuje portfolio urządzeń z obsługą 5G. Do oferty operatora dołączyła na wyłączność Motorola moto g 5G oraz smartfony innych znanych marek z dostępem do sieci najnowszej generacji: XIAOMI Mi 10T Pro 5G, OPPO Reno4 Z 5G oraz LG WING 5G.Źródło: ISBtech

Asseco Poland, Asseco Data Systems: Uruchamiają inicjatywę #BiznesBezPapieru mającą na celu wsparcie procesów cyfryzacji biznesu oraz otaczającego nas świata. Asseco włącza się tym samym w działania ogólnopolskiego Stowarzyszenia Program Czysta Polska realizowanego we współpracy z Grupą Polsat. Jako największa, polska firma informatyczna Asseco chce być liderem transformacji cyfrowej, która ma rosnący wpływ na otaczający nas świat oraz ochronę środowiska. "Od wielu lat dostarczamy rozwiązania IT, które nie tylko ułatwiają życie klientom czy obywatelom korzystającym z cyfrowych usług, ale czynią świat cyfrowy efektywniejszym oraz bardziej bezpiecznym" - mówi Artur Wiza, wiceprezes zarządu Asseco Poland. Jak wskazał, świadomość działań proekologicznych jest coraz większa i wiele firm oraz osób indywidualnych angażuje się w takie inicjatywy. "Chcemy je wspierać w sposób dla nas naturalny - poprzez cyfryzację. Zdajemy sobie sprawę, że transformacja cyfrowa wymaga odważnych decyzji oraz wielu zmian, w tym zmiany

strategii, procesów i doboru właściwych narzędzi. To duże wyzwanie dla nas i naszych klientów, ale jesteśmy gotowi je podjąć i być wzorem dla innych. Prowadzenie działań proekologicznych wspólnie z Grupą Polsat i włączenie naszej inicjatywy do Programu Czysta Polska pozwoli nam zwiększyć skalę przedsięwzięcia i dotrzeć z działaniami edukacyjnymi do większej liczby osób" - dodaje. Źródło: spółka

Huawei: Wprowadził do sprzedaży w Polsce FreeBuds Studio - pierwsze nauszne słuchawki marki z dynamiczną redukcją szumów, już w Polsce, inteligentne okulary Huawei x Gentle Monster Eyewear II już w Polsce. Ponadto uruchomił ,,OkazjoWTORKI" w Huawei, czyli cykliczne promocje w e-sklepie. Flagowe produkty Huawei i sklep AppGallery będą ponadto promowane w nowych kampaniach marketingowych. Źródło: spółka, ISBtech

Asseco Poland: Oferta konsorcjum z Asseco Data Systems na system poboru opłat za 129 mln zł wybrana jako najkorzystniejsza. Źródło: Trigon

OPPO: Pod hasłem ,,Leap in the future", odbył się w Shenzhen INNO DAY 2020 OPPO. Na tle Internetu Doświadczeń OPPO podzieliło się swoją nową wizją ,,Technology for Mankind, Kindness for the World" i ,,odpowiedzialnej innowacji", przedstawiając po raz pierwszy swoją strategię rozwoju technologii ,,3 + N + X". Podczas wydarzenia OPPO zadebiutowały również: OPPO X 2021 - koncept rozwijanego smartfonu, OPPO AR Glass 2021 i aplikacja OPPO CybeReal AR.

OPPO ogłosił ponadto wprowadzenie nowego, całościowego Systemu Zarządzania Kolorami, który znajdzie się we flagowcach firmy z serii Find X3, debiutujących na rynku w 2021 roku. Rozwiązanie stanowi pierwsze narzędzie sterowania kolorami w ramach Androida, pozwalające na obsługę pełnej gamy barw DCI-P3 oraz 10-bitowej głębi kolorów na poziomie wykonywania zdjęć, przechowywania materiałów wizualnych i wyświetlania treści. Źródło: ISBtech

Intel: Razem z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym i Fundacją Orange przeprowadziły 7-tygodniowy kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia szkolenia Intel AI For Youth. Celem programu jest kompleksowe przygotowanie uczniów szkół ponadpodstawowych na nadejście rewolucji związanej ze Sztuczną Inteligencją. Intel AI For Youth oferuje wyjątkową okazję dla młodych ludzi ze wszystkich środowisk do uzyskania kompleksowej wiedzy zarówno w dziedzinie teorii, jak i praktyki dotyczącej Sztucznej Inteligencji (AI). Program koncentruje się w szczególności na przekazywaniu uczestnikom umiejętności i wiedzy z dziedziny AI, jak również inspiracji w jaki sposób technologia pozwala rozwiązywać problemy o znaczącym wpływie społecznym. Źródło: ISBtech

Sophos: Udostępnia nową usługę Rapid Response. Rozwiązanie wdrażane jest na prośbę firmy, która zaobserwuje podejrzaną sytuację. W ramach oferty zespół specjalistów producenta może szybko odpowiedzieć na cyberatak. Po zaangażowaniu całodobowo pomaga on w szybkim identyfikowaniu incydentów bezpieczeństwa, ich neutralizacji, eliminacji skutków i zapewnieniu przyszłej ochrony. Źródło: spółka

Cisco: Przedstawiło nowe rozwiązania, które mają uprościć operacje IT w lokalnych centrach danych i środowiskach wielochmurowych. Nowe oprogramowanie Cisco zapewnia klientom większą elastyczność biznesową i umożliwia programistom szybsze dostarczanie i skalowanie innowacyjnych aplikacji. Nowe rozwiązania obejmują: Cisco Intersight: to wiodące rozwiązanie do zarządzania systemami IT ma stać się najprostszą na świecie platformą dla chmury hybrydowej, która łączy prywatne centra danych z chmurami publicznymi. Dzięki nowej usłudze Intersight Kubernetes zespoły zajmujące się infrastrukturą mogą zautomatyzować zarządzanie cyklem życia Kubernetes i konteneryzowanymi aplikacjami w dowolnym środowisku. Z kolei Intersight Workload Optimizer znacznie upraszcza zarządzanie zasobami aplikacji. Cisco Nexus Dashboard to pojedyncza platforma analityczna, automatyzująca obsługę sieci w środowisku multicloud, obejmującym centra danych działające lokalnie, na wirtualnym brzegu i w chmurze. Cisco Identity Services Engine

(ISE) upraszcza bezpieczny dostęp do sieci we wszystkich obszarach, rozszerzając środowisko oparte na modelu cyberbezpieczeństwa ,,Zero Trust" na dowolną lokalizację i na dowolne urządzenie. Źródło: spółka

PayPo:. Za pośrednictwem firmy z zakupów online miesięcznie korzysta już ponad 300 tys. klientów, którzy od początku roku dokonali już ponad 2 mln transakcji z wykorzystaniem odroczonych płatności. Spółka poszerzyła swoją ofertę o usługę płatności w ratach 0%, dostępną dla wszystkich zainteresowanych sklepów. Źródło: spółka

Beyond.pl: Jeden z liderów polskiego rynku data center i cloud computingu, ogłasza uruchomienie pakietu usług, które pomogą firmom poprawić rentowność biznesu i ograniczą negatywne skutki COVID- 19. "Trwająca pandemia, widmo lockdownu i spowolnienia gospodarki na najbliższe miesiące wywołuje coraz większy niepokój zarówno wśród przedsiębiorców, jak i osób zarządzających instytucjami publicznymi. Jako Beyond.pl czujemy, że nie możemy ograniczać się do biernej obserwacji sytuacji. Mamy realne możliwości, by pomóc instytucjom publicznym i firmom przetrwać ten trudny czas, gdy znajdując się pod silną presją optymalizacji i racjonalizacji kosztów są zmuszone do ograniczania wydatków i wstrzymywania inwestycji. Technologia jest teraz fundamentem edukacji, pracy zdalnej czy sprzedaży, a wydajna infrastruktura jest jej motorem napędowym. Ze wsparcia IT w czasie pandemii nie można zrezygnować. Wręcz przeciwnie. Efektywne wykorzystanie zasobów IT pomoże złagodzić negatywne skutki gospodarcze i społeczne pandemii. W

tej sytuacji zdecydowaliśmy o wprowadzeniu pakietu usług, które zmniejszają barierę dostępu do technologii przy jednoczesnej możliwości uwolnienia kapitału, który jest niezbędny do przetrwania pandemii" - zwraca uwagę Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl. Źródło: ISBtech

Mio: Wprowadził videorejestrator Mio MiVue 846 z funkcją informowania o odcinkowym pomiarze prędkości, nagrywaniem w 60FP; posiada zarówno aktywny jak i pasywny tryb parkingowy; szeroki kąt widzenia wynoszący 150 stopni. Źródło: spółka

Play: Otwiera nowy portal stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży, na którym znani twórcy internetowi i eksperci będą mogli dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, zachęcając tym samym do wspólnego odkrywania świata i ciekawostek z wielu dziedzin. Akademia Team Play to bezpieczne miejsce, w którym najmłodsi członkowie społeczności klientów operatora, a także ich rodzice, znajdą inspirujące materiały do odnajdywania i rozwijania pasji oraz do wspólnych aktywności. Źródło: ISBtech

Sąd Arbitrażowy przy KIG: Nieprzerwanie toczą się także rozprawy online - w Polsce prowadzą je arbitrzy jednego z największych w kraju i najważniejszego w tej części Europy sądu polubownego, czyli Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Od początku pandemii zorganizowali oni już 34 rozprawy wideo, 23 telekonferencje i 13 posiedzeń hybrydowych. Mimo iż strony mają możliwość wyboru oprogramowania, to zdecydowana większość e-rozpraw odbywa się za pośrednictwem aplikacji Zoom. Źródło: spółka

Colliers International: Wprowadził bezpłatne narzędzie online pod nazwą Workplace Expert. Rozwiązanie powstało w odpowiedzi na zmiany zachodzące w sposobach pracy. Pomaga ono firmom wykonać pierwsze kroki w kierunku opracowania strategii dotyczącej planowania przyszłości swoich środowisk pracy oraz ich optymalizacji, tak by zaspokajały potrzeby organizacji i ich pracowników. Źródło: ISBtech

IBM: Uruchamia w Polsce bezpłatną cyfrową platformę edukacyjną Open P-TECH, która skupia się na zdobywaniu wiedzy zawodowej i umiejętności cyfrowych. Program będzie rozwijany przez IBM przy wsparciu Fundacji Szkoła z Klasą. Open P-TECH jest skierowany do uczniów w wieku 14-20 lat oraz nauczycieli. Bazuje na współtworzonym przez IBM, uznanym programie edukacyjno-zawodowym P-TECH, skoncentrowanym na kluczowych i dobrze opłacanych kompetencjach technologicznych, poszukiwanych obecnie w wielu branżach. Open P-TECH zapewnia uczniom i nauczycielom dostęp do cyfrowej edukacji w zakresie między innymi sztucznej inteligencji, chmury obliczeniowej i cyberbezpieczeństwa. Źródło: ISBtech

merXu: Wystartowała, horyzontalna platforma e-commerce dla firm z sektora B2B z Europy Środkowo-Wschodniej. Innowacyjny marketplace wyróżnia się szeregiem funkcjonalności dopasowanych ściśle do potrzeb przedsiębiorców oraz uwarunkowań rynku B2B, w połączeniu z wygodą użytkowania na najwyższym poziomie. Przedsiębiorstwa z Polski, Czech, Słowacji, Litwy i Estonii mogą handlować na merXu produktami z kategorii niekonsumpcyjnych. Za przedsięwzięciem stoi doświadczony zespół specjalistów e-commerce z regionu CEE, na czele z Przemysławem Budkowskim, byłym prezesem Grupy Allegro. Źródło: ISBtech

Speedmail: Według badania Gemius, 27% internautów nie kupuje w sieci. Jedną z ważniejszych przyczyn są zbyt wysokie koszty dostawy. Kupujący on-line oczekują, że koszty przesyłki będą możliwie najniższe, zwłaszcza jeśli chodzi o asortyment niskowartościowy. Speedmail, proponuje rozwiązanie tańsze niż przesyłka kurierska, a jednocześnie skuteczniejsze niż zwykły list. Wszystko sprowadza się to do tego, by unikać sytuacji, w których koszty przesyłki produktu przeważają jego cenę. Listopaczka ma być alternatywą, która jest tańsza od przesyłki kurierskiej (a także od tradycyjnego listu poleconego) oraz skuteczniejsza niż nadanie przez Pocztę Polską (wszystkie przesyłki Speedmail są monitorowane, a nadawca otrzymuje potwierdzenie doręczenia). Źródło: ISBtech

Sony: Rozszerzyło ofertę projektorów laserowych o dwa modele VPL-PHZ60 oraz VPL-PHZ50. To najmniejsze na rynku produkty w swojej klasie. Źródło: spółka

Samsung: Wprowadza do sprzedaży nowy monitor z serii Odyssey - model o oznaczeniu G55T. Podobnie jak modele G7 i G9, monitor charakteryzuje się zakrzywieniem 1000R oraz szybkim czasem reakcji 1ms. Źródło: spółka

Seemore: Startup, który opracowuje, projektuje i realizuje rozwiązania technologiczne oparte o futurystyczne wizje z zakresu rozszerzonej rzeczywistości. Firma dostała ponad 3 mln zł od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dalszy rozwój technologii, która ma poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu Seemore wykorzystującemu technologię AR, dane odnośnie prędkości czy nawigacji będą wyświetlane na wizjerze kasku. Motocyklista będzie widział obraz w przestrzeni bez konieczności patrzenia na tradycyjną deskę rozdzielczą. Grant to szansa na dalszy rozwój technologii, poza nim startup chce pozyskać także 1,3 mln zł z kampanii crowdfundingowej. Źródło: ISBtech

Circle K: Sieć stacji zdecydowała się na wprowadzenie mobilnych płatności za paliwo oraz myjnie. Już teraz uczestnicy EXTRA Club za tankowanie zapłacą bezpośrednio przy dystrybutorze a samochód umyją bez konieczności opuszczania pojazdu. Źródło: ISBtech

PGE Obrót: Platforma handlowa PGE eSklep rozszerza ofertę polskich produktów. Rośnie też liczba firm współpracujących z platformą w obszarze sprzedaży internetowej. Obecnie PGE eSklep oferuje blisko 3,5 tys. polskich produktów. Prowadzone są również rozmowy z kilkunastoma kolejnymi partnerami, głównie małymi i średnimi polskimi firmami. "Coraz więcej podmiotów dostrzega potencjał naszej platformy handlowej i chce promować swoje produkty za pośrednictwem PGE eSklep. Konsekwentnie rozszerzamy naszą ofertę, a produkty polskie oznaczamy dodatkowym logo, wpisując ich promocję w kampanię Grupy PGE ,,Polskie - kupuję to!". Jako największy sprzedawca energii rozwijający kanały zdalnej komunikacji z klientem, nie mamy wątpliwości, że duża część naszej działalności będzie prowadzona w obszarze sprzedaży internetowej. Rozwijamy ten obszar naszej działalności pod kątem sprzedaży naszych produktów i usług, a także asortymentu okołoenergetycznego" - mówi Robert Choma, prezes zarządu PGE Obrót. Źródło: spółka

Energa Operator: Kolejni odbiorcy spółki zależnej Energi z Grupy Orlen, będą korzystać z liczników zdalnego odczytu. Dzięki nowo zawartym umowom, spółka zyska blisko 600 tys. inteligentnych urządzeń. Montaż nowo zakupionych liczników rozpocznie się w przyszłym roku. Źródło: spółka

InPost: Ma dostarczyć polskim użytkownikom zakupy z niemieckiego Amazona. Źródło: Trigon

T-Mobile: Operator startuje z ofertą ,,Smartfon regeneracja", w ramach której daje telefonom drugie życie - od 17 listopada za symboliczną złotówkę klienci będą mogli nabyć w abonamencie odnowione egzemplarze iPhone'ów, objęte dwuletnią gwarancją. Źródło: spółka

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące