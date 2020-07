technologie 44 minuty temu

UKE: Wartość rynku telekomunikacyjnego wzrosła r/r do 39,9 mld zł w 2019 r.

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła 39,6 mld zł na koniec 2019 roku, co oznacza wzrosy o 0,4 mld zł w skali roku, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). 75% gospodarstw domowych miało dostęp do stacjonarnego Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s na koniec ub.r., co oznacza wzrost o 3,4 pkt proc. w skali roku. Wartość inwestycji w sektorze telekomunikacji w 2019 r. wyniosła 7,8 mld zł.