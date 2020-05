UOKIK: Firmy z rynku rolno-spożywczego spłaciły zaległości o wartości 400 mln zł

"Po naszej interwencji w ręce rolników i dostawców trafiło ok. 400 mln zł zaległych płatności za ich produkty. To pokazuje, że interwencja urzędu na rynku rolno-spożywczym była potrzebna. Przekonujemy obecnie pozostałych przedsiębiorców do natychmiastowej spłaty zaległości płatniczych tak, aby uniknęli dotkliwych konsekwencji postępowania właściwego z zakresu nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej " - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.