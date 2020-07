UOKiK nałożył ponad 114 tys. zł kary na Quantumlive za nieuczciwe pokazy

Firma zaprasza na spotkania, podczas których mają się odbyć bezpłatne badania diagnostyczne przy pomocy urządzenia AM Scan lub metodą R. Volla. Jednak AM Scan nie jest wyrobem medycznym przeznaczonym do oceny stanu zdrowia, a osoby wykonujące rzekome badania nie mają uprawnień do przeprowadzania diagnostyki. Konsumenci dopiero po "badaniu" są informowani pisemnie, że jego wynik nie może odzwierciedlać rzeczywistego stanu zdrowia i nie zastępuje badań medycznych. Handlowcy przedstawiają im także ofertę zakupu urządzeń do magnetoterapii, podano.