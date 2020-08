UPC Polska zwiększyło bazę klientów o 4 300, cyfr. subskrypcji o 13 600 w II kw.

"Pomimo bezprecedensowych wyzwań związanych z COVID19, w II kw. 2020 r. nadal zdobywaliśmy zaufanie klientów i mocno poprawiliśmy kluczowe wskaźniki biznesowe, co przełożyło się na 2 lata nieprzerwanego wzrostu UPC Polska. Jestem dumny z wyjątkowego zaangażowania zespołu w zapewnienie klientom bezpieczeństwa i najwyższej jakości cyfrowych usług, w tym niezawodnego dostępu do internetu. Nasza sieć stanęła na wysokości zadania w czasie zwiększonego zapotrzebowania, zapewniając klientom najwyższą jakość, co potwierdził tytuł najszybszej sieci ogólnopolskiej UPC w niezależnych rankingach. Będziemy nadal zwiększać zasięg marki UPC, stale podnosząc satysfakcję korzystania z naszych cyfrowych usług milionom obecnych i nowych klientów w całym kraju" - powiedział CEO Robert Redeleanu, cytowany w komunikacie.

Według firmy, najważniejsze wydarzenia II kwartału to: kontynuacja programu #actingwithcare wspierającego klientów, pracowników i społeczności w czasie pandemii COVID19, zapewniając nieprzerwany dostęp do usług oraz dodatkowe benefity, wprowadzenie internetu 1 Gb/s do 3 nowych miast, poszerzając zasięg gigabitowej prędkości do ponad 2,5 mln gospodarstw domowych w 62 miastach, potwierdzenie pozycji najszybszej sieci ogólnopolskiej w I półroczu certyfikatem Ookla Speed Test, rankingiem ogólnym SpeedTest oraz certyfikowanym rankingiem UKE Pro Speed Test, wzrost bazy klientów usług komórkowych o 6 000 do 22 200 abonentów, nNowe innowacje produktowe - rozwiązania Chromecast i Airplay w aplikacji Horizon Go, rozszerzenie zasięgu sieci UPC o 20 900 nowych domostw do łącznie 3 583 400 gospodarstw domowych.

"Kontynuowaliśmy program #actingwithcare, by wspierać pracowników i klientów w trakcie pandemii, zapewniając im nieprzerwany dostęp do najwyższej jakości usług oraz dodatkowe korzyści. Zaoferowaliśmy im otwarte okna dla 17 kanałów, w tym wszystkich programów dla dzieci oraz bezpłatny dostęp do bibliotek wideo na żądanie (MyPrime, Filmbox, FilmKlub). Angażując się we wspieranie społeczności w potrzebie, wprowadziliśmy w naszym call center dedykowaną ścieżkę dla klientów 60+, zaoferowaliśmy bezpłatny dostęp do internetu dla nauczycieli w ramach inicjatywy internet dla Edukacji, a także rozszerzyliśmy specjalną edycję programu UPC Future Makers, w ramach którego kolejne 2000 dzieci może zdalnie nauczyć się za darmo podstaw programowania" - czytamy także.

UPC podał, że w II kwartale 2020 r. liczba użytkowników internetu wzrosła o 8 900 do 1 250 200, z czego 23 700 to abonenci internetu 1 Gb/s. Liczba użytkowników modemu Connect Box, zapewniającego najlepszej jakości internet w domu, wzrosła o 4 200 w ciągu kwartału i o 77 900 rok do roku, do poziomu 731 900. Średnia prędkość, z której korzystają klienci, osiągnęła 286 Mb/s, co jest wynikiem naszych ciągłych inwestycji w sieć i rozwój produktów.

Liczba abonentów telewizji wzrosła w ujęciu kwartalnym o 11 300 do 1 287 300 subskrypcji. Liczba użytkowników platformy Horizon, w porównaniu z poprzednim kwartałem, wzrosła o 6 900 do 750 200, co oznacza wyższy wynik o 55 200 r/r. Dodatkowo, użytkownicy platformy Horizon Go otrzymali kolejną funkcję poprawiającą komfort korzystania z bogatej oferty rozrywki telewizyjnej - przenoszenie treści z aplikacji Horizon Go bezpośrednio na urządzenia obsługujące rozwiązania Chromecast i Airplay, podano także.

"W II kw. UPC poszerzyło zasięg swojej sieci gigabitowej o 20 900 do łącznie 3 583 400 gospodarstw domowych, oferując nowym klientom dostęp do nielimitowanego, najszybszego internetu, najlepiej zintegrowanej cyfrowej rozrywki i usług mobilnych, wraz z najlepszą obsługą klienta. Ponadto, dzięki kolejnej umowie partnerskiej dotyczącej wykorzystania sieci powstających w ramach programu POPC, roku zasięg usług cyfrowych UPC poszerzy się w sumie o kolejne 1,7 mln gospodarstw domowych do 2023/2024" - podsumowano w komunikacie.

UPC Polska jest dostawcą cyfrowych usług kablowych: telewizji, szerokopasmowego internetu i telefonii dla klientów indywidualnych i biznesowych.

