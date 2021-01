Ursus dostał wezwanie od ARP. Do spłaty ponad 15 mln zł

ARP przesłała władzom Ursusa oświadczenie o rozwiązaniu umowy pożyczki, która została zawarta 29 maja 2014 roku. Wezwała przy tym dłużnika do zapłaty wierzytelności w kwocie 15,5 mln zł.

Jak wskazano w oświadczeniu, powodem złożenia wezwania do zapłaty jest brak spłaty kapitału pożyczki oraz odsetek przez Ursus.

Zgodnie z wezwaniem Ursus ma na zapłatę 15,5 mln zł 7 dni kalendarzowych. ARP zastrzegła, że brak dobrowolnej realizacji wezwania spowoduje podjęcie dalszych kroków prawnych w celu wyegzekwowania należności, co narazi firmę na dalsze koszty.

Co na to Ursus? Zarząd zapowiedział, że "odniesie się do otrzymanej korespondencji i podejmie stosowne działania, aby w toczącym się postępowaniu restrukturyzacyjnym chronić słuszne interesy pracowników, wierzycieli, samego emitenta oraz jego akcjonariuszy".