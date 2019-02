Ursus wygrał przetarg za trzy miliardy zł. Kurs wystrzelił

Ursus informował wcześniej, że pierwszy etap fazy badawczo-rozwojowej o wartości 2,5 mln zł i czasie realizacji 195 dni to opracowanie dokumentacji pojazdu o długości 12 metrów. Drugi etap, na który przyznane ma zostać 4,85 mln zł, to opracowanie prototypu pojazdu (czas realizacji 225 dni), a trzeci to opracowanie typoszeregu tych prototypów, na co NCBiR planuje przekazać 15 mln zł (czas realizacji 215 dni).