Volantis Bidco ogłosił wezwanie na 36,35% akcji Pfleiderer Group po 25,17 zł

W wyniku wezwania wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza uzyskać po zaokrągleniu do jednej setnej procenta, 36,35% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki . Po przeprowadzeniu wezwania wzywający zamierza uzyskać łącznie nie więcej niż 66% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu.

Wzywający zamierza nabyć akcje w wezwaniu, pod warunkiem, że co najmniej 16 868 046 akcji, tj. co najmniej, po zaokrągleniu do jednej setnej procenta, 26,07% ogólnej liczby akcji, zostanie objętych zapisami w wezwaniu.