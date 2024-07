Węgry ścigają się z czasem. Grozi im kryzys paliwowy?

Rosyjska ropa naftowa zakontraktowana przez Lukoil nie płynie do Węgier. To efekt zaostrzenia przez Kijów sankcji. W czerwcu 2024 r. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) do obowiązujących obostrzeń dodała również zakaz tranzytu przez jej terytorium. W efekcie dostarczana południową nitką ropociągu Drużba (Przyjaźń) rosyjska ropa nie może być dostarczana na Węgry.