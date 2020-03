Właściciel Vistuli straci 80 proc. przychodów. Czeka już na jesienną kolekcję

"W związku z rozwijającą się epidemią koronawirusa w Polsce w ostatnich tygodniach doszło do sytuacji absolutnie nadzwyczajnej, która jeszcze nigdy nie wystąpiła w trakcie długoletniego funkcjonowania naszych marek na rynku" - pisze prezes VRG Grzegorz Pilch w liście do akcjonariuszy.

Wskazuje, że wszystkie sklepy stacjonarne grupy znajdujące się w centrach handlowych zostały zamknięte, a perspektywa ich otwarcia w najbliższym czasie jest niepewna. "Oznacza to, iż w okresie ich zamknięcia stracimy ponad 80 proc. naszych przychodów" - przyznaje prezes.

Grupa VRG jest właścicielem kilku znanych marek odzieżowych. Do nich należy: Vistula, Wólczanka, Bytom, W.Kruk i Dani Cler.

Prezes VRG spodziewa się, że sprzedaż do normy nie wróci szybko i na pewno nie nastąpi to wraz z otwarciem sklepów.

"Szacujemy, że perspektywa powrotu do poziomów sprzedaży zbliżonych do poprzedniego roku pojawi się dopiero wraz ze startem kolekcji jesiennej. Utrata przychodów, która nastąpi w pierwszej połowie roku nie będzie możliwa do zrekompensowania w pozostałej części roku" - ocenia.