Wratislavia Biodiesel zwiększa produkcję praktycznie bezemisyjnego paliwa UCOME

"Polska nie ma tak surowych wymogów w redukowaniu dwutlenku węgla w atmosferze jak państwa Europy Zachodniej. Dlatego nie ma tak dużej determinacji by wprowadzać UCOME w naszym kraju" powiedział Ślak w rozmowie z ISBnews.

Prezes nie liczy nawet na polski rynek, ponieważ obecnie całą produkcję od razu kupują europejscy sąsiedzi.

"Co miesiąc z Polski wyjeżdża osiem pociągów z UCOME, które zagraniczne koncerny naftowe w swoich rafineriach dodają do normalnego, kopalnianego paliwa, by znacznie ograniczyć emisję CO2. Można śmiało powiedzieć, że na polskim UCOME jeździ w tej chwili w Europie kilkaset tysięcy pojazdów" - wskazał Ślak.

Jednak polskie rafinerie nie są zainteresowane kupnem UCOME.

"Nasi eksperci na bieżąco analizują wszystkie opcje, jakie pojawiają się na rynku biopaliw. Stale monitorują również otoczenie prawne regulujące kwestie biokomponentowe nie tylko w kraju, ale i na świecie" - powiedział rzecznik Grupy Lotos Adam Kasprzyk w rozmowie z ISBnews.

Grupa Lotos twierdzi także, że UCOME nie jest biokomponentem drugiej generacji, a jedynie może po spełnieniu wymagań jakościowych, być liczone podwójnie energetycznie, z czego bezpośrednio wynika wysoka redukcja gazów cieplarnianych.

"Oprócz wysokiej redukcji gazów cieplarnianych produkowany we Wrocławiu biodiesel ma jeszcze jeden bardzo ważny dla środowiska atut. Aby wyprodukować UCOME potrzebujemy odpadów, czyli czegoś, co i tak trzeba by zutylizować" - powiedział Ślak.

"W przypadku biopaliw pierwszej generacji powstających z rzepaku potrzebujemy surowca, który może posłużyć do spożycia. Nic się więc nie marnuje a wręcz przeciwnie - usuwamy ze środowiska zanieczyszczenia, które degradują otoczenie" - dodał prezes Wratislavia Biodiesel.

Podobnego zdania jest Krzysztof Biernat, Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów. "Zaletą UCOME jest to, że pochodzi z surowców odpadowych" - powiedział ISBnews Biernat.

Według certyfikatu REDCERT 2018-2019, UCOME redukuje 90,3% emisji dwutlenku do atmosfery, czyli prawie całkowicie. Biernat uważa jednak, że obniżenie emisji jest względne, ponieważ zależy od tego, ile CO2 emitowane jest podczas samego procesu produkcji biopaliwa.

Według badań przeprowadzonych przez Christopha Buchala z Uniwersytetu w Kolonii, opublikowanych przez Instytut Ifo w Monachium w drugiej połowie kwietnia, pojazdy elektryczne mają znacznie wyższą emisję CO2 niż samochody z silnikami diesla. Wynika to z ogromnej ilości energii wykorzystywanej do wydobywania i przetwarzania litu, kobaltu i manganu, kluczowych surowców potrzebnych do produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych.

"Gdy do tego dołożymy kolejny problem, który pojawi się za kilka lat, a mianowicie utylizacja tych baterii, to mamy duży kłopot z zastosowaniem silników elektrycznych" - wskazał Ślak.

Wratislavia Biodiesel zamierza w tym roku wytworzyć ok. 70 tys. ton UCOME, a po zakończeniu trwającego projektu inwestycyjnego - zdolności produkcyjne Wratislavii osiągną 150 tys. ton.

Wratislavia Biodiesel S.A. to jeden z liderów w produkcji biopaliw w Europie. Ma w ofercie: estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych, glicerynę farmaceutyczną i techniczną, bioetanol. W 2018 r. spółka miała 607 mln zł przychodów.

Lesław Kretowicz

