Wspólne dziecko Discovery i Cyfrowego Polsatu. Stworzą jedną platformę streamingową

Dwie największe prywatne grupy telewizyjne w Polsce: Discovery, właściciel stacji TVN oraz Cyfrowy Polsat postanowiły utworzyć wspólną platformę OTT (ang. over the top). Będzie to serwis z treściami wideo.

We wspólnym serwisie dostępne będą polskie filmy, seriale, dokumenty, programy rozrywkowe i transmisje sportowe. Będą to treści od obu nadawców, a także kupione od zewnętrznych producentów i dystrybutorów oraz produkcje własne realizowane przez nowy podmiot.

- Zapewni ona widzom szeroki wybór treści i zwiększy dostęp do polskich produkcji. Discovery i Cyfrowy Polsat podpisały dotyczącą utworzenia wspólnej platformy OTT dostępnej na rynku polskim oraz na rynkach międzynarodowych. Nowy serwis zapewni widzom dostęp do polskich filmów, seriali, dokumentów, programów sportowych oraz rozrywkowych w jednym miejscu - chwali projekt Cyfrowy Polsat w komunikacie.

Wspólne przedsięwzięcie dużych graczy to odpowiedź na to, co dzieje się od kilku lat na rynku medialnym. Powszechna agregacja treści umożliwiła powstanie serwisów OTT (czyli z treściami over-the-top, a więc dostarczanymi za pośrednictwem internetu bez bezpośredniego zaangażowania dostawcy) o globalnym zasięgu. W związku z tym nadawcy powinni łączyć swoje zasoby, by tworzyć uzupełniające się serwisy o lokalnym charakterze. Discovery realizuje już tego typu przedsięwzięcie na rynku niemieckim – czytamy dalej.