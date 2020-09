Wydatki klientów Santander BP na wakacyjne podróże spadły o ok. 1/3 r/r

"Analitycy Santander BP porównali płatności kartami klientów w lipcu i sierpniu br. oraz zestawili je z poziomem wydatków w ubiegłoroczne wakacje. Okazuje się, że niezmiennie największą kategorię wydatków stanowią zakupy w sklepach i marketach spożywczych. Średnia wartość typowo wakacyjnych wydatków kartami na turystykę, przejazdy autostradami i hotele spadła w stosunku do ubiegłego roku, odpowiednio, o 27%, 8% i 6%" - czytamy w komunikacie.

Z analizy wakacyjnych wydatków, dokonanych kartami Santander BP, wynika, że 55% wszystkich transakcji bezgotówkowych to zakupy w supermarketach, dyskontach i sklepach spożywczych. 12% transakcji stanowiły natomiast wydatki w restauracjach i barach, które były także średnio o 12% wyższe w porównaniu z ubiegłorocznymi wakacjami. Tego lata, w porównaniu z minionym, niemal o 1/3 spadła średnia wartość wydatków na podróże, co wydaje się naturalnym skutkiem nadal istniejących obostrzeń w podróżowaniu, podkreślono.

Zaważyć można istotny wzrost liczby transakcji w porównaniu z ubiegłorocznym sezonem urlopowym na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie, w Białowieży, Borach Tucholskich i Bieszczadach, ale też w Tatrach, Beskidach i Karkonoszach. W tych regionach wzrosty są zdecydowanie wyższe niż w powiatach nadmorskich. Do powiatów, w których liczba transakcji kartami Santander Bank Polska w barach i restauracjach była o 90-100% wyższa niż przed rokiem, należą m.in. powiat sokólski, grajewski, nidzicki, sępoleński, hajnowski, biłgorajski, leski, gołdapski, zamojski, suwalski, włodawski, olsztyński, bieszczadzki i piski, wskazano również.

W lipcu i sierpniu, w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku, w całej Polsce wzrosła także liczba transakcji kartami Santander BP w sklepach spożywczych, dyskontach i marketach. Najwyższe wzrosty zostały odnotowane na Warmii, Mazurach i na Suwalszczyźnie - 100-proc. wzrost w powiecie węgorzewskim, 70-80-proc. wzrosty w powiecie kolneńskim, łomżyńskim, sejneńskim, grajewskim. Na kolejnych pozycjach pod względem wakacyjnych wzrostów liczby transakcji kartami banku znalazły się powiaty w Bieszczadach: bieszczadzki oraz leski, oba z 71-proc. wzrostem liczby transakcji, porównując wakacje tegoroczne do ubiegłorocznych.

W okresie styczeń-sierpień br. logowania do aplikacji mobilnej Santandera spoza kraju stanowiły 5,6% wszystkich. W tym czasie klienci Santander Bank Polska najczęściej logowali się w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii - kraje te stanowiły 59% zagranicznych logowań. Natomiast w okresie wakacyjnym, tj. w lipcu i sierpniu, największe wzrosty procentowe liczby logowań do Santander Mobile widoczne były w Chorwacji, Bułgarii i Turcji, wskazano także.

"Analiza logowań do aplikacji Santander mobile w tegoroczne wakacje wskazuje, że najchętniej wybieranym kierunkiem wakacyjnym była Chorwacja - w lipcu odnotowaliśmy prawie 10 razy tyle logowań co w czerwcu, a w sierpniu aż 14-krotnie więcej niż w czerwcu. Popularnością cieszyła się także Bułgaria - z ponad 2-krotnym wzrostem logowań w lipcu względem czerwca i ponad 3,5-krotnym, porównując sierpień z czerwcem. Na trzecim miejscu pod względem wzrostu liczby logowań do aplikacji mobilnej banku znalazła się Turcja - 2,5-razy więcej logowań w sierpniu niż w czerwcu" - stwierdził data scientist w Santander BP Tomasz Batko.