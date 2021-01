Wydobycie ropy i gazu w Rosji spada. Po raz pierwszy od ponad dekady

O spadku wydobycia, po raz pierwszy od 2008 roku, media w Rosji poinformowały na początku stycznia. Częściowo jest to efekt porozumienia z OPEC o redukcji wydobycia wobec spadku popytu na skutek pandemii.

Mimo to Rosja zagospodarowuje kolejne złoża w Arktyce - pisze portal The Barents Observer. Nad budową specjalnej platformy wiertniczej pracują setki robotników w stoczni w Siewierodwińsku, a prace toczą się całodobowo. Liczba robotników ma być jeszcze zwiększona, z 240 do 400.